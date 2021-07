SopitasRecomienda: 24 películas, series, discos y videojuegos para pasar el fin de semana

Para que pasen un buen fin de semana, acá les dejamos una lista completa de recomendaciones con películas, series, discos, videojuegos y una playlist de cinco canciones para que puedan disfrutar del fin de semana.

PELÍCULAS

Trainspotting de Danny Boyle (1996)

Disponible en Prime Video

Trainspotting no necesita presentación. Un resumen justo es decir que se trata de un clásico, una de las mejores películas de los 90, y una de las cintas con el mejor soundtrack de la vida. La adaptación de Boyle de una obra que parecía imposible, dio paso a un estilo que ponía una historia intensa al frente, pero presentaba historias más importantes detrás: desempleo, adicciones, epidemia del VIH…

The Female Closet de Barbara Hammer (1998)

Disponible en MUBI

Barbara Hammer fue una de las directoras más emblemáticas gracias a su labor como activista, la cual siempre se reflejó en su labor fílmica. Un gran ejemplo es el documental The Female Closet donde con materiales de archivo en video e imágenes, revela la vida de tres artistas mujeres que ocultaron su orientación sexual que le da un nuevo enfoque a su obra y la presencia femenina en el arte.

Under the Shadow de Babak Anvari (2016)

Disponible en Netflix

Algunas películas fascinantes, thrillers o suspenso, se desarrollan en un mismo espacio: un mismo cuarto, edificio, una casa, el mismo bosque. Tal es el caso de Under the Shadow, una cinta iraní en la que se ponen varios puntos al centro: una madre desesperada por cuidar a su hija en tiempos de guerra.

No Sudden Move de Steven Soderbergh (2021)

Disponible en HBO Max

Don Cheadle y Benicio Del Toro protagonizan esta nueva cinta de Soderbergh donde se hablan de muchas cosas. Pero al final, nada es tan importante como quién las dice. En pocas palabras: los personajes son SENSACIONALES. El elenco lo completa Jon Hamm, David Harbour, Ray Liotta, Brendan Fraser, Julia Fox y más.

La guerra del mañana de Chris McKay (2021)

Disponible en Prime Video

Chris Pratt es el nuevo héroe de acción en La guerra del mañana, una película de ciencia ficción en la que veteranos deben viajar 30 años en el futuro para librar una guerra contra una raza alienígena. Hay un poco de todo: viejos en el tiempo, invasiones extraterrestres, tecnología y la amenaza del apocalipsis.

DISCOS

Wizard of Ahhhs de Black Kids (2007)

Black Kids tuvo un sorprendente EP debut en 2007 titulado Wizard of Ahhhs que salió gratis en MySpace (aquellas buenas épocas), fue producido y grabado por ellos mismos (sin control alguno) y sin tener una disquera detrás que lo respaldara. ¿El resultado? Una joya a la que le deberían entrar con “I’m Not Gonna Teach Your Boyfriend How to Dance With You”.

Dreams de The Whitest Boy Alive (2006)

Erlend Øye fundó el proyecto de The Whitest Boy Alive en 2003 mientras se autoproclamó un “singing DJ”. Dejó atrás la electrónica, el rock, el folk e hizo algo sensacional que se ve reflejado en su álbum debut Dreams. El músico noruego siempre le ha prestado atención a los detalles, y cada pieza está definida en este disco con grandes canciones como “Burning” o “Above You”.

White Blood Cells de The White Stripes (2001)

Este 2021, el tercer disco de The White Stripes titulado White Blood Cells, cumple 20 años de ser un clásico del rock and roll del nuevo milenio y uno de esos discos que son tan simples, que esconden una complejidad enorme en sus rolas. ¿Ejemplo? “Aluminum” o “Dead Leaves and the Dirty Ground”. ¡Gran disco!

Utopia de Björk (2017)

Después de la ruptura de una relación de 10 años, Björk reveló su pesar en un disco maravilloso titulado Vulnicura. Dos años después, cuando el tiempo cura las heridas, de alguna manera se vuelve al optimismo, y eso se refleja en Utopia. La islandesa es una arista completa que es capaz de reflexionar en el amor temas sociales y políticos.

People Are People de Depeche Mode (1984)

Un día como hoy, pero de 1984, Depeche Mode lanzó su disco compilatorio bajo el título de People Are People enfocado para el mercado americano después del fracaso de Construction Time Again de 1983. Desde luego, la canción más importante del disco fue la que le dio nombre, y la que los puso de nueva cuenta en el mapa.

SERIES

The Good Lord Bird – 1 temporada (2020)

Disponible en Paramount+

John Brown soñó con una voz que le encomendaba a comenzar una guerra para terminar con la esclavitud… y eso hizo. The Good Lord Bird es una comedia negra protagonizada por Ethan Hawke como un loco y violento abolicionista junto a Joshua Caleb Johnson como un esclavo liberado durante la etapa conocida como Bleeding Kansas. Divertida, cruel, brutal, honesta y bastante dramática.

Sex and the City – 6 temporadas (1998-2004)

Disponible en HBO Max

Quizá Friends era la reunión más esperada, pero le anda pisando los talones el reencuentro de Sex and the City (sin Samantha). Esta serie del 98 marca un antes y un después en la representación de las mujeres en la tv. Sí, quizá falta diversidad en su elenco, y mucha, pero es innegable que en su época, rompió el molde al poner a cuatro mujeres a hablar de sexo y sus vidas.

