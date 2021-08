Ay, nanita: Sony libera las primeras imágenes de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’

Vaya que la industria cinematográfica tiene un montón de sorpresas preparadas para nosotros dentro de lo que resta del año. Sin duda, son varias las series y películas las que ya queremos ver dentro de todo su catálogo, pero estamos seguros que todos los gamers de hueso colorado están esperando una producción que desde que se anunció nos dejó con el ojo cuadrado pues se trata de una de las franquicias más importantes y queridas de los videojuegos, Resident Evil.

Fue en octubre de 2020 cuando salieron los primeros detalles y nos enteramos que Sony Pictures comenzó a trabajar en una película basada en los dos primeros títulos que Capcom lanzó a mediados de los 90. Y no solo eso, sino que detrás de este proyecto se encontraba el director Johannes Roberts –quien filmó cintas como 47 Meters Down y The Other Side of the Door– junto a un elenco conformado por nombres como Kaya Scodelario entre otros.

Sony muestra las imágenes de ‘Resident Evil: Welcome to Racoon City’

De entra todo pintaba de maravilla para la nueva adaptación cinematográfica de Resident Evil, la cual llevará por nombre Welcome to Raccoon City. Sin embargo, y así como otras producciones durante ese año caótico, Sony anunció que cambiarían la fecha de estreno esperando que en el futuro las cosas con el coronavirus se calmaran un poco y al parecer, y si todo sale bien, es un hecho que veremos la película en unos cuantos meses.

Pero mientras llega el día de ver esta cinta, el gigante del streaming reveló las primeras imágenes que la verdad, se ven impresionantes. A través de IGN, mostraron un vistazo de cómo lucirán los personajes principales de esta historia en pantalla y algunos de los más importantes de la saga de videojuegos. Además, en una entrevista exclusiva el director contó un poco de la trama que veremos cuando se estrene, pero vamos por partes.

Los personajes icónicos de la franquicia estarán en la cinta

En las fotografías de Resident Evil: Welcome to Raccoon City aparecen Kaya Scodelario y Avan Jogia interpretando a Clair Redfield y Leon S. Kennedy en las instalaciones de la mansión Spencer –donde se desarrollan los primeros videojuegos– y usando los atuendos que les vimos en Resident Evil 2. Aunque esta no fue la única sorpresa que nos dieron Netflix y Sony, porque también nos dieron un vistazo a un equipo esencial en la historia.

La segunda imagen que nos dejó con el ojo cuadrado fue en la que aparecen personajazos como Albert Wesker, Richard Aiken, Jill Valentine –que en las cintas anteriores, Milla Jovovich– y Chris Redfield, que serán interpretados en esta ocasión por Tom Hopper, Chad Rook, Hannah John-Kamen y Robbie Amell, uniformados y luciendo el emblema de S.T.A.R.S. dentro del gran salón de la mansión. Una postal bastante épica.

Por si esto no fuera suficiente, también nos mostraron como lucirá la actriz Marina Mazepa en el papel de Lisa Trevor, la hija adolescente del arquitecto responsable de la mansión Spencer, condenada a vagar por los pasillos del edificio convertida en un monstruo después de que experimentara con ella usando varios virus.. La verdad es que a juzgar por las imágenes, capturaron a la perfección la esencia de esos primeros títulos.

Ya para terminar, Johannes Roberts confirmó que su visión para esta película se enfoca completamente en la franquicia de los videojuegos –sobre todo en Resident Evil 2– y no tiene nada que ver con las películas que protagonizó Milla Jovovich, lo que seguramente los gamers agradecerán. Recuerden que después de todos los cambios, Resident Evil: Welcome to Raccoon City se estrenará en gran parte del mundo el próximo 9 de septiembre