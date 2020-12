Estas son las series y películas que Marvel anunció en el Disney Investor Day

Vaya locura la que desató Disney este 10 de diciembre por todos lados, pues cuando creíamos que se guardaría todas las cartas fuertes para el próximo año, en el evento que armaron para inversionistas soltaron un montón de detalles sobre sus próximos proyectos. Pero sin duda y aunque hubo noticias de otras franquicias, se volaron por completo la barda con Marvel, anunciando varias series y películas esperadas por los fans.

En la D23 de 2019 adelantaron que estrenarían muchísimas series originales que irían directo para Disney+. Sin embargo, y para ser muy honestos fue muy poca la información que revelaron en ese momento y desde entonces casi no supimos nada sobre cada una de estas historias. Pero afortunadamente soltaron la sopa de muchas producciones y acá les contaremos con lujo de detalle todo lo que revelaron para que no se les pase nada.

Acá les contamos lo que Disney anunció sobre Marvel

WandaVision

Desde hace unos meses –para ser exactos en los Emmy de este año–, Marvel y Disney nos revelaron el primer avance de WandaVision, donde veremos una vez más a Elizabeth Olsen y Paul Bettany en sus respectivos personajes y viviendo una vida ‘tranquila’ en los suburbios. Pero ahora liberaron el segundo tráiler oficial que al final nos deja muy claro que aunque esta parejita se muestre muy contenta, el peligro está cerca de ellos.

WandaVision se estrenará el 15 de enero de 2021 en Disney+

The Falcon and The Winter Soldier

Otra de las series más esperadas por los fanáticos de los cómics es The Falcon and the Winter Soldier, de la cual aún no teníamos detalles. Lo único que sabíamos es que Sebastian Stan y Antohny Mackie volverán a darle vida a Bucky Barnes y Sam Wilson. Y para calmar nuestras ansias, Disney lanzó un adelanto de esta producción, donde ambos tendrán que enfrentarse al crimen en un mundo donde hace falta una figura como la del Capitán América.

*Por cierto, por ahí hay un cameo de Daniel Brühl como Helmut Zemo, ¿será que lo volveremos a ver?*

The Falcon and The Winter Soldier se estrenará en Disney+ el próximo 19 de mayo de 2021

Loki

Puede que sea un villano, pero no hay persona que le encanten las historias de Marvel y que no sienta un poco de cariño por Loki, sobre todo si lo interpreta Tom Hiddleston. Y para que se den una idea de esto, también tendrá su propia serie en la plataforma de streaming de Disney, la cual se desarrollará justo después de su escape en Avengers: Endgame y que nos contará qué pasó con el hermano adoptado de Thor.

Loki llegará a Disney+ en mayo de 2021

What If…?

Por ahí también apareció el primer vistazo a What If…?, la antología animada de Marvel que como su nombre indica, explorará qué es lo que sucedería si los principales momentos de las películas del MCU ocurrieran de manera diferente. Esta serie será narrada por Jeffrey Wright –interpretando al Vigilante– y lo más emocionante de todo es que contará con las voces de los actores que los retratan en las películas.

What If…? se estrenará en el verano de 2021

Ms. Marvel

Sobre otrros personajes, la casa de cómics soltó una probadita de lo que será Ms. Marvel, una de las superheroínas más nuevas de la compañía. Aunque no nos mostraron un adelanto como tal de esta serie, sí revelaron que la joven actriz Iman Vellani será la encargada de darle vida a Kamala Khan en la pantalla chica.

Ms. Marvel llegará a Disney+ a finales de 2021

Las series que aún no tienen fecha de estreno

Hawkeye

Ya sabíamos que Jeremy Renner volvería al universo de Marvel para protagonizar una serie en solitario de Hawkeye. Pero ahora sí confirmaron que formará equipo con la conocida arquera de los comics de Marvel, Kate Bishop interpretada por Hailee Steinfeld, además anunciaron formalmente que Vera Farmiga, Fra Free y Alaqua Cox se unen al reparto.

She-Hulk

Después de muchos rumores, Marvel y Disney nos dejaron muy claro que oficialmente tienen a su She-Hulk, y como lo habíamos adelantado antes será la mismísima Tatiana Maslany dará vida a Jennifer Walters. Sin embargo, además de esto anunciaron que Tim Roth interpretará al villano Abominación y lo mejor de todo… ¡Mark Ruffalo aparecerá en la serie!

