“Es un mentiroso patológico”: Sia habla sobre la tormentosa relación que vivió con Shia LaBeouf

Sin duda, en los últimos días el nombre de Shia LaBeouf ha estado por todos lados y no por la razón que a él le gustaría. Como recordarán, el pasado 11 de diciembre, la cantante y exnovia del actor, FKA Twigs lo demandó formalmente ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por agresión sexual, asalto y angustia emocional. Pero al parecer, ella no es la única que tiene cosas que decir sobre lo que vivió con la estrella.

Resulta que un día después que esta noticia estallara en todo lados, Sia habló abiertamente en sus redes sociales sobre la relación que tuvo con LaBeouf, una que no fue tan buena que digamos pues estuvo llena de momentos turbios. Así como sucedió con FKA, estuvo sometida a un montón de abusos psicológicos por parte de Shia, llevándola a tomar decisiones que de plano ella jamás hubiera querido para su vida.

Por si no lo recuerdan y para darles contexto, la cantante trabajó con Shia Labeouf para el video de “Elastic Heart”, que se estrenó en enero de 2015 y cuando el actor estaba saliendo con Mia Goth, a quien conoció en 2012. Más tarde se casó con Goth en una ceremonia en Las Vegas y después de dos años la pareja se separó, después de eso la estrella de Transformers comenzó a ver a FKA Twigs. Sí, es todo un rollo pero necesario para comprender la situación.

Según lo que comentó Sia en su cuenta de Twitter, la relación que llevó con LaBeouf fue tormentosa y estuvo llena de mentiras, a tal grado que el actor jamás le dijo que tenía una pareja en el momento en que ambos estaban conociéndose y saliendo: “Yo también he sido herida emocionalmente por Shia, un mentiroso patológico, que me engañó en una relación adúltera diciendo que estaba soltero”.

Continuando con todo esto, la cantante de “Chandelier” mencionó que estaba con las víctimas de Shia y le dio un consejo a todas aquellas que en algún punto pensaron involucrarse sentimentalmente con él o con personas similares: “Creo que está muy enfermo y siento compasión por él y sus víctimas. Solo debes saber, si te amas a ti misma, mantente a salvo, mantente alejada”.

Ya para terminar, Sia mostró su apoyo a FKA Twigs en todo este proceso, declarando que lo que está haciendo al demandar y denunciar el abuso de LaBeouf “es muy valiente y estoy muy orgullosa de ti”. Parece que esta historia y después de todas las cosas que han salido alrededor del caso, seguirá dando de qué hablar.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he’s very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1

— sia (@Sia) December 13, 2020