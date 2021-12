¡Oh, sí! Apple TV+ renueva a ‘Servant’ para una cuarta temporada

El 2022 está a la vuelta de la esquina y viene plagado de sorpresas en cuanto a la industria del entretenimiento en streaming. En ese sentido, una de las series que más esperamos es Servant, la exitosa entrega de Apple TV+ que está a nada de estrenar su tercera temporada.

Pues bien, agárrense que esa no es la única buena noticia referente a este show pues todo indica que tendrá una cuarta temporada. ¿Será la última? Parece que sí… o al menos, eso es lo que un miembro importante del staff de producción asegura.

Sin duda, Apple TV+ se ha anotado grandes hitazos en lo que respecta a su catálogo de contenidos. Uno de los más icónicos desde que la plataforma comenzó a operar ha sido Servant, la serie creada por Tony Basgallop que tiene a M. Night Shyamalan como productor ejecutivo.

Pues bien, el éxito de este programada se ha traducido en una gran recepción del público y eso, a su vez, se ha reflejado en una consecutiva renovación para nuevas temporadas. Ahora, de acuerdo con lo que informa Deadline, este contenido oficialmente recibirá una cuarta tanda de episodios.

Por ahora, no se ha revelado cuándo se estrenaría esta cuarta entrega de la serie, pero si siguen fieles a la costumbre, lo más probable es que la podamos ver hacia finales del 2022 o en los comienzos del 2023.

También puedes leer: 8 JOYAS OCULTAS PARA VER EN APPLE TV+

El anuncio de la renovación de Servant para su cuarta temporada, viene también con la revelación del propio M. Night Shyamalan de que esta será la última entrega de la serie. Así lo confirmó el propio productor a través de sus redes sociales.

“Feliz de anunciar que Servant tiene luz verde para una cuarta y última temporada. Me fijé el objetivo de contar 1 historia en 40 episodios sabiendo que no había garantía de que lo lograríamos. Fue un gran riesgo”, puso Shyamalan en un tuit. Por otro lado, cabe destacar que Apple TV+ no ha mencionado que sea la última temporada, según los informes de Deadline.

Happy to announce (in my very fitting Jericho t-shirt) that @Servant is greenlit for its 4th & final season. I set the goal to tell 1 story in 40 episodes knowing there was no guarantee we would achieve it. It was a huge risk. Thanks @AppleTVPlus & #Servant cast, crew, & fans. pic.twitter.com/fv9nviVz53

— M. Night Shyamalan ⌛ (@MNightShyamalan) December 14, 2021