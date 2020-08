Selena Gómez estrena nueva serie junto a Steve Martin y Martin Short

Selena Gómez, atraviesa por uno de sus mejores momentos, ofreciendo entrevistas por doquier, estrenando el programa de cocina de HBO ‘Selena+Chef’ y ahora la actriz y cantante latina, acaba de firmar para protagonizar “Only Murders in the Building”, una nueva serie de televisión, al lado de los cómicos Steve Martin y Martin Short. Ya nada más con eso, se nota que estará buenísima.

Pero, la cosa no para ahí, tal parece que una de las consentidas de Disney, está a punto de regresar a la cima, y es que además de su actuación, la ex hechicera de Waverly Place, también ocupará la silla de productora ejecutiva, compartiendo créditos con Dan Fogelman, la mente detrás de la serie ‘This Is Us’, ‘La Vida Misma’ y Cars, mientras que será dirigida por Martin y John Hoffman.

No es difícil adivinar que la comedia que será distribuida por Hulu, será un éxito garntizado, tan solo hecho de juntar a Selena Gómez, de 28 años con dos actores de 74 y 70 años como Steve Martin y Martin Short respectivamente y sobre todo con el buen humor que caracteriza a este trío, resulta sencillo deducir que tendremos que prepararnos para una buena dosis de carcajadas.

Al respecto, de acuerdo con Infobae, Hulu adelantó que la serie “sigue a tres desconocidos (Martin, Short y Gómez) que comparten una obsesión por el género del ‘true crime’ y que de repente se ven envueltos en un caso”. Además, con la experiencia que ‘13 Reasons Why’ y ‘Living Undocumented’, dejaron a Selena Gómez como productora, garantiza la calidad de la serie.

Una luz al final del túnel

Está padrísimo que la intérprete de ‘Fetish’ y ‘Bad Liar’, haya optado por distraer su mente de con el trabajo, como una forma de lidiar con los problemas de salud mental y las consecuencias que esto tiene en su estado de ánimo. Pues apenas reveló que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y llegó el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, donde –dijo en una entrevista para Warner- se la pasó fatal.

Selena Gómez, confesó que permanecer sola y aislada del mundo, causó un efecto negativo en su salud, sin embargo, de regreso a la nueva normalidad, encontró la cura perfecta. “Fue difícil, pero traté de encontrar lo que necesitaba para superarlo. Tengo grandes amigos y veo a un terapeuta y mantengo mi mente positiva. He aprendido mucho sobre mí”, explicó.

Y ahora, entre el programa de HBO, que podremos ver a partir del próximo 13 de agosto del 2020, donde en cada episodio Selena Gómez tendrá que cocinar de forma virtual, bajo las órdenes de chefs invitados de diferentes países; con “Only Murders in the Building”, la música y su vida personal, seguramente tendremos muchas noticias positivas acerca de ella y de su trabajo. Si aún desconoces qué clase de transtornos sufre la artista y cómo se manifiestan, aquí te contamos todo. Aunque lo que de verdad importa, es que se siete mucho mejor.