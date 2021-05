SopitasRecomienda: 20 películas, series, discos y videojuegos para que armes el plan

Army of the Dead de Zack Snyder (2021)

Disponible en Netflix

Army of the Dead marca el regreso de Zack Snyder al género de zombies, y lo hace junto a Dave Bautista, Ana de la Reguera y un elenco diverso. La ciudad de Las Vegas está sitiada para contener el apocalipsis zombie, por lo que un “escuadrón” debe entrar a un casino y recuperar 200 millones. ¿Lo malo? Los zombies parecen estar más vivos… Prepárense para 2 horas y media de pura acción.

DISCOS

Feel It Break de Austra (2010)

Un día como hoy, pero de 2011, salió Feel It Break, el disco debut de Austra liderado por Katie Stelmains y Maya Postepski. Este disco, uno de los mejores de la década pasada (el mejor quizá en la escena del electro goth) celebra lo queer, la diversidad sexual y el erotismo del cuerpo. “Beat and the Pulse” es un himno, pero también denle chance a “Lose It” para reconocer las variaciones vocales y lo que son capaces de hacer con un sintetizador.

Glory of Romance de Nouvelle Phénomène (2012)

Nouvelle Phénomène debutó hace casi 10 años con Glory of Romance, un disco que recuperó las texturas del synthpop de los 80. Las voces de las hermanas Santá, tanto en inglés como francés, logran crear una atmósfera melodramáticas que no pierden la posibilidad del baile.

White Pony de Deftones (2000) Para muchos, el mejor álbum de Deftones. White Pony significó un antes y un después en la carrera de la banda pues a partir de aquí, terminaron por equilibrar lo melódico sin dejar de lado la parte más heavy que venían manejando desde antes. “Passenger”, “Digital Bath”, “Rx Queen”, “Street Carp” y “Back To School (Mini Maggit)” son tracks listos para volarte la cabeza y abrazarte al mismo tiempo.

Harmony House de Dayglow (2021) Todo el concepto de Dayglow tiene algo de natural o quizá infantil, por no decir inocente. Y su segundo disco, Harmony House, no es la excepción. El artista de 21 años nos entrega un homenaje a la música de los 70 y 80 que en sus letras esconde la dura realidad: crecer es complicado y experimentar el mundo es difícil. Música que vuelve a ser divertida y sincera de un sujeto que va madurando en todo sentido.

SERIES

Feel Good – 1 temporada (202o)

Disponible en Netflix

Ambientada en Londres, en Feel Good conocemos a una comediante llamada Mae Martin (una versión ficticia de sí misma) que anda en recuperación por su adicción a la cocaína y su enamoramiento por mujeres heterosexuales. Mae se enamora de George para entregarnos una de las mejores series que junta la comedia con un realismo que pocas veces se ve en la televisión.

Master of None – 2 temporadas (2016-2017)

Disponible en Netflix

Master of None podría parecer una serie básica que toca remas como el amor, la familia y la amistad. Pero es más que eso. Gracias a Aziz Ansari, esos temas de siempre toman una profundidad que es graciosa a la vez que nostálgica porque nos hace recordar que todo tiene un fin, y este llega pronto en la medida que no lo disfrutemos. La tercera temporada llega este fin de semana.

The Underground Railroad – 1 temporada (2021) Disponible en Prime Video