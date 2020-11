Sophie Turner: De Got a la realeza británica en “The Prince” de HBO

Ahora que la bebé de Sophie Turner nació, la actriz busca dejar a un lado los papeles que requieren de escenas de acción, tal como lo fue su participación como ‘Sansa Stark’ en ‘Game of Thrones’ y lo ha conseguido en la misma plataforma que la vio triunfar. Pues la actriz es elegida para doblar la voz de la Princesa Charlotte, en la sátira animada de la familia real británica, “The Prince”, que pronto se estrenará por HBO Max.

Si bien, la serie animada que se basa en la familia real británica, narrada desde las ocurrente perspectiva del carismático Príncipe George de siete años, que poco sabe de las reglas de etiqueta reales, el creador de la serie Gary Janetti, bien debería considerar contratar una niñera para el set. Y es que, como bien dicen, los niños traen torta bajo el brazo y tanto Turner como Orlando Bloom, (voz del Príncipe Harry), se acaban de estrenar como papás.

Irreverencia

El director de “The Prince”, también conocido por otras caricaturas para adultos como “Family Guy”, compartió la buena noticia a través de un video publicado en sus redes sociales, escribiendo “Conozcan a la Princesa Charlotte, con voz de Sophie Turner, próximamente por HBO”. Si la imagen del pequeño George con cara y cola de cochino, perturba a cualquiera, guarden el secreto que seguramente cuando se entere ‘Chabelita’, pondrá el grito en el cielo.

Queremos pensar que la irreverencia de Janetti, no se excederá con los pequeños de Cambridge. En el video, pertenece a un capítulo de “The Prince” donde el Príncipe George, coordina los disfraces Halloween para sus hermanos, para hacer la obra de los “Tres Cochinitos”, pero se da cuenta, que ellos han elegido disfrazarse con de ellos mismos para la ocasión, de tal manera que el menor, es el único que termina con un ridículo disfraz.

El elenco

Sophie Turner, dobla la voz de la pequeña princesa Charlotte, la única hija mujer del príncipe William y la duquesa de Cambridge, sin embargo, ni siquiera tiene que fingir la voz para simular a una niña de cinco años, a la actriz le basta utilizar su inconfundible acento británico y entonación, para dar vida a la versión animada de la quinta bisnieta de la Reina Isabel.

Aunque “The Prince” aún no tiene fecha de estreno, se ve que va estar divertidísima, al igual que todo el trabajo de Jenneti, quien entre sus múltiples éxitos, hizo el guión para la serie “Will & Grace”, además de ser creador de la serie de televisión “Vicious” (2013). Además, de acuerdo con Variety, esta es la segunda entrega con sello estadounidense que el creativo hace para HBO.

Sophie Turner, completa el elenco de “The Pince”, junto a Condola Rashad, quien interpreta la voz de Meghan Merkle, Lucy Punch, como Kate Middleton, Iwan Rheon como el Príncipe William, mientras que la actriz Francés de la Tour, conocida por su papel de Madame Maxine en la saga de Harry Potter, quien interpretará a la Reina Isabel. ¡No podemos esperar para verla!