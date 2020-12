Todo lo que deben saber: Estas son las series que más esperamos para 2021

Los listados de “lo mejor de 2020” que armamos en sopitas.com, no pretenden ser definitivos ni aparecen por orden de “mejor a peor”. Sólo es una lista de qué tenemos en el radar para ver de series el próximo año.

Muchas series y películas que llegarían este 2020, suspendieron su producción o plan de promoción por la pandemia, por lo que programaron su fecha de salida para 2021. Esto es sinónimo de una cosa: para el próximo año, habrán más estrenos, más películas y series por ver y disfrutar (esto es lo último que nos queda después de superar meses de incertidumbre con el calendario de estrenos).

Otras producciones, para no vernos tan trágicos, simplemente ya estaban programadas para salir en 2021. Por lo que acá nos echamos un listado de las series que más esperamos para el próximo año. Algunas llegarán con su primera temporada, otras regresan con una nueva entrega, el resto llega a su final y una que otra está suspendida en el aire…

Servant, segunda temporada

Servant fue de la primera tanda de series que se estrenaron cuando AppleTV+ salió el mercado. Y fue una buena decisión por parte de la plataforma de streaming, pues se trata de un thriller psicológico que juega con algunos elementos de terror para contar una historia que nunca es lo que creemos. Y eso la hace aún más interesante.

Creada por M. Night Shyamalan, Servant nos presenta a un matrimonio de Philadephia: Dorothy y Sean, quienes contratan a una niñera para cuidar del bebé llamado Jericho. Para nuestra sorpresa, Jericho es un muñeco que forma parte del tratamiento de Dorothy después de perder a su bebé…

Y eso no es lo más extraño. La niñera llamada Leanne, parece no interesarse por los detalles de la historia y su presencia es, por de más, extraña. Por lo que Sean decide investigarla para descubrir que la historia de Leanne, por sí solita, es aterradora.

Un pequeño spolier: la primera temporada de Servant nos resolvió las dudas sobre el origen de Leanne, pero nos dejó helados con el paradero de Jericho. ¿Alguna vez hubo un bebé?, ¿todo forma parte de la imaginación de Sean y Dorothy? La segunda temporada resolverá las dudas sobre Jericho, la relación de Julian Pearce, el estado mental de Dorothy y desde luego, qué es el grupo de culto al que pertenece Leanne y a qué se dedican.

La segunda temporada de Servant llega el 15 de enero de 2021 a AppleTV+. La primera temporada está disponible en esta misma plataforma.

Ver en YouTube

The Mandalorian, tercera temporada

The Mandalorian, sin duda, fue una de las mejores series de 2019 y sin duda, la segunda temporada es de las mejores producciones de 2020. Por lo que comprenderán nuestra enorme emoción en torno a la tercera entrega de The Mandalorian bajo las órdenes creativas de Jon Favreau como parte de las originales de Disney+.

La primera temporada nos presentó a Mando (uno de los pocos mandalorianos que rondan la galaxia), un cazarecompensas que le entra a un trabajo muy específico, bien pagado, pero bastante peligroso: encontrar a una criatura y en caso de no poder llevarla viva, matarla.

¿De quién se trataba? De The Child, la versión de 50 años de Yoda que causó revuelo en redes sociales por ser bonito, chiquito, tierno y convertirse en un protegido de Mando. Después de que el protagonista entrega al niño, se arrepiente, por lo que va a salvarlo y comienzan un viaje por distintos lugares de la galaxia para mantenerlo a salvo.

La producción es impecable, los efectos son fenomenales (para una serie de televisión), el elenco es perfecto y la historia es emotiva, divertida y fascinante. Para la segunda temporada, de la cual no diremos mucho, la unión entre Baby Yoda (quien tiene nombre y se los contamos aquí) y Mando, se hace más fuerte. ¿Qué sucedería en la tercera entrega?

Eso lo sabremos hasta 2021. Como tal, no se ha confirmado nada, pero en abril de 2020, algunas fuentes revelaron que ya se había escrito el guion de la tercera entrega y la producción sería una realidad. Por lo que sólo queda esperar a que regrese The Mandalorian.

Ver en YouTube

Sex Education, tercera temporada

Encontrar una serie sobre adolescentes que sea realmente buena, es complicado. La mayoría de estas producciones se van a los extremos del drama, la comedia, situaciones imposibles y pocos eventos que forman parte de la realidad de las generaciones más jóvenes (sobre todo las que atraviesan la complicada secundaria y/o prepa).

A lo mejor, irse al extremo del drama es la clave de su éxito. Pero por eso es que agradecemos una buena serie cuyos personajes principales sean adolescentes, y que al mismo tiempo, tenga una conversación interesante… y ese es el caso de Sex Education de Netflix.

La primera temporada de Sex Education se estrenó en enero de 2019. El éxito permitió que se diera luz verde a una segunda entrega que llegó al catálogo de la plataforma a principios de 2020. Y ahora, estamos a la espera de la tercera entrega.

Sex Education nos presenta a Otis, hijo de una reconocida terapeuta sexual que se convierte en consejero de sus compañeros en temas sexuales, y esto lo hace con la ayuda de Meave, una chica solitaria y con una vida difícil que tiene la idea de hacer negocio. Otro de los personajes principales es Eric, mejor amigo de Otis, quien no tiene temor a mostrarse tal cual, enfrentándose a algunos abusadores de la escuela como Adam.

Quizá la historia suena a que tiene muchos clichés, pero no es el caso. Sex Education es divertida, pero también le da la seriedad que merece a unos temas relacionados con la sexualidad, derechos reproductivos, discriminación y violencia. La diversidad de personajes permite que esta serie pueda ser vista por distintos tipos de audiencia.

Así que sí, acá en sopitas.com esperamos con ansias la llegada de la tercera temporada para resolver: qué sucede entre Otis y Adam, cómo se va a complicar más la relación entre Meare y Otis, qué sigue con Ola y Lily, cuál es el futuro de Jackson, y más. Se espera que la tercera temporada de Sex Education llegue en los primeros meses de 2021. Las primeras dos temporadas están disponibles en Netflix.

Ver en YouTube

Euphoria, segunda temporada

En la edición de 2020 de los premios Emmy, Zendaya se llevó el premio de Mejor Actriz en una Serie de Drama por su trabajo como Rue en Euphoria, serie de HBO creada por Sam Levinson (basada en su juventud y adicción a las drogas).

En su estreno en el verano de 2019, Euphoria generó comentarios diversos, algunos apuntando a que se trataba de una historia controversial sobre la realidad de las drogas y la sexualidad en los adolescentes. Pero Euphoria es mas que eso: un retrato sobre conductas peligrosas en contextos peligrosos.

Al centro de su historia está Rue, una adolescente de 17 años que es adicta a distintas drogas. Su vida intenta dar un giro cuando conoce a Jules, una chica trans que es nueva en los suburbios. Con base en esto, es que nos presentan a distintos personajes, todos con matices bastante complejos, como Nate, Maddy, Cassie, Fez, Kat, quienes exploran la realidad del sexo y las adicciones a una edad muy temprana.

Euphoria aborda temas como el aborto, la violencia de género, discriminación, estereotipos, abandono, adicción a drogas y alcohol, alcoholismo, represión y más. Lo más destacado de la serie, sin duda, es el trabajo de Zendaya, cuyo personaje sirve como narrador de todas las vidas que vemos en sus distintos episodios.

Muchos medios y usuarios han comentado que es la serie adolescente más fuerte y compleja hasta ahora, y que su peligro radica en que jóvenes de las mismas edades que los personajes, son parte de la audiencia. Pero otros apuntan a algo más interesante, y es el hecho de que la verdadera audiencia de Euphoria son padres jóvenes con hijos de 5 a 10 años, y que pueden asimilar de distintas formas las lecturas que hace la serie sobre un tema que no se reduce a “los jóvenes de hoy”, sino a una realidad mucho más grande a la que se ha atenido la sociedad desde siempre.