Moon Knight

Acá sí nos llevamos una decepción gacha, pues Disney solamente nos recordó una vez más con el logo oficial que viene en camino una serie sobre Marc Spector, mejor conocido como Moon Knight.

Moon Knight, an Original Series about a complex vigilante, is coming to @DisneyPlus.

Secret Invasion

A partir de este punto comenzaron las sorpresas y series que de plano jamás vimos venir. Marvel tiró la casa por la ventana anunciando que llegará una serie llamada Secret Invaison que no nos queremos adelantar, pero podría ser una adaptación del cómic del mismo nombre que cuenta una invasión ficticia sobre el planeta Tierra planeada por la raza alienígena Skrull, suplantando algunos superhéroes y mostrando el desarrollo de la guerra.

Aún no han confirmado cuándo llegará a Disney+, lo único que mencionaron es que Samuel L. Jackson volverá a ser Nick Fury y que volveremos a ver a Ben Mendelsohn repitiendo el papel de Talos Skrull.

Ironheart

Otra de las producciones originales de Marvel para Disney+ es Ironheart, una serie sobre el creador de la armadura más avanzada desde Iron Man y donde conoceremos la historia de la inventora Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne. Eso y el logo oficial fue lo único que revelaron.

Armor Wars

Por ideas para series no para Marvel, y eso nos quedó claro con las noticias sobre la serie Armor Wars, en la que veremos una vez más a Don Cheadle interpretando a James Rhodes –alias War Machine–. Esta es una clásica historia sobre el peor miedo de Tony Stark que se hace realidad: ¿qué pasa cuando su tecnología cae en las manos equivocadas?

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Oh sí… la pandilla favorita de muchos volverá en un especial navideño en exclusiva para Disney+. No sabemos cuál será la aventura en esta ocasión de los Guardianes de la Galaxia, pero Marvel anunció con bombo y platillo que James Gunn regresará para dirigirlo y que se estrenará en 2022.

I am Groot

Por último pero no menos importante, Marvel y la casa de Mickey Mouse confirmaron que el arbolito favorito de todos, Baby Groot, protagonizará una serie de cortos en Disney+ con varios personajes nuevos e inusuales. Aún no sabemos cuándo se estrenará pero desde ya se perfila como una de nuestras favoritas.



Las próximas películas de Marvel

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Desde hace casi 20 años, Marvel buscó producir una película sobre Shang-Chi, el implacable peleador de artes marciales mixtas. Pero ahora sí es oficial, pues confirmaron que la cinta protagonizada por Simu Liu terminó su producción, pero sobre todo anunciaron oficialmente el reparto encabezado por Awkwafina, Tony Leung, Meng’er Zhang, Michelle Yeoh, Ronny Chieng y más.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará en cines el próximo 9 de julio de 2021

Captain Marvel 2

Brie Larson regresa como Carol Danvers en Captain Marvel 2, dirigida por Nia DaCosta. Además aquí la cosa se pone interesante, pues se incorporarán al elenco de esta cinta la mismísima Mrs. Marvel de la televisión, Iman Vellani y Monica Rambeau interpretada por Teyonah Parris, a quien veremos en WandaVision.

Captain Marvel 2 se estrenará en cines el próximo 11 de noviembre de 2022

Thor: Love and Thunder

Esta noticia nos voló la cabeza, pues después de muchos rumores, Marvel confirmó que Christian Bale se unió al elenco de Thor: Love and Thunder, donde interpretará al villano Gorr el Carnicero de Dios. Esta película llegará a la pantalla grande el 6 de mayo de 2022.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Peyton Reed volverá para dirigir la tercera película de Ant-Man y la cual ya tiene nombre oficial: Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer regresan para interpretar a sus respectivos personajes, mientras que Kathryn Newton se une al reparto como Cassie Lang y Jonathan Majors como Kang el Conquistador.

Fantastic 4

Y quizá esta sea la noticia que ni por aquí nos pasó, pues Marvel reveló que está trabajando en una nueva cinta sobre la primera familia de los cómicos, Fantastic 4. Por ahora no tiene fecha de estreno, pero anunciaron que Jon Watts –quien ha estado a cargo de las películas de Spider-Man con Tom Holland– será quien la dirija.