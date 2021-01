SopitasRecomienda: 25 películas, series, discos y videojuegos para este fin de semana

*Disponible en Prime Video

Huachicolero es un drama que juega con elementos western y coming of age, pero en un ambiente rural mexicano. Pero lo que más destacamos de esta cinta, es que es un retrato que no estereotipa a sus personajes, y esto a pesar de que su protagonista se involucra en el crimen organizado (una historia que vemos continuamente en el cine mexicano). No es sensacionalista, sino realista y humana.

Ver en YouTube

Wolfwalkers de Tomm Moore y Ross Stewart (2020)

*Disponible en AppleTV+

Wolfwalkers es una producción irlandesa que retoma las leyendas del pasado con una animación que apela a lo mismo. Ambientada en la Irlanda de 1600, esta cinta tiene como protagonistas a dos jóvenes: una adolescente que quiere ser cazadora y un niña mágica cuyo poder reside en los lobos. Animación e historia inspiradora y bellísima.

Ver en YouTube

DISCOS

Spare Ribs de Sleaford Mods (2021)

Este dúo de Nottingham regresó este 2021 con un disco que no sirve de escape de la cruda actualidad, sino te entrega en cada rola una dosis de realidad que le da un giro a la crítica de las políticas disque democráticas en el mundo, y de paso, a aquellos que las crean viviendo desde la élite de poder. Spare Ribs es un gran disco de arranque para 2021 creado por un par de cuarentones que tienen algo importante por decir.

Punisher de Phoebe Bridgers (2020)

Punisher es un disco escrito por una mujer de 25 años que sabe que el lenguaje tiene sus límites. Este segundo álbum de Phoebe Bridgers es más que un ejercicio autobiográfico: es el seguimiento de una mujer en un mundo lleno de dolor, pero con muchas salidas… para nosotros, musicales. Escuchen “I Know the End” y se darán una idea.

Songs the Lord Taught Us de The Cramps (1980)