Girls – 6 temporadas (2012-2017)

Disponible en HBO Max

Las historias que se desarrollan en Nueva York deberían ser un género aparte. A pesar de que la mayoría se desarrollan de maneras similares, hay algunas que destacan y ese es el caso de Girls de Lena Dunham. Aquí, interpreta a Hannah, una joven mujer que busca convertirse en una escritora sin saber realmente si tiene el talento o si tiene algo qué contar.

Somos. – 1 temporada (2021)

Disponible en Netflix

Somos. es una serie creada por James Schamus y coescrita por Monika Revilla y Fernanda Melchor. Nos presenta, desde la ficción, la cotidianidad de los habitantes de Allende en Coahuila, quienes en 2011 se vieron envueltos en una ola de violencia de la que no se sabe el número de víctimas exactas, sólo que la mayoría eran civiles.

Sophie: A Murder in West Cork – 1 temporada (2021)

Disponible en Netflix

West Cork era el lugar más seguro en Irlanda, pues en 100 años, no había sucedido ni un asesinato. Todo cambió en 1996 cuando el cuerpo de Sophie Toscan du Plantier, una reconocida productora, fue encontrado con signos de violencia. Sophie: A Murder in West Cork es la serie perfecta para los amantes de las producciones de crimen y misterio.

CANCIONES

“Nobody” de Mitski (2018)

Si hay algo que agradecerle a una red social como TikTok, es que ha traído de vuelta algunas canciones merecían más atención en su momento, o bien, merecen una segunda escuchada. ¿La razón? Han envejecido bien, y una de esas es “Nobody” de Mitski de su quinto disco Be the Cowboy. Una canción que no se le dedica a nadie… pero va dirigida a todos.

“Sad But True” de St. Vincent (2021)

St. Vincent se unió a la larga lista de artistas que rendirán tributo a Metallica por el aniversario número 30 del The Black Album. Annie Clark liberó la segunda probadita de este material: el cover a “Sad But True”. ¿El resultado? St. Vincent es una de las mejores artistas de la actualidad y su versión no falla. Ahora falta esperar el trabajo de los más de 50 artistas que se involucraron.

“Cut Me Down” de She Drew The Gun (2021)

She Drew The Gun, liderada por Louisa Roach, es una de las propuestas más interesantes desde 2016. Y ahora, este 2021 lanzarán Behave Myself (septiembre) con una de las canciones más emocionantes a la fecha: “Cut Me Down”. La recomendación viene con todo y el video musical.

“The Chain” de Fleetwood Mac (1977)

“The Chain” es una de las rolas más populares de Fleetwood Mac, y viene dentro de uno de los discos más definitivos de los 70, el Rumours. La canción fue construida por los 5 miembros de la banda, pero la letra se la debemos a Steve Nicks a partir del fin de su relación con Lindsey Buckingham.

“Everything Hits at Once” de Spoon (2001)

Girls Can Tell es el tercer disco de estudio de Spoon que, además, consideramos es el que mejor los describe: una banda fresca que se acerca a un sonido pesimista, pero que de alguna manera, termina motivándonos. ¿La mejor rola? “Everything Hits at Once”.

VIDEOJUEGOS

Watch Dogs: Legion (2020)

Disponible en PS4 y PS5, Xbox One, S y X, Microsoft Windows

Bajita la mano, Watch Dogs Legion fue uno de los juegos más esperados de hace un año. Y es que tuvieron que pasar cuatro años para que esta tercera entrega de la franquicia por fin se lanzara. El grupo de hackers, los DedSec, deberá armar la resistencia contra un régimen distópico que está llevando a Londres a la ruina. Sin embargo, habrá más amenazas a la cuales hacerles frente.

Sniper Elite 4 (2017)

Disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC Microsoft Windows

La saga shooter más icónica de Rebellion lanzó su más reciente entrega, el Sniper Elite 4 hace cuatro años, pero sigue siendo un gran título para pasar el rato. En su momento, sorprendió a varios los detalles de jugabilidad como las cámaras y perspectivas de combate mejoradas, así como la trama.

Aquí, tomaremos el papel del experto francotirador Karl Fairburne, quien viaja por la Italia de 1943, donde será pieza clave de la resistencia para hacer frente al régimen fascista en el país, sus aliados nazis y hasta la mafia siciliana.

Observer (2017)

Disponible en PS4, PS5, Xbox One y Series X|S, Switch, PC Microsoft Windows, MacOS

Si quieres algo realmente emocionante en el ámbito de los futuros distópicos, entonces Observer es la opción. Ambientado 2084, aquí controlarás a Daniel Lazarski, un agente-androide de la policía dedicado a recolectar recuerdos de la gente y que ahora, debe investigar un asesinato, que de la nada se comienza a relacionar con en paradero de su hijo. Un juego survival de horror con temática cyberpunk que te encantará.

Kingdom Come: Deliverance (2018)

Disponible en PS4, Xbox One, Microsoft Windows

Los videojuegos de época medieval siempre son buena opción para pasar el rato y por eso, Kingdom Come Deliverance te agradará bastante. Aquí, controlarás a Henry, un joven que busca venganza por la muerte de sus padres luego de que un ejército invasor tomará su pueblo. Ahora el deberá hacerse de varios aliados para alcanzar su objetivo, pero nada será fácil en este viaje por la región de Bohemia.