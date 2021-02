SopitasRecomienda: 25 películas, series y discos para ver y escuchar este 14 de febrero

Este fin de semana, el domingo 14, llega el tan esperado pero a la vez infame Día del Amor y de la Amistad donde las personas que tienen pareja, presumen y derrochan amor en redes y los y las solitarios, le dan like a esas publicaciones preguntándose –confiesen– si realmente el amor es como se ve en esas fotos con filtro.

Cualquiera de los dos lados, y son son de aquel grupo en el que tienen pareja pero lo mantienen personal o están solteras y solteros sin necesidad de preguntarse por qué, acá en sopitas.com nos armamos una lista de recomendaciones para ver, escuchar y y jugar con motivo de este día.

Y no. Antes de que salten pensando que acá hay pura cursilería, han de saber que hay de todo un poco: sí, series y películas de amor y desamor, pero también algo de música rusa y australiana, un juego shutter y hasta un anime violento a la vez que hermoso. 5 películas, 5 series, 5 discos, 5 rolas para tu playlist y 5 posibles videojuegos para que armes tu plan este fin de semana.

PELÍCULAS

El hombre invisible de Leigh Whannell (2020)

Disponible en HBO Go

Esta versión de la novela clásica de H. G.Wells, explota la narrativa de la ciencia ficción para explorar uno de los miedos y temores más realistas: el abuso, la violencia y un común, el gaslighting. Esta producción de Blumhouse, protagonizada por Elisabeth Moss, es un gran logro dentro de ambos géneros a pesar de un corto presupuesto. The Invisible Man es una imperdible.

Dick Johnson is Dead de Kirsten Johnson (2020)

Disponible en Netflix

Kirsten Johnson toma la dirección de este documental para capturar los últimas días de su papá Dick, un reconocido psiquiatra. Sin embargo, no estamos hablando de la muerte del cuerpo, sino de la mente: Dick esta perdiendo la memoria y poco a poco olvida quién es. Dick Johnson is Dead es una divertida despedida y una (tonta) carta de amor. Este documental va por una nominación al Oscar 2021.

Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch (2013)

Disponible en Prime Video

Only Lovers Left Alive es una película que se podría reducir a dos vampiros enamorados; sin embargo, es más que eso. Es un hermoso retrato de cómo dos almas, cultivadas por la historia, la literatura y la música, encuentran dicha en saber que existen, no aquel dolor del que sus contemporáneos tanto hablaron en los libros.

La vida de Adèle de Abdel Kechiche (2013)

Disponible en Mubi

Una devastadora historia de amor que pone al centro la pasión que sus dos protagonistas sienten una por la otra. Blue is the Warmest Color hace el recorrido junto con Adèle desde que era una adolescente que escondía dulces en su cama, cuando conoce a Emma, las situaciones en las que convirtieron su relación emocional y psicológica en puro placer sexual, y una terrible ruptura.

Lost in Translation de Sofia Coppola (2003) – Paramount+

Un romance triste que no tiene escapatoria de sí mismo. Eso es Lost in Translation, la segunda película dirigida por Sofia Coppola. Bob y Charlotte vienen del mismo lugar, pero están destinados a encontrarse en una enorme ciudad que les queda chica en su soledad, ansiedad y desesperación. Son dos personas que parecen estar hechas el uno al otro, pero sin poder estar juntas.

DISCOS

Смирение и отрицание de Ploho (EP, 2014)

Desde Rusia con amor… Después de la obsesión generada por bandas rusas como Human Tetris o Motorama, es que llegó en 2014 una de las mejores propuestas dentro del dark wave y el post punk: Ploho con un EP de 6 canciones entre las que sobresalen “Кресты” y “Вниз”.

Saint Cloud de Waxahatchee (2020)

Si de verdad buscan el americana sound (perdón, Taylor), entonces escuchen Saint Cloud de Katie Crutchfield, mejor conocida como Waxahatchee. Este quinto disco recupera las raíces musicales de Alabama; pero no se vayan con la pinta, pues no es ese country meloso, sino un folk completamente nuevo con una voz que deja de lado el punk para entrarle a una reflexión sobre sobriedad, adicciones y más.

Pogue Mahone de The Pogues (1995)

A pesar del sonido enérgico de The Pogues y la música irlandesa que nos lleva directamente a un paisaje “rural”, hay varias canciones de amor en este maravilloso disco. Desde la ya clásica y reutilizable “Lobe You ‘Till the End”, hasta títulos con letras bastante románticas como “Anniversary” o tristes como “Where that Love’s Been Gone”. De todo un poco en un gran disco.

Settle de Disclosure (2013)

¿El mejor disco dance de aquella época? Definitivamente. ¿Uno de los debuts más memorables? De acuerdo. Los hermanos Howard y Guy Lawrence aparecieron en 2013 con Settle, un espectacular disco que recupera lo mejor del dubstep o disco, sin olvidar los preceptos pop de un éxito… y en este disci hay muchísimos. Además, la lista de invitados liderada por Sam Smith o Jessie Ware es increíble.

Kill for Love de Chromatics (2012)

Si creen que Night Drive (2007) de Chromatics es una genialidad, entonces espérense a escuchar en su totalidad Kill for Love. Este disco sigue con su línea italo disco, pero lo que lo hace grandioso es que experimenta con el synth ochentero y la oscuridad del post-punk de la misma época. “Into the Black” abre, y con eso habría de ser suficiente para reconocer que se trata de una joya.

