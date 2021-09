Sin trucos: ‘Love in the Bin’ de Banksy vuelve a subasta 

Es hora de romper el cochinito, llamarle a los ‘compas’ y armar la vaquita, porque “Love in the Bin”, la obra más polémica de Banksy, por todo el ‘numerito’ armado durante su venta, volverá a subastarse y no nos podemos quedar sin ella. Lo mejor, es que esta vez no habrá truco que lo impida. Al menos eso es lo que ha prometido la Casa inglesa Shoteby’s.

Aunque conseguir la pieza, no será tarea fácil. La puja, coincidirá con la mundialmente famosa feria de arte “Frieze and Frieze Masters”, llevando a los principales coleccionistas y compradores del mundo hasta Londres, donde se llevará la venta en vivo.

Conste que difícil no es sinónimo de imposible. La subasta se llevará a cabo el 14 de octubre del 2021, dándonos tiempo para armar ‘la coperacha’. Ademas, la venta presentará una diversa selección de obras de algunos de los artistas emergentes, junto con maestros establecidos de los siglos XX y XXI. Así que uno que otro distraído, puede caer en la trampa y gastarse el dinero antes de tiempo.

Por supuesto, la venta estelar de la subasta será protagonizada por el icónico ‘Love is in the Bin’, la obra de arte más famosa de nuestra era que regresa a la sala de ventas de Sotheby’s tres años después de que se destrozara parcialmente ante una audiencia en vivo en 2018.

Girl With Balloon

Esta broma radical transformó el mercado de Banksy, capturó la atención de los medios de comunicación del mundo y presentó este trabajo firmemente dentro de la conciencia de la cultural global.

“Tres años después de su creación, ‘Love is in the Bin’ se considera la obra más importante de una larga tradición de iconoclasia en el Canon Occidental, desde Erased de Kooning (1953) de Robert Rauschenberg hasta la pieza de actuación de Ai Weiwei Dropping a Han Dynasty Urn (1995). Es una obra paradigmática: una reliquia del enfoque guerrillero de Banksy para la creación de arte; un ajuste prefabricado para la era contemporánea; el icono de un momento enormemente significativo dentro de la historia del arte y las subastas”, señala Shoteby’s.

Otra obra, nuevo nombre

A pesar de las obvias diferencias entre la obra de arte por la que estaban pujando y la “objeta de arte terminada” -que pasó a llamarse ‘Love is in the Bin‘ después del truco- el comprador pagó por ella 1.1 millones de libras esterlinas. Como era de esperarse, la compra parece haber sido una inversión bastante buena.

Reflejando su nuevo lugar en la historia del arte, las estimaciones de ‘Girl with a Baloon’, renombrada por el propio Banksy como ‘Love is in the Bin’ se han disparado en los últimos tres años, y se espera que en la próxima subasta, tenga un valor inicial de entre 4 y 6 millones de libras esterlinas.

Incluso sin sus bromas de marca registrada, el arte de Banksy ha ido ganando valor constantemente en la subasta, basta mencionar la obra titulada ‘Game Changer’,con la que rindió homenaje al personal sanitario en los primeros meses de la pandemia, misma que superó los 14.4 millones de libras en la subasta realizada en marzo del 2021.

Aunque algunos temen que ‘Love sí un the Bin’, tenga el mismo destino que “Girl With Balloon’, obra por la que el comprador pagó 1.1 millón de libras, antes de que se auto destruyera en 2018.

‘Spraycation’

Recordemos que en aquella subasta, Banksy realizó una de las bromas más finas en el mundo del arte hasta la fecha. Después de ser vendida, ‘Girl With Balloon’, se hizo añicos en pocos segundos, anta la vista tanto del público como del personal de la casa de subastas, sorpresa que le dio vuelta al mundo.

“Parece que acabamos de conseguir Banksy-ed”, dijo el director senior de Sotheby’s, Alex Branczik, cuando terminó la venta, y la imagen pasó por una trituradora montada en su marco.

Como es habitual, el propio artista callejero proporcionó más información sobre el engaño en Instagram. “Hace unos años construí secretamente una trituradora en una pintura”, explicó en un video que documentó la instalación de la trituradora. “En caso de que alguna vez se subastara”.

Recientemente, el artista callejero más buscado en el Reino Unido, compartió en su cuenta de Instagram un video titulado “Great British Spraycation”, donde se le ve haciendo lo suyo por varias ciudades costeras británicas, incluyendo cuatro grafitis inéditos, con los cuales pone fin a la teoría de que alguien trataba de hacerse pasar por el ‘rey del grafitti’.

En el primero de ellos se muestra a un grupo de niños montados en una embarcación, con la leyenda “todos estamos en el mismo bote”, también aparecen un grupo de abuelitos bailando sobre una parada de camión y un niño que simula derrumbar un castillo de arena con un garfio. Pero, quizá tengamos que esperar hasta la subasta de ‘Love in the Bin’, para tener noticias del gran Banksy.