Debido a la pandemia, HBO suspendió la producción de la segunda temporada de Euphoria. Por lo que aún no hay fecha de estreno. Sin embargo, en diciembre y principios de 2021, se liberarán dos episodios especiales en torno a la serie.

Ver en YouTube

Black Mirror, sexta temporada

En junio de 2019, se estrenó la quinta temporada de Black Mirror con tan sólo tres episodios (formato similar a las primeras dos temporadas), pues a finales de 2018, llegó la primera cinta interactiva de Netflix bajo el universo de esta antología, Bandersnatch. Esta quinta entrega recibió críticas mixtas (más negativas) en relación a las historias que presentaron, las cuales carecían del elemento innovador y terrorífico de las entregas anteriores.

Sin embargo, Black Mirror sigue en nuestros corazones porque Bandersnatch y las entregas pasadas, fueron sensacionales. Hasta la fecha, las primeras dos temporadas siguen siendo las mejores, las que guardan toda la esencia de lo que Charlie Brooker proyecta para la humanidad si hacemos uso excesivo de las tecnologías que nacen todos los días.

¿Quién puede olvidar “The Entire History Of You” o “White Christmas”? En 2016, Netflix retomó la antología y entregó una tercera temporada que la hizo más popular con episodios como “San Junipero”, “Shut Up and Dance” y “Hated in the Nation”. Un año después llegó la cuarta entrega con “USS Callister” y “Hang the DJ” y la quinta, como mencionamos, se convirtió en la peor calificada.

Para este 2020, las audiencias estaban esperando la sexta temporada, pero el mismo Brooker, en mayo, salió a decirle al mundo que no estábamos listos para una nueva tanda de episodios. ¿Por qué? Por la pandemia y los cambios emocionales y físicos que las sociedades han experimentado en los últimos meses. Quizá tenga razón, pero lo único que provocó es que las audiencias se sintieran aún más desoladas sin la llegada de una serie que es bastante comentada.

Así que incluimos en este listado a Black Mirror con la esperanza de que en 2021, llegue esa nueva temporada.

Ver en YouTube

The Vow, segunda temporada

A finales de octubre, Keith Raniere recibió una sentencia de 120 años después de tener cargos en su contra de tráfico sexual, pornografía infantil, fraude y entre otros. El nombre de Raniere comenzó a circular en los medios hace un par de años cuando se dieron a conocer los resultados de una investigación federal en torno a NXIVM, una empresa que promovía autoayuda a través de seminarios y programas de éxito ejecutivo.

Sin embargo, después de años reclutando gente en un esquema piramidal, construyó un culto sexual dentro de la compañía donde las mujeres eran esclavizadas y marcadas a favor de Raniere y los miembros femeninos más altos de la organización.

Y este es el tema central de The Vow, la serie documental de HBO en la que algunas víctimas de DOS (Dominus Obsequios Sororium) revelan cómo las convencieron para entrar al culto, cuáles eran los requerimientos, quiénes eran las líderes, cómo funcionaban las dinámicas de poder y cómo afectaron su vida personal. Tal es el caso de Sarah Edmondson, una actriz canadiense que junto a su esposo, cuentan cómo entraron a NXVIM, cómo se involucraron cada vez más con la idea de ayudar a las personas, y cómo ella terminó siendo la esclava de otra mujer en DOS.

The Vow revela la imagen que proyectaba Raniere hacia los demás, pero también cuáles eran sus verdaderas intenciones al tener como su mano derecha a personas como Allison Mack o Nancy Salzman. El último episodio de esta serie, nos permitió descubrir que habrá una segunda temporada en la que posiblemente tendremos oportunidad de escuchar estas voces y también cómo Raniere llega a enfrentar a la justicia.

La segunda entrega de The Vow no tiene fecha de salida, pero la primera temporada está disponible en HBO y HBO Go.

Ver en YouTube

The Witcher, segunda temporada

A finales de 2019, llegó una serie a Netflix que se convertiría en todo un fenómeno entre las audiencias: The Witcher. Protagonizada por Henry Cavill, esta serie nos presentó a Geralt de Rivia, un conocido personaje de una saga literaria polaca escrita por Andrzej Sapkowski que, años después, se convirtió en un popular videojuego. Y en 2019, finalmente se llevó a la pantalla la adaptación para la televisión que agradó a los espectadores que seguían el libro y los juegos.

Geralt de Rivia es un hechicero o brujo que fue entrando (o creado) para combatir monstruos a lo largo del Continente. En la serie, Geralt es el último hechicero, por los que vive de destruir monstruos en comunicadles a cambio de unas monedas. Todo cambia cuando conoce a una reina y su hija, a quienes permanecerá atado a partir del nacimiento de una princesa llamada Cirilla.

En la primera temporada, Cirilla, después de que su reino fuera invadido, debe encontrar a Geralt, la única persona que puede ayudarla. En el camino conocemos a otros personajes como Yennefer, una poderosa hechicera que acompañará, de alguna manera, a Geralt y lo cuestionará sobre algunas de sus acciones.

Le tenían tanta fe a la serie, que antes de estrenar su primera temporada, Netflix confirmó que habría dos entregas. Y le fue tan bien en sus números, que incluso la plataforma de streaming dio luz verde para un sin-off titulado Blood Origin, la cual estará ambientada miles de años atrás de lo que vemos en The Witcher, para contar el origen de los hechiceros y cómo nacieron: el origen del primer witcher. No se han revelado detalles de esta producción.

The Witcher tuvo que suspender su producción por la pandemia, por lo que hubo algunos retrasos. Se espera que la segunda temporada llegue a Netflix a mediados de 2021.

Ver en YouTube

Stranger Things, cuarta temporada

El 14 de febrero de 2020, tuvimos la primera y última noticia de la cuarta temporada de Stranger Things. Para echarle más limón a la herida, la tercera temporada se había estrenado 7 meses antes, en julio de 2019 para que coincidiera con los eventos de la serie que tomaban el 4 de julio dentro de su historia. Y en realidad, no hay mucho qué decir mas que las audiencias están ansiosas de saber detalles sobre la cuarta entrega, los detalles y resolver la duda de ¿cómo carajos se pudo salvar Hopper y cómo diablos está en Rusia de prisionero?

Como recordamos, en la tercera entrega las cosas se pusieron más complicadas, pues el gobierno ruso logró abrir el portal que Eleven, con mucho esfuerzo, ya había cerrado. Por lo que cuando permitieron la entrada del Mind Flayer a Hawkins, la pandilla de Mike, Dustin, Lucas y Will, acompañados de Eleven, Max, Nancy, Jonathan, Steve, Erica y Robin, debían derrotar a Billy (hermano de Max), quien había sido poseído por la criatura para reclutar humanos, comerlos y hacerse más poderoso.

Sí, las cosas se pusieron complicadas. Y la misma suerte corrieron Hopper y Joyce cuando se encontraron a un científico ruso que les ayudaría a cerrar el portar y terminar con todo de una vez (aquí es cuando lloras al recordar a Alexei). Suena un poco repetitivo, y lo es, pero la serie se puso interesante y divertida al incorporara nuevos personajes como el caso de Alexei, la integración de Erica –hermana de Lucas– a los problemas de los personajes principales, y desde luego, la presentación de Robin.

Al final de la temporada, y aquí va un spolier, Hopper se sacrifica para que Joyce pueda cerrar el portal. Sin embargo, ese 14 de febrero, como les comentamos, Netflix nos reveló que Hopper seguía vivo y muy probablemente estaba haciendo labores forzadas en Siberia… ¿qué sigue después?

La cuarta temporada de Stranger Things llegará en algún punto de 2021. Mientras, si te quieres volver a sentir en los 80 con buena música y referencias a la cultura pop de la época, puedes ver las tres primeras entregas en Netflix.

