Es hora de maratonear: ¡Ya están todas las temporadas de ‘Seinfeld’ en Netflix!

Durante todo el tiempo que pasamos encerrados, estamos seguros que la gran mayoría aprovecharon la oportunidad para ponerse al corriente con las series y películas que no habían visto. Aunque también sabemos que hubo quienes usaron esos días en casa para volver a ver algunas producciones que nos hicieron pasar un buen rato cuando éramos felices y no lo sabíamos, y justo en esa categoría podríamos meter a Seinfeld.

Fue en 1989 cuando NBC transmitió el primer episodio de esta sitcom, donde conocimos la historia ficticia de Jerry Seinfeld junto a sus amigos, Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), George Constanza (Jason Alexander) y Cosmo Kramer (Michael Richards). Tardó un poco en conectar con el público pero años más tarde se convirtió en un verdadero éxito, ya que muchas personas se identificaron con los temas que trataban.

‘Seinfeld’ es una de las mejores sitcom de la historia

Seinfeld es una referencia obligada para la comedia y sobre todo, para el humor negro y sin sentido. A pesar de que basaban las tramas en premisas sumamente graciosas, la realidad es que en algunos episodios veíamos cosas bastante simples de la vida cotidiana, pero también hay ocasiones en las que la trama a veces parece que no trataba de nada en específico. Básicamente cambiaron por completo la forma en que se contaban estas historias en la televisión.

Aunque nos encariñamos con Jerry y todos los personajes, e incluso llegamos a empatizar con ellos, la realidad es que nos dejaron muy claro que no eran las mejores personas del mundo, porque de repente hacían cosas que afectaban a los demás y a ellos les valía gorro. Y de ahí parte la genialidad de esta sitcom, porque es un verdadero reflejo de la vida, siempre tendremos que enfrentarnos a situaciones buenas y malas, y también a personas así.

A lo largo de su historia recibieron un montón de premios, entre ellos el Emmy a Mejor Serie de Comedia, el Golden Globe y más, por la que llegaron a considerarla la meor sitcom de la historia. Sin embargo, a pesar de que terminó en 1998, luego de nueve temporadas, no podían dejarnos desamparados. Es por eso que de este show surgió (o algo así) Curb Your Enthusiasm, una serie protagonizada por Larry David escritor, cocreador y productor ejecutivo de Seinfeld, así como la serie web, Comedians in Cars Getting Coffee.

Después de mucha espera, la serie por fin está disponible en Netflix

Con la llegada de las plataformas de streaming, muchos servicios se han peleado por tener a Seinfeld en su catálogo. Hulu, Amazon Prime Video y Stan para Estados Unidos, Reino Unido y Australia, respectivamente contaron con los derechos de transmisión de la serie. Pero hace unas semanas Netflix hizo un anuncio muuuy grande, pues revelaron con bombo y platillo que a partir del 1 de octubre, todas las temporadas de la serie estarían en su servicio.

Así que ya lo saben, si ustedes nunca la han visto o tienen ganas de echársela una vez más, este es un excelente momento para aventarse un maratón con los 180 episodios. Y sí, sabemos que el tono y el humor pueden ser muy diferentes a los que tenemos en la actualidad, porque se estrenó en un contexto social distinto, pero les aseguramos que si le dan la oportunidad y van agarrando el ritmo, se llevarán una de las mejores sorpresas de la vida.