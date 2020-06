‘Los Simpson’ dejarán de usar actores blancos para dar voz a personajes de otras razas

El tema del racismo es demasiado delicado y tomó una gran fuerza luego de la muerte de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter que se vinieron después. Un asunto tan importante no podía pasar desapercibido para el mundo del entretenimiento, ¿cierto? Mucho menos para una de las familias más reconocidas de la television: Los Simpson.

Bueno, pues resulta que en apoyo a este importante y trascendental tema, Fox anunció de manera oficial este viernes que la histórica serie ya no empleará actores blancos para darle voz a personajes no blancos (bueno, a personajes que representen otras razas, porque en realidad ninguno es blanco, pero tú entiendes a lo que nos referimos).

“A partir de ahora Los Simpson ya no tendrán actores blancos que representen a personajes no blancos”, expresó la cadena Fox en un comunicado enviado a la agencia internacional de noticias AFP, y luego confirmó su decisión ante medios internacionales como BuzzFeed News.

La decisión de Fox impactará principalmente a uno de los mejores amigos de Homero en Los Simpson, el simpático Carl, interpretado por Hank Azaria, mismo que en enero anunció que ya no daría voz al entrañable Apu tras el escándalo de los estereotipos que supuestamente se reflejan en este personaje.

De igual forma el personaje del Dr. Hibbert, cuya voz era prestada por el actor blanco Harry Shearer, tendrá que ser interpretada por un nuevo actor según el anuncio de Fox. Los Simpson se sumaron con esto al anuncio del actor Mike Henry, quien informó que dejará de interpretar la voz de Cleveland Brown en Family Guy precisamente por el revuelo de Black Lives Matter.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020