Ver en YouTube

WandaVision

Durante la D23 de 2019, Disney reveló sus planes para lanzar Disney+, su plataforma de streaming que competiría con los gigantes. Pero esto no fue lo único que nos emocionó, sino el anuncio de todas las producciones para la televisión originales que tenía en la mira.

Desde luego, cubrirían sus canchas más grandes: Disney, Star Wars y Marvel. Para la primera el formato ha sido más familiar; en la segunda tenemos a The Mandalorian (y algunos otros títulos emocionantes como el regreso de Ewan McGregor al personaje de Obi Wan Kenobi y la serie basada en Cassian Andor protagonizada por Diego Luna).

Y en Marvel, se dieron a conocer los planes para The Falcon and the Winter Soldier, Loki, She Hulk y desde luego, WandaVision. Esta última es la primera de la tanda de Marvel que se estrenará en Disney+ con el protagónico de Elizabeth Olsen y Paul Bettany, quienes volverán a sus personajes de Wanda Mazximoff (Scarlett Witch) y Vision.

Sí, todos conocemos el trágico final de Vision desde Avengers: Endgame en 2019, pero WandaVision lo traerá de vuelta para presentarnos una pareja típica de una sitcom de los 50 y 60 (muy a la I Love Lucy o Bewitched). Los personajes, por el primer avance que Disney+ reveló, se presentarán en distintos formatos de pareja, pero todo parece indicar que se trata de una extraña simulación… pues Vision está muerto.

Los detalles de la historia no han quedado muy claros, pero sin duda será un éxito seguro que nos permitirá ver qué tanto triunfan las historias originales de Marvel en la plataforma, más allá de lo que se hizo en Netflix, por ejemplo. WandaVision llegará al catálogo de originales de Disney+ el próximo 15 de enero de 2021.

Ver en YouTube

La Casa de Papel, quinta y última temporada

La Casa de Papel tendrá una versión coreana, y esto responde el enorme éxito internacional que ha tenido la serie en sus cuatro temporadas, sobre todo desde su llegada a Netflix como parte de sus originales.

Esta serie, una producción española, llegó en 2017 para presentarnos al Profesor, un tipo extremadamente inteligente que idea un plan para asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y realizar el robo del siglo. Por lo que recluta a varias personas que deberán adoptar nombres de ciudades (por seguridad) tal como Tokio, Berlín, Helsinki, Río, Nairobi y más.

La serie tuvo tanto éxito, que se dio paso a una tercera temporada, y como los números y el impacto de la serie siguieron creciendo, Netflix dio luz verde a una cuarta temporada que se estrenó en abril de 2020. Y meses después, finalmente se confirmó que llegaría a una quinta y última entrega. Aquí se resolverá el tema de Nairobi, uno de los personajes favoritos de la audiencia que perdió la vida en los últimos episodios.

Y también sabremos si los principales, incluido Denver, Estocolmo, Palermo y más, saldrán vivos de esta. Las cosas están complicadas, pero todos esperamos que los personajes las resuelvan para que por fin, puedan seguir con su vida y disfrutar de todas las riquezas acumuladas en los distintos atracos.

Las cuatro primeras temporadas de La Casa de Papel están disponibles en Netflix. Todavía no se revela la fecha de estreno para la última entrega.

Ver en YouTube

The Morning Show, segunda temporada

En 2017 surgió el movimiento de #MeToo a partir del reportaje del NYT donde revelaban que Harvey Weinstein, conocido productor de Hollywood, durante años había violentado sexualmente a cientos de mujeres, además de abusar de su poder para realizar malas prácticas, sobre todo a actrices, productoras, directoras, y demás mujeres dentro de una producción.

La noticia dio vuelta al mundo y permitió que se abriera una conversación sobre la violencia sexual, discriminación por razones de género y la realidad de todas las mujeres, incluido el aspecto laboral. Lo que nunca nos preguntamos, y que fue justamente lo que hicieron los creadores de The Morning Show, fue qué sucede con las mujeres que estaban cerca de una situación de violencia, pero no fueron directamente las víctimas.

