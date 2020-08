¡’La Hora Feliz: Show Cancelado Show’ tendrá a Franco Escamilla como invitado!

En estos tiempos de cuarentena, podríamos decir que los podcast de comedia son nuestros salvadores, pues gracias a ellos podemos echar una carcajada sana. Sobre todo en estos momentos esta clase de contenidos subieron como la espuma, aprovechando que muchos los escuchan para alivianarse de lo que pasa a su alrededor, pero uno de los mejores es La Hora Feliz, y no lo decimos por simple modestia.

Desde hace un buen rato, el “Tío Rober” y Hugo “El Cojo Feliz” la está rompiendo con este programa tan peculiar donde todo se vale, se podría decir que ellos son los padrinos de todo este enorme fenómeno en internet. Este show lo tiene de todo, aunque debemos advertirles que el humor que maneja este par no es para todo el público, sobre todo si eres de piel muy sensible, pero una vez que les agarras la onda y casi casi como una adicción, no podrás parar de verlos.

¿Qué es ‘La Hora Feliz’?

Si usted, querido lector no tiene idea de qué estamos hablando, no se preocupe, que acá contaremos todo lo que debe saber al respecto. La hora feliz nació en 2017 como un programa con el que estos dos rifados del stand up pudieran llegar a una mayor audiencia, y el único que se jacta de ser transmitido en vivo.

Su propuesta puede sonar básica, pero en realidad es sumamente arriesgada. En cada capítulo de este podcast eligen un tema al azar y con base en él, este par hace un montón de chiste al respecto, esperando que la gente conecte con su humor. Y es que acá han hablado de prácticamente todo, y cuando decimos de todo de verdad que no exageramos, de plano lo que se les venga a la mente.

En La Hora Feliz hemos tenido episodios completos dedicados a robos, sustos, cosas de viejitos, noviazgos, maestros, la secundaria, la medicina, futbol o perros y gatos. Pero también han subido algunos un poco más clavados con temáticas que van desde un top de las mejores garnachas, frutas hasta el lado bueno de las tragedias o las situaciones comunes que se viven en el Estado de México, de todo se puede hacer chistes acá.

Por ahí también tenemos la bella y gustada sección llamada Patrocínanos, donde (literal) le piden a marcas algunas que ya no existen y hasta a celebridades o artistas que los patrocinen, mientras comentan –con su particular sentido del humor y muy a su estilo– algunos de los videos más bizarros que andan rondando por TikTok. Que si no los han visto, se los recomendamos por completo.

Este podcast ha convocado a un montón de personas… ¿en el Metro?

Imagínense qué tan cañones están que en un episodio se les ocurrió que era buena idea armar unas cuantas porras para el Metro (sí, la limosina naranja de todos nosotros) y más rápido que nada convocaron a todos los horafelicianos en la estación Júarez. Y aunque no lo crean, llegaron todos puntuales para cotorrear con “El Tío Rober” y “El Cojo Feliz”, pero sobre todo para felicitar a este maravilloso sistema de transporte.

Por si no les había quedado claro lo grandes que son, en febrero de 2020 armaron un roast en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, con lleno total y donde otros podcast como Shishis pa’ la banda, La Cotorrisa, Leyendas Legendarias, junto a comediantes como Ricardo O’Farrill, Alex Fernández y más se le fueron directo a la yugular para decirles de todo. Hasta de lo que se van a morir.

¡Un live cancelado y prohibido que nadie se puede perder!

Así como muchos otros podcast y standuperos en esta cuarentena, La Hora Feliz ha organizado varios lives para todos sus fans. Pero el próximo sábado 15 de agosto, el “Cojo Feliz” y el “Tío Rober” armarán un show en línea fuera de lo común y que estamos seguros que les encantará, porque traerán un montón de sorpresas que por supuesto, nadie veía venir.

Para que se den un quemón, habrán algunos tiros entre comediantes donde el buen Franco Escamilla será el juez de cada enfrentamiento. Por supuesto que el tema en esta ocasión tenía que ser especial, es por eso que se aventarán un top 25 de preguntas que siempre quisieron hacerla al catolicismo, en medio de todo esto participará el mismísimo Carlos Ballarta (sí, el mismo que satanizaron el año pasado por su show Dios está muerto) y hasta un padre estará ahí para contestar –suponemos- todas sus dudas.

Además, le mostrarán a todos sus fans el primer episodio de una caricatura producida por La Hora Feliz, llamada Tigrito Dientes de Sable. Y por si nada de esto fuera suficiente, también transmitirán por primera (y quizá) única vez un capítulo prohibido y un Patrocínanos que nunca se atrevieron a sacar al aire.

Como verán, por supuesto que si son fans de este espectacular podcast, no se pueden perder este verdadero showsazo, porque estamos seguros que será una experiencia que “El Tío Rober” y “El Cojo Feliz” no volverán a repetir. Así que ya lo saben, si tienen ganas de reírse como si no hubiera un mañana con un montón de humor negro, no dejen pasar la oportunidad de ver a este par en acción, después nos lo agradecerán.