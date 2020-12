Sin Kevin: La Señora de las palomas de ‘Mi Pobre Angelito 2’ reveló que pasará una triste Navidad

Aunque nos costó mucho trabajo y algunos no lo crean, por fin llegamos al fin de año y estamos a unas cuantas horas de festejar Navidad, ese bello momento en que todos compartimos con nuestros seres queridos. Pero también es tiempo de desempolvar algunas de las películas que inevitablemente nos recuerdan a estas fechas, y sin duda las dos cintas de no pueden faltar Mi Pobre Angelito, pues son sinónimo de esta víspera

La historia protagonizada por Macaulay Culkin es sumamente entrañable, y parte de su éxito es gracias a los personajazos que nos presentaron, que se quedaron en la memoria de todos los noventeros. Algunos se robaron por completo algunas escenas y otros aparecieron unos cuantos minutos, pero estamos seguros que por acá no olvidan a la Señora de las palomas, la persona que marcó un antes y un después en las aventuras de Kevin McCallister.

La triste historia de la Señora de las Palomas de ‘Mi Pobre Angelito 2’

Esta mujer destacó por ser sumamente solitaria y porque huía de los humanos, es por eso que sus únicos compañeros eran estas aves tan peculiares a las que alimentaba. La actriz que le dio vida a este personaje en Mi Pobre Angelito 2 fue Brenda Fricker, quien bajita la mano ganó el Óscar a mejor actriz de reparto por interpretar a Sra. Brown en Mi pie izquierdo de 1989. Aunque no todo ha sido maravilloso para ella.

De acuerdo con People, en una reciente entrevista con el programa The Ray D’Arcy Show de Irlanda, reveló que pasará la Navidad tan sola como su personaje en la película. Fricker mencionó que gracias a la pandemia, tendrá que vivir estas fechas consigo misma, pues es una persona de 75 años y no puede salir a visitar a nadie de su familia. También dijo que sus planes eran ver la televisión y pasar el tiempo con su doggo.

La señora aún se preocupa por Kevin

“Mentiría si dijera que sería una linda y feliz Navidad porque soy mayor y vivo sola. Todo puede ser muy oscuro. Simplemente apago el teléfono y bajo las persianas. Grabo con anticipación algunos buenos programas, tengo a mi perro y lo supero de esa manera. No quiero sonar algo negativa, pero esta es una Navidad diferente, eso es todo”, indicó Brenda Fricker, recordándonos muchísimo a la Señora de las palomas de Mi Pobre Angelito 2.

Además, Fricker declaró que las fechas decembrinas son muy complicadas para ella, ya que hasta sus amigos se encuentran lejos: “Encuentro muy difícil la víspera porque no hay nadie a quien dar la vuelta para abrazar o sonreír. No puedo escapar”. Al final salió al tema Macaulay Culkin, de quien dice tener grandes recuerdos tras la grabación de la cinta y que así como su personaje, se preocupa por él, aunque no están en contacto.