SERIES

The Night Manager – 1 temporada (2016)

Disponible en Starzplay

Basada en la obra de 1993 de le Carré, The Night Manager es una de esas producción que sorprenden por no deberle nada al libro. Los creadores se tomaron ciertas libertades para cambiar la época, quizá, pero todo se mantiene fiel: un exsoldado reclutado por el servicio de inteligencia para infiltrarse en la organización de un peligroso mafioso.

Planeta nocturno: A todo color – 1 temporada (2020)

Disponible en AppleTV+

Esta serie documental narrada por Tom Hiddleston nos presenta por primera vez la vida nocturna de distintas especies. A través de cámaras low-light, se filman secuencias sorprendentes que nos dan una idea de nuevos comportamientos, incluso, de distintos animales. Earth at Night in Color es una maravilla y una de las JOYAS OCULTAS de AppleTV+.

The Haunting of Bly Manor – 1 temporada (2020)

Disponible en Netflix

Podríamos pensar que The Haunting of Bly Manor, la segunda entrega de la franquicia de Mike Flanagan, es una mera historia de terror. Pero no, es más que eso: es una trágica historia de amor que explora distintos niveles y relaciones de pareja, laborales, de amistad y con el pasado de la misma protagonista. Perfectly splendid!

Blood of Zeus – 1 temporada (2020)

Disponible en Netflix

Un maravilloso anime que nos da un vistazo a la mitología griega a través del personaje de Heron, un semidios que descubre que es hijo de Zeus. Esta producción es una nueva mirada a la “hero’s journey” que han atravesado personajes icónicos, pero con detalles en su narrativa que son simplemente espectaculares. Ojalá la segunda temporada no se tarde en llegar.

Dark – 3 temporadas (2017-2020)

Disponible en Netflix

Dark es una de nuestras series favoritas por siempre y para siempre. Y en una semana en la que hablamos de amor y amistad (y sus relaciones con el tiempo y el espacio), nos pareció buen momento de recomendarla. Hay demasiado por decir, y no cabe en este pequeño texto. Pero seguro coinciden en que sea cual sea el motivo, Dark es una imperdible: es inteligente, interesante, emocional, profunda y hasta filosófica.

Acá les dejamos nuestra entrevista con Jonas y Marta:

CANCIONES

“Started Out” de Georgia (2018)

El año pasado, Georgia recibió una nominación a los Mercury Prize por su ‘Seeking Thrills’, uno de los mejores discos desde 2019… pero desde antes nos había dado una probadita de lo maravillosa que es como productora, compositora y cantante: “Started Out” y su video dirigido por Rosie Marks.

“I Am” de Genesis Owusu (2020)

Si necesitas una rola para alegrar tu día, entonces ve directo con Genesis Owusu y “I Am”. Este australiano trae de vuelta el sonido del soul-funk con algo de rap y R&B. Una propuesta que lleva tres años rondando, pero hasta el año pasado, encontró el sonido que le dio al clavo.

“I Would Do Anything for You” de Foster the People (2011)

Hay un sinfín de canciones de amor para dedicar, y sin duda, hay unas que son más románticas que “I Would Do Anything for You” de Foster the People del Torches… pero la ponemos en esta lista porque es simple, directa sin ser melosa o cursi. Una buena opción para entrarle de poco a tu crush.

“Too Soon” de DMA’S (2015)

DMA’S es una banda australiana que lleva unos años rompiéndola en su país y el Reino Unido. Esta canción forma parte de su disco Hills End (2016), en el que se ve la gran influencia de Oasis, My Bloody Valentine y más. Una joya para disfrutar.

“Tender” de Blur (1999)

Tras la ruptura de Damon Albarn con Justine Frischmann –una relación bastante intensa, por decir lo menos–, Damon lanzó algunas de las mejores canciones de amor y desamor dentro de Blur, y definitivamente, “Tender” es una de esas.

VIDEOJUEGOS

Enter the Gungeon (2016)

Disponible en PlayStation, Xbox, Switch, Mac, Windows, Stadia

Un shooter como pocos. Salido de los confines “del mundo indie”, ‘Enter the Gungeon’ te llevará por calabozos extremadamente divertidos. Elige a tu personaje y mejora una infinidad de armas, trucos y secretos.

Samurai Jack: Battle Through Time (2020)

Disponible en Apple Arcade, Play Station, Xbox, Switch, Windows

Este juego de Adult Swim está basado en la caricatura de Samurai Jack, una de las mejores del nuevo milenio. Y este juego le rinde tributo. Las secuencias de acción y la trama te traerán recuerdos de la infancia.

To the Moon (2011)

Disponible en Android, iOS y Nintendo Switch

Una historia brutalmente hermosa y conmovedora. Sigue a dos doctores viajando por las memorias de un paciente en su lecho de muerte, Johnny, para cumplir su mayor anhelo: llegar a la Luna.

Captain Toad: Treasure Tracker (2014)

Disponible en Nintendo Switch y versiones en Wii y 3DS

Es un juego verdaderamente encantador. Resalta a uno de nuestros personajes consentidos del mundo de Nintendo y lo lleva a una aventura divertida, interesante y visualmente atractiva. Queremos 15 peluches de Toad con su lamparita y su mochila.

Unravel Two (2018)

Disponible en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch

¿Recuerdan la leyenda del hilo invisible que te ata con el amor de tu vida? En Unravel Two el concepto de unión es todavía más evidente: el hilo es un estambre que obliga a los dos jugadores de esta aventura a cooperar y por supuesto… hacerse una que otra broma.