En esta serie original de AppleTV+, conocemos a Alex Levy, una conductora de un noticiario matutino que comparte espacio con Mitch Kessler, quien es acusado de conducta sexual inapropiada, por lo que queda sola como conductora.

Los productores del programa deben buscar una cara y voz nuevas, por lo que comienzan a pensar en Bradley Jackson, una reportera de la que Alex no se fía, pues piensa que quiere ocupar su lugar. La serie es genial, está bien escrita y presenta una relación entre dos mujeres que se reconocen en una industria complicada, sobre todo aquellas que son “viejas” frente a nuevas propuestas que representan lo contrario a lo que ellas son.

En noviembre de 2020, se estrenaría la segunda temporada de The Morning Show, pero la producción se retrasó debido a la pandemia. Por lo que llegará a mediados de 2021.

Ver en YouTube

The Boys, tercera temporada

The Boys sorprendió al mundo en 2019 con una historia de superhéroes que se salió de lo que hemos visto en los últimos 12 años: personas con poderes que buscan salvar a la humanidad y a cualquier ser de otro planeta o galaxia de amenazas superiores. The Boys, basada en un cómic, nos presentó un enorme corporativo que lleva las relaciones públicas de superhéroes, los cuales abusan de su poder, no tienen escrúpulos, y sirven para intereses políticos internacionales.

La serie tiene humor negro, está llena de ironías y más allá de ser una sátira de las historia de superhéroes que abundan en el cine, es una crítica al capitalismo, la sociedad de consumo y todo aquellos que ha formado parte de las últimas crisis. The Boys está protagonizada por Hughie, un vendedor que convierte su amor por los héroes en odio cuando uno de ellos “mata accidentalmente” a su novia…

Así, entra en contacto con Billy Butcher y un grupo de “mercenarios” buscan derrocar el imperio de Vought y su producto estrella: The Seven, grupo de superhéroes. Desde luego, las cosas se salen de control y comienza una odisea sangrienta, bastante violenta y desagradable para mostrarle al mundo que lejos de protegerlos, son la mayor amenaza.

La segunda temporada de The Boys se estrenó en septiembre de 2020 y volvió a superar algunos de sus números, por lo que no fue sorpresa el anuncio de que la serie seguiría para una tercera y cuarta temporada. La tercera entrega llegará a finales de 2021 con algunos nuevos personajes que pretenden darle más dinamismo a la historia. The Boys está disponible en Prime Video.

Ver en YouTube

The Umbrella Academy, tercera temporada

En julio de 2020, se estrenó la segunda temporada de The Umbrella Academy, esta producción de Netflix basada en el cómic escrito por Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance. Desde su primera entrega en 2019, fue todo un éxito, y la segunda entrega volvió a generar mucha conversación en torno a la familia Hargreeves.

La serie nos presentó a Sir Reginald Hargreeves, un millonario que en 1989, adoptó a seis niños y niñas de todo el mundo que nacieron de mujeres que no estaban embarazadas y bajo extrañas circunstancias. Esto lo hizo para crear una academia de superhéroes que salvaran al mundo… sin embargo, con el tiempo, la familia se va desintegrando y cada uno toma distintos caminos.

Después de la muerte de Reginald, todos deben reunirse para descubrir que la persona que “no tenía poderes”, resulta ser la más poderosa de todas: Vanya, quien desata el fin del mundo. Al final, todos logran escapar a la década de los 60 donde crean vidas e identidades distintas que deben revelar para reunirse de nuevo y salvarse del fin del mundo una vez más…

El cierre de la segunda temporada es fenomenal, pues los hermanos Hargreeves no sólo viajan en el tiempo, sino a una realidad alterna donde Ben sigue vivo y tiene otros hermanos… Se espera que la tercera temporada de The Umbrella Academy, confirmada en noviembre, llegue a mediados de 2021.

Ver en YouTube

Otras series para tener en el radar en 2021

The End of the F***ing World, tercera temporada

The Crown, quinta temporada

The Falcon and the Winter Soldier

After Life, tercera temporada

Ozark, cuarta y última temporada

Narcos: México, tercera temporada