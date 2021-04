Después de una semana tremendamente complicada, les armamos una enorme lista de recomendaciones de música, películas, series y hasta videojuegos. Así que acá les van para que organicen un maratón:

Películas

Songs My Brothers Taught Me de Chloé Zhao (2015)

Disponible en Mubi

Antes del éxito de The Rider y la nominación al Oscar de Nomadland, Chloé Zhao debutó con ‘Songs My Brothers Taught Me’, un relato influenciado con el uso de luz e imagen de Terrence Malick, pero que presentó un estilo narrativo único. Después de la muerte de su padre, un joven toma la decisión de dejar la reserva donde vive, y eso incluye a su madre y su hermana menor.

The Hunt de Thomas Vinterberg (2012)

Disponible en Mubi

Mads Mikkelsen se llevó el premio a Mejor Actor en Cannes por su trabajo en The Hunt como Lucas, cazador y maestro de una pequeña comunidad. Tras reconstruir su vida desuñes de un divorcio, Lucas es acusado de abusar sexualmente de una niña. Vinterberg nos muestra cómo el protagonista se convierte en presa de la histeria, la paranoia, injusticia y la capacidad de una comunidad de romperse en la confianza ciega.

Love and Monsters de Michael Matthews (2021)

Disponible en Netflix

Después de 7 años del Monsterpocalypse, Joel Dawson decide salir de su guarida/colonia para ir a buscar a su novia. Pero no sólo se enfrenta a la incertidumbre, sino a cientos de criaturas que tomaron el control del planeta. Love and Mosnters es divertida y encantadora que tiene sorpresas en su elenco e historia.

El año que cambió a la Tierra de Tom Beard (2021)

Disponible en AppleTV+

Narrado por David Attenborough, este filme documental nos muestra la realidad del último año: cuando el planeta se ‘detuvo’ debido a la contingencia sanitaria, la naturaleza se reencontró con los espacios que le fueron arrebatados. Una mirada impresionante al impacto que los humanos generan sobre la Tierra, especialmente en el mundo natural y lo vida ‘salvaje’. The Year Earth Changed es inspirador y revelador.

Stowaway de Joe Penna (2021)

Disponible en Netflix

Stowaway no es la mejor película de sci-fi ni espacial. Pero vale la pena echarle un ojo por el elenco que tiene integrado por Toni Collette y Anna Kendrick como una astronauta y una médico que aceptan ir a un viaje a Marte de dos años. En el recorrido ocurre un error humano: no alcanzará el oxígeno para todos en la nave.

Discos

Clics Modernos de Charly García (1983)

Cualquier disco que tuviera “Los dinosaurios”, sería uno de los mejores. Sin embargo, Clics Modernos no sólo tienen esta canción, sino un bonche de las mejores de Charly García como “No soy un extraño”o “Nos siguen pegando bajo”. Grabado en los Electric Lady Studios bajo la producción de Joe Balney, quien venía de trabajar con The Clash.

Alice de Nine Circles (2014)

Saquen a su darks interior, pues la recomendación de hoy viene en forma de un dúo de minimal synth que en 2014 nos entregó uno de los mejores discos que recuperan el cold wave de los 80: Nine Circles con Alice. Si le quieren entrar de lleno, primero escuchen “Mercy”, síganse con “Number Not Available” y cierren con “Twinkling Stars”.

Vision of a Life de Wolf Alice (2017)

El disco debut de Wolf Alice sonaba, para algunos, demasiado noventero. Así que para su segundo material, Vision of a Life, decidieron sólo adoptar el shoegaze y agregarle elementos de rock un tanto enérgico con letras melancólicas. Y el resultado es fenomenal, al grado de que se llevaron el Mercury Prize en 2018.

We Love Life – Pulp (2001)

Si hay algo que ha caracterizado a Pulp, es que es una banda (Jarvis Cocker, pues) que está dispuesta al cambio. Y no hubo mejor cambio y propuesta que la de 2001 con el disco We Love Life. Aquí se siente la presencia de Scott Walker y la capacidad de cambio. ¿De lo mejor? “Weeds” y “Weeds II” con el maravilloso monólogo de Cocker.

Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not de Arctic Monkeys (2006)

Pocas veces las bandas tienen un debut tan espectacular como el de Arctic Monkeys con Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not. Es un disco directo y sin pretensiones que cuentan experiencias con las que cualquiera se puede relacionar. Un gran disco con canciones que ya son un clásico gracias a su cotidianidad.

Series

Mozart in the Jungle – 4 temporadas (2014-2018)

Disponible en Prime Video

Mozart in the Jungle le dio a Gael García un Globo de Oro por interpretar a Rodrigo de Souza, un director de orquesta que ha de lidiar con la pasión que siente por la música, así como por la oboísta llamada Hailey Rutledge. Creada por los Coppola (un par de ellos), esta serie vio desfilar a un gran elenco y un montón de invitados de la talla de Gustavo Dudamel o Lang Lang.

Undone – 1 temporada (2019)

Disponible en Prime Video

De los productores de BoJack Horseman, en 2019 llegó Undone animada bajo la técnica de rotoscopia. La serie se centra en Alma, quien después de un accidente, entra a un universo mental en donde explora su propia consciencia con ayuda de visiones de su padre fallecido, interpretado por el grandioso Bob Odenkirk. Rosa Salazar protagoniza esta ENORME serie.

Tiny World – 2 temporadas (2020-2021)

Disponible en AppleTV+

Estamos acostumbrados a ver en los programas de naturaleza, a las grandes especies, a los mamíferos con los que sentimos una conexión. ¿Pero qué hay de aquellos animales que no vemos o ni sabemos que existen? Aquí la importancia de Tiny World, una serie narrada y producida por Paul Rudd que nos da cuenta del enorme mundo de los animales más pequeños que habitan la Tierra.

Magical Andes – 2 temporadas (2019-2021)

Disponible en Netflix

Sudamérica es una de las regiones más encantadoras y magníficas en el mundo, y está unida más allá del idioma, por una especie de columna: los Andes. Sus majestuosos paisajes, dan cuenta que en América Latina la riqueza cultural es consecuencia de la riqueza de la naturaleza.Magical Andes es una serie impresionante sobre un territorio que nos sigue sorprendiendo.

The Falcon and the Winter Soldier – 1 temporada (2021)

Disponible en Disney+

Los seis episodios de The Falcon and the Winter Soldier ya están disponibles, y les decimos que se trata de una de las mejores series de esta primera mitad del año. No sólo es una producción ‘típica’ de Marvel, sino una serie que habla sobre racismo, migración, refugiados, crisis climática y hasta los límites de la amistad (o las relaciones personales) en medio de todos estos problemas.

Canciones

“Insane in the Brain” de Cypress Hill (1993)

“Don’t you know I’m loco?”. Este tema es un clásico de Cypress Hill muy parecido a “Jump Around”… y eso es porque DJ Muggs se la había ofrecido primero a Cypress, pero B-Real la rechazó al igual que Ice Cube. Cuando House of Pain la tomó y se volvió un éxito, Muggs trabajó en “Insane in the Brain” y Cypress Hill no dudó en tomarla. El resto es historia.

“He Said She Said” de CHVRCHES (2021)

Después de tres años de ausencia (sin contar su colaboración para Death Stranding), CHVRCHES está de regreso con “He Said She Said” sobre todas las cosas que Lauren Mayberry aceptó que los hombres le dijeran. Ser mujer es muy cansado y se sintió mejor gritándolo en una canción de pop”. Así que sobre advertencia no hay engaño con esta gran rola.

“Raspberry Beret” de Prince (1985)

Hoy recordamos a Prince a cinco años de su partida. Y lo hacemos con una de sus mejores canciones (en nuestro top 5): “Raspberry Beret”, la cual representa el punto más alto de la etapa psicodélica y ochentena de Prince después del enorme éxito de “When Doves Cry”, la que sigue siendo su mejor canción hasta ahora. Pero la verdad es que “Raspberry…” no le pide nada a su mayor éxito.

“Mercy Mercy Me” de Marvin Gaye (1971)

Nos habría gustado encontrar una canción más positiva, pero preferimos evidenciar el problema y qué mejor que hacerlo con la voz de Marvin Gaye y una rola que hablaba del tema desde 1971. “Mercy Mercy Me” es bastante directa sobre la extinción de las especies y cimientos envenenamos al aire que todos respiramos.

“The Darkness That You Fear” de The Chemical Brothers (2021)

Nos atrevemos a decir que es una buena semana, pues The Chemical Brothers lanzaron una nueva canción bajo el título “The Darkness That You Fear”. Esto para romper su ausencia desde 2019 y regalarnos un tema bastante optimista. Dato: se estrenó en la primera keynote de Apple y finalmente hoy llega completita.

Videojuegos

Ghost of Tsushima (2020)

Disponible en PlayStation

Arrancamos la semana con la recomendación de un juego exclusivo de Sony que, la neta, no te puedes perder. Ghost of Tsushima te lleva al Japón del siglo XIII en un mundo lleno de combates sorpresivos, que mezclan el stealth con la acción directa. Y si quieres un verdadero reto, prueba el modo Lethal donde cada botón cuenta.

Owlboy (2016)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Un platformer noruego que se une a la lista de indies imperdibles para consolas. En Owlboy controlas a Otus, un joven búho humanoide que tiene la misión de probar que es capaz de salvar a su pueblo de los piratas. ¿Dato curioso? Las mecánicas de Otus se inspiraron en cómo Mario volaba con su disfraz de Tanuki (mapache, en estos lares).

MLB The Show 21 (2021)

Disponible en PlayStation, Xbox

Una de las mejores noticias de este 2021 es que MLB The Show ya no sólo es exclusivo de Sony y está disponible en el Game Pass de Xbox. Si te gusta el baseball no puedes perdértelo. Si crees que no es lo tuyo, dale una chance para que veas todo lo que los otros videojuegos deportivos podrían alcanzar si les echaran tantito esfuerzo (not sorry).

Florence (2018)

Disponible en Android, iOS, Nintendo Switch

Un juego bastante único para echarte en tu celular. Cuesta menos de 100 pesos y aunque no está lleno de acción, neta que le sacarás muchísimo jugo a la historia. Está basado en la narrativa de una historia amorosa, complementado con puzzles para reforzar la vida de Florence. El arte y la música están… ¡uff!

It Takes Two (2021)

Disponible en Xbox, PlayStation, Windows

Un juego de acción cooperativo en el que A FUERZA tienes que tener un compañero. Uno controla a May y el otro controla a Cody, un matrimonio que está a punto de divorciarse… pero consiguen habilidades tremendas en esta aventura por recuperar su relación perdida. La colaboración está verdaderamente increíble, perfecta para el fin de semana.