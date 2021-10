Se ponen góticos: Netflix ya trabaja en una serie basada en un cuento de Edgar Allan Poe

Nos encaminamos al cierre de 2021 y los servicios de streaming siguen anunciando proyectos venideros que lucen bastante interesantes. En ese sentido, Netflix no se queda atrás y parece que están listos para traer a su catálogo un nuevo contenido de suspenso y terror basado en una historia de Edgar Allan Poe.

Así como lo leen… La plataforma acaba de anunciar el proyecto para adaptar The Fall of the House of Usher, uno de los cuentos más emblemáticos del mítico autor estadounidense. ¿Y quién estará al mando de esta entrega? Pues bien, Mike Flanagan vuelve a colaborar con la compañía de entretenimiento para la ocasión.

Netflix da luz verde a la serie sobre un cuento de Edgar Allan Poe

La relación de trabajo entre Mike Flanagan (conocido también por Doctor Sleep) y Netflix ha sido bastante exitosa en todos los sentidos. Como recordarán, el streamer y el director se han juntado previamente para llevar a nuestras pantallas la antología The Haunting, con The Haunting of Hill House y The Haunting of Bly Manor como sus principales entregas.

Además de eso, la asociación se anotó recientemente otro éxito con Midnight Mass, que ha sido bien recibida y aclamada por la crítica… y bueno, parece que el trabajo colaborativo entre ambas parte seguirá rindiendo frutos luego de que se oficializará un nuevo proyecto centrado en la obra de Edgar Allan Poe.

Este miércoles 6 de octubre, se reveló que Netflix dio luz verde para que la adaptación de The Fall of the House of Usher, el cuento que el famoso escritor estadounidense publicó en 1939. De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta será una serie limitada de ocho episodios y si bien el tema central es la historia de Edgar Allan Poe antes mencionada, la plataforma de streaming ha señalado que su nueva entrega se basará en múltiples trabajos del legendario autor. Veremos si la serie funciona mejor que la película basada en el cuento que se estrenó en 1960.

¿De que trata ‘The Fall of the House of Usher’?

Por ahora, no se han dado más detalles sobre el proyecto, del elenco o de una posible fecha de estreno. Solo se sabe que Mike Flanagan es el creador, escritor y dirigirá cuatro de los episodios. Además, este es el quinto proyecto que él y Netflix desarrollan en conjunto tras las producciones antes mencionadas y la venidera The Midnight Club, basada en la novela de suspenso de Christopher Pike.

Hablando sobre The Fall of the House of Usher, se lanzó en 1839 y ha sido uno de los cuentos cortos más aclamado de Edgar Allan Poe dentro del terreno del suspenso y el horror gótico. La historia nos muestra a un narrador anónimo que decide visitar a su viejo amigo de la infancia, Roderick Usher, luego de que este le informe que se encuentra enfermo de muerte.

Roderick es un artista retorcido, excéntrico y misterioso que vive en su mansión con su hermana Madeline, quien también está grave de salud. El protagonista, del que no se conoce la identidad, se da cuenta que la residencia de la familia Usher es demasiado lúgubre y pronto, cuando uno de los hermanos desaparezca, se desencadenará el horror. Bueno, esa es la premisa del cuento, pero habrá que ver qué otras historia de Poe utiliza Flanagan para complementar.