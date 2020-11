Arma el maratón: Estos son 10 servicios de streaming que están disponibles en México

En medio del pandémico momento que estamos viviendo, muchas personas encontraron en los servicios de streaming una manera de sobrellevar el encierro. Nada mejor que una buena serie, una película o un documental para pasar el tiempo en casa, ya sea a solas o con compañía.

Y es que si hablamos de servicios de streaming, en México tenemos una gran oferta de los mismos. Hay tantas plataformas disponibles que a veces resulta imposible decantarse por una sola y, en el mejor de los casos, optamos por contratar dos o más. O sea que por contenido, no paramos.

Si tu eres de aquellos que disfruta mucho maratonear y quieres, deseas, te urge tener la mayor cantidad de contenido a tu alcance, a continuación de presentamos 10 servicios de streaming que están disponibles en México. Precio, detalles y una que otra cosillas que encontrarás en sus respectivos catálogos.

Claro Video

Desde su fundación en 2013, Claro Video se ha convertido de a poco en uno de los servicios de streaming más solicitados del país y en América Latina. La plataforma perteneciente a América Móvil, que incluso puedes contratar como un servicio anexo a Telmex Infinitum, es una de las opciones que no puedes dejar pasar.

Por tan solo $115.00 pesos mensuales o por un precio anual de $1149.00 (en todos tus dispositivos), puedes disfrutar de películas y series como Chernobyl Diaries, Jurassic World, Heroes, Herederos Por Accidentes 2 y más. Incluso, hay un buen compendio de documentales y biopics sobre música y deportes esperando para que las veas. POR ACÁ te dejamos el catálogo completo.

Netflix

Netflix se ha convertido casi un sinónimo de streaming. Es válido decir que es una de las plataformas más concurridas no solo en México, sino en el planeta entero por la gran oferta de contenido que alberga. Además, el servicio se ha caracterizado por trabajar sus producciones originales que, indudablemente, han cosechado bastante éxito.

A la plataforma llegó recientemente el hitazo de The Queen’s Gambit y en diciembre se vienen más contenido increíble como la serie basada en la vida de Selena Quintanilla. El precio del paquete básico para una pantalla es de $139.00 pesos, mientras que el estándar cuesta $196.00 para dos pantallas. Si quieres ampliarlo al paquete premium, este tiene un precio de $266.00 pesos. Todos aplica en costos mensuales.

Ver en YouTube

Prime Video

Jeff Bezos se ha encargado de que Amazon sea una empresa multiplataforma presente en todos los ámbitos, incluso en el servicio de streaming. Así el conglomerado abrió Prime Video con una interesante selección de contenidos que hoy por hoy se posicionan como favoritos en el público de México.

Y no es para menos. La plataforma alberga de todo: desde series clásicas como Malcolm in the Middle y Dr. House hasta películas de gran relevancia internacional como Borat: Subsequent Moviefilm (uno de sus nuevos contenidos originales). El servicio cuesta $99.00 pesitos mensuales y en plan anual te sale en $899.00. ¿Lo vas a dejar pasar? Es un ofertón.

Ver en YouTube

Disney+

El pasado 17 de noviembre, México y Latinoamérica celebraban la llegada de Disney+ al mercado hispanohablante y vaya que causó revuelo. Y es que imagínate: tener a tu alcance todo el contenido de Disney Studios, Pixar, Marvel Studios, National Geographic y el universo de Star Wars es un agasajo.

Si eres un fanático de hueso colorado de todo lo que The Walt Disney Company ha llevado a la pantalla grande, ahora los puedes tener en la comodidad de tu hogar (o de tus dispositivos móviles) por una cantidad de $159.00 pesos mensuales o en un plan anual de $1599.00. Aprovecha la oportunidad.

Apple TV

Apple no solo se dedica a desarrollar tecnología de vanguardia, también le entra sin miedo a los servicios de streaming con Apple TV. Como los servicios anteriores, la plataforma se ha decantado por ofrecer contenidos exclusivos y programas para que pases el tiempo de la mejor manera.

De esta manera, el servicio nos ha traído grandes películas como On the Rocks, Truth Be Told, Defending Jacob y la serie animada Central Park. Y esos son solo algunos de los contenidos que puedes encontra en el gran catálogo de Apple TV por tan solo $69.00 pesos mensuales. ¿Quieres empezar el periodo de prueba? Checa acá el catálogo.

Ver en YouTube

HBO Go

Warner también le ha ‘entrado al quite’ de los servicios de streaming con un sinfín de plataformas surgidas a partir del canal HBO. Acá en América Latina tenemos la posibilidad de acceder a HBO Go y su oferta es tan increíble como su precio.

Si lo que buscas son contenidos originales, no dudes de ver Game of Thrones, His Dark Materials y Birds of Prey o la saga de películas de Harry Potter. Eso y más lo puedes adquirir por tan soolo $195.00 pesos mensuales, $489.00 pesos por tres meses o en el plan por año en un precio de $1,649.00 pesos. Acá puedes ver el catálogo completo.

Starzplay

Starzplay es otro de los increíbles servicios de streaming que necesitas conocer y contratar alguna vez. Esta es la plataforma con la que Lions Gate Entertainment busca abrirse paso en el mercado para hacerle frente a los grandes de la industria y tiene todo el potencial para hacerlo.

Su catálogo de series y películas incluye títulos exclusivos como Power Book II: Ghost, Penny Dreadful y el intenso documental Seduced: Inside the NXIVM Cult. El servicio tiene un precio muy accesible ya que solo cuesta $89.00 pesos mensuales. Otro ofertón que tienes que probar.

Paramount+

Paramount ya no solo es una productora y distribuidora de contenidos cinematográficos. La empresa también abrió su propia plataforma de streaming para unirse al mercado de servicios que quieren ofrecerte una experiencia de entretenimiento diferente.

Con su subsidiaria Paramount+, la productora pone a tu alcance el contenido de Viacom (una de sus empresas matrices) con shows del calibre de Nickelodeon, Comedy Central, MTV y más por tan solo $95.00 pesitos al mes. Nada mal, ¿verdad?

MUBI

Si lo que quieres es encontrar películas y contenidos fuera de las ‘grandes’ marcas del streaming, MUBI es la opción ideal para ti. ¿Por qué? Pues simplemente porque encontrarás cintas clásicas y un gran compendio de largometrajes de culto hechos a la medida para el público más exigente.

Películas de antaño como La Fórmula Secreta, Santa Sangre, Post Tenebras Lux y otros grandes metrajes los puedes encontrar en este catálogo al que puedes acceder por un módico precio de $129.00 pesos mensuales o en un plan al año $948.00 pesillos. Está de lujo.

Filmin Latino

De un tiempo para acá, Filmin Latino se ha convertido en una plataforma y una opción para ver películas que no se podrían encontrar en otro lugar. El reconocimiento de la plataforma le ha valido para, incluso, formar parte de festivales de cine como Cinema Queer México, albergando la proyección en streaming de varios títulos.

Hoy puedes encontrar en la plataforma la película Sin Señas Particulares de la directora Fernanda Valadez totalmente gratis, solo por ponerte un ejemplo. Si quieres acceder a otros contenido exclusivos, puedes suscribirte pagando únicamente $80.00 pesos mensuales o si lo prefieres, $453.00 por seis meses.