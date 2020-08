‘Más ayuda el que más ríe’: Michelle Rodríguez y Luiki Wiki armarán un show para apoyar a los niños con cáncer

Por ahí dicen que la risa es la cura de todo y eso a veces es muy cierto, sobre todo en la situación que estamos enfrentando por el coronavirus. Sin embargo, la comedia ha demostrado que más allá de hacerle pasar un buen rato a la gente, puede alcanzar cosas espectaculares como ayudar a quien más lo necesita, y eso es justo lo que comprobarán Michelle Rodríguez y Luiki Wiki.

Estos verdaderos cracks del stand-up tienen muchas cosas en común, ambos saben cómo entretener al público con sus rutinas y también le han entrado a otros medios como la actuación. Pero sobre todo, los dos buscan siempre apoyar a quienes más lo necesitan y aunque la atención del mundo está en todas las personas que dieron positivo al COVID-19 –por obvias razones–, los niños con cáncer también necesitan ayuda en estos momentos.

Michelle Rodríguez y Luiki Wiki se rifarán en un show con causa

Este 21 de agosto a las 9:30 de la noche hora del centro de México, Luiki Wiki y Michelle Rodríguez –quien hace poco estuvo en el live de El Frasco–, transmitirán en streaming ¡Mucho ayuda el que más ríe!, un show muy especial. Y no lo decimos a la ligera pues además de hacer reír a todos los que se conecten, todas las ganancias que se obtengan de espectáculo irán directamente a Fundación Vuela, una organización que se dedica a apoyar a los pequeños que están luchando contra esta enfermedad.

Con tu boleto no solo pasarán un momento agradable en compañía de estos grandes comediantes, sino que también estarán echándole la mano a todos esos niños, asegurando que al menos en estos meses no les falte los medicamentos esenciales para continuar con sus tratamientos. Ahora sí que con este show todo el mundo sale ganando, ¿a poco no?

Y quizá en estos momentos se estén preguntando, ¿en cuánto me saldrá ver a Michelle Rodríguez y Luiki Wiki? No los culpamos, porque los dos son buenísimos y a quién no le gustaría reír como si no hubiera mañana. Pero a diferencia de los shows que normalmente dan, los precios del Mucho ayuda el que más ríe estarán súper accesibles y hay varias opciones para sumarte a esta iniciativa.

Por ejemplo, con 99 pesitos puedes disfrutar de todo el espectáculo pero… si de verdad ponerte guapo y deseas entrarle con todo a esta noble causa, puedes poner 199 morlacos y además de ver a los comediantes, la mitad de tu donativo se irá para la Fundación Vuela. Puedes hacer exactamente lo mismo con 299 y 399 pesos y así, lograr asegurar que estos pequeños tengan todos sus medicamentos.

BOLETOS POR ACÁ