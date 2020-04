“Somos contradictorios”: Una entrevista con Guillermo Arriaga por ‘Salvar el fuego’

En enero de 2020, se anunció que Guillermo Arriaga era el ganador del Premio Alfaguara 2020 por su novela titulada Salvar el fuego. El jurado, presidido por Juan Villoro, otro grande las letras, dijo que se trataba de un trabajo “que narra con intensidad y con excepcional dinamismo una historia de violencia en el México contemporáneo donde el amor y la redención aún son posibles“.

Salvar el fuego nos presenta a Marina, una coreógrafa que está casada con un empresario de clase alta. La bailarina es invitada a presentarse en una cárcel, y es aquí donde conoce a José Cuauhtémoc, un hombre de los niveles sociales más bajo que además tiene una íntima relación con la violencia. Entre ellos nace un amorío que se traduce, luego, en amor mismo.

Tuvimos la oportunidad de platicar con Guillermo Arriaga en #SopitasXAireLibre para que nos contara sobre la importancia de que su trabajo fuera reconocido con el Premio Alfaguara de novela, pero también sobre la intensa historia que se presenta en su novela, la cual se estuvo “cocinando” por muchos años hasta ser un obra compleja, tensa, de persecuciones y de amor (“como rebelión y destrucción”, dice su autor).

Arriaga se encontraba a punto de salir de gira para promocionar Salvar el fuego, pero la crisis del Covid-19 y coronavirus impidió que pudiera recorrer México y algunos países como Argentina. Sin embargo, nos señala el también guionista que esta novela sirve también para hacer una reflexión sobre el encierro, pues uno de sus protagonista, se encuentra en la cárcel.

Y no hay mayor expresión de coartar la libertad que esa… así que no sólo se trata de una novela donde el entorno donde se desarrollan los personajes puede resultar abrumador, sino también puede ser un punto de reflexión para estos días de “encierro” que tenemos la obligación de llevar a cabo para ayudar a nuestra misma sociedad (y ojo, no es lo mismo que aislamiento).

Para escuchar la entrevista completa, acá les dejamos el audio de Guillermo Arriaga en #SopitasXAireLibre: