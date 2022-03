¡Hay tiro! Checa el tráiler final de ‘Sonic The Hedgehog 2’ y la fecha de estreno

Sin duda, el 2022 está siendo un gran año para el cine, pues en unos cuantos meses hemos tenido estrenos espectaculares. Sin embargo, durante los próximos meses llegarán a la pantalla grande muchísimas películas que prometen dejarnos al filo del asiento. Y si tú eres fan de los videojuegos, seguramente esperas con ansias ver la nueva aventura de Sonic the Hedgehog, quien después de un buen rato, regresa a nuestras vidas y en plan grande.

Como recordarán, en 2020 tuvimos chance de ver la primera cinta de este icónico personaje no solo de SEGA, sino de la cultura pop interpretado por Ben Schwartz, que además estuvo acompañado de un elencazo encabezado por Jim Carrey y James Marsden. A pesar de todo, la película fue un éxito y eso se notó en la taquilla mundial, es por eso que Paramount Pictures reveló meses más tarde que ya estaban trabajando en una secuela.

El tráiler final de ‘Sonic the Hedgehog 2’ es alucinante

Finalmente The Game Awards a finales de 2021, presentaron el primer avance de Sonic the Hedgehog 2, que simplemente nos dejó con la boca abierta. Por si esto no fuera suficiente, también tuvimos un nuevo vistazo durante los comerciales del Super Bowl LVI que mostraba imágenes qu e no habíamos visto antes. Pero agárrense, que ya salió el tráiler final de la siguiente aventura del erizo favorito de muchos y las cosas se pondrán intensas.

Retomando lo que vimos en la película anterior, Sonic ahora lleva una vida más o menos relajada junto a Tom (Marden) y Tails. Sin embargo, todo cambia para este personajazo cuando se entera que el doctor Ivo Robotnik (Carrey) no está muerto y no solo eso, ahora tiene la fuente del poder supremo y lo acompaña ni más ni menos que Knuckles, quien lo ayudará a completar su terrible misión de acabar con el mundo de una vez por todas.

Sin embargo, nuestro querido erizo azul no estará solo, ya que contará con el apoyo de sus amigos para detener a Robotnik. Con una animación impresionante y chistes por todos lados, Sonic the Hedgehog 2 se perfila para ser uno de los estrenos más grandes del 2022. La película se estrenará en las salas de cine de México el próximo 7 de abril, pero mientras esperamos a que llegue ese día, chequen a continuación el impresionante tráiler final: