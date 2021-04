#SopitasRecomienda: 25 películas, series, discos y videojuegos para tu fin de semana April 16th, 5:51pm April 16th, 5:51pm Greta Padilla Cine

Después de una semana tan complicada, es justo y necesario que nos demos un buen descanso el fin de semana. Así que si tu plan para relajarte es quedarte en casa, esta nota es para ti, pues te tenemos 25 recomendaciones (todas disponibles) para que te eches un maratón de películas, series, discos y videojuegos.

Por acá integramos algunas producciones mexicanas que llegan al streaming, acompañados de discos clásicos mezclados con propuestas nuevas. Igual si eres un gamer de hueso colorado, te tenemos cinco opciones bastante accesibles para que te eches una ronda de horas que te harán pasar un mejor fin de semana. Acá te las dejamos:

PELÍCULAS

Danyka de Michael Rowe (2020)

Disponible en Prime Video

Demián Bichir da vida a Armando, un hombre que revela dudas sobre su pasado y el anhelo del mismo, a partir de que conversa con una adolescente llamada Danyka, quien representa lo bello, la juventud y la libertad. Esta cinta es el último largometraje de Michael Rowe, conocido por Año bisiesto.

In Fabric de Peter Strickland (2018)

Disponible en Prime Video

El protagonista de In Fabric es un vestido que está poseído y que lamentablemente está a la venta. Sheila lo compra, se lo pone, y su destino no puede ser sino fatídico. Con toda la esencia de Mario Bava y Dario Argento, Strickland en su cuarto largometraje entrega una cinta que juega a ser graciosa por torpe con elementos bastante aterradores por oníricos.

Nadie sabe que estoy aquí de Gaspar Antillo (2020)

Disponible en Netflix

Jorge Garcia, conocido por interpretar a Hurley en Lost, aparece en la primera producción chilena para Netflix titulada Nadie sabe que estoy aquí, la cual también representa el primer protagónico de García y el debut en un largo de Antillo. Memo Garrido vive en una granja de ovejas al sur de Chile donde no sólo deja atrás su futuro como cantante, sino también los fantasmas de su pasado.

The Breakfast Club de John Hughes (1985)

Disponible en HBO Go

*Pongan a Simple Minds mientras leen esto* Un clásico del cine los 80 y un clásico de las comedias adolescentes, The Breakfast Club es tan simple, que es genial: cinco estudiantes que vienen de contextos sociales distintos, son detenidos como forma de castigo y obligados a comprenderse entre ansiedades, confusiones y adolescencia.

Souvenir de Armond Cohen (2019)

Disponible en Prime Video

El primer largometraje de Armond Cohen pone sobre la mesa un tema que se mantiene entre la ilegalidad y la intimidad: la gestación subrogada. Souvenir nos presenta a Isa, una joven que decide rentar su vientre al matrimonio conformado por Sara y Joaquín, cuyo deseo de ser padres se convierte en una aparente obsesión. Una película sobre las decisiones personales que surgen de la necesidad y la idea de cumplir.

DISCOS

El Mal Querer de Rosalía (2018)

Ninguna gitana podía augurar el éxito internacional de Rosalía con El Mal Querer, su segundo disco. Basado en una novela del siglo XIII, la Rosalía se inventó su propia mezcla musical en la que integra palmas flamencas o las sustituye con el sonido del motor de una motocicleta, y todo para contar una historia de amor, abuso, dolor y muerte.

Tous les Garçons et les Filles de Françoise Hardy (1962)

Llegamos hasta Françoise Hardy gracias a Wes Anderson, quien utilizó la canción “Le Temps De L’amour” para la película Moonrise Kingdom. Tous les Garçons et les Filles fue el primer disco de Hardy (quien tenía 18 años), el cual no tenía nombre, pero tomó prestado uno de su canción más popular. Una joya.

Remain in Light de Talking Heads (1980)

Bajo la producción de Brian Eno y tomando como inspiración a Fela Kuti, es que Talking Heads realizaron el primero o segundo mejor disco de 1980: Remain in Light. Así de directos. Las imperdibles del álbum son “Born Under Punches (The Heat Goes On)” y desde luego, “Once in a Lifetime”.

Room 25 de Noname (2018)

El segundo disco de Fatimah Warner, mejor conocida como Noname, es un verdadero logro del rap en Chicago y de la capacidad de este género para mezclarse con algo de jazz y neo-soul. Noname escribe canciones que no van hacia ella, sino que reafirman una comunidad que suena a Erykah Badu. Para convencerse, pueden escuchar “Don’t Forget About Me”.

Big Science de Laurie Anderson (1982)

La única e inigualable Laurie Anderson está de vuelta este 2021 con la reedición en vinilo de su disco debut Big Science. Este disco a pesar de ser experimental en todo sentido (échense la rola más popular, “O Superman”), logró ubicarse en los primeros lugares en 1982. Y sí, vale la pena volver a escucharlo para descubrir el genio de esta artista.

SERIES

Anne with an E – 3 temporadas (2017-2019)

Disponible en Netflix

A pesar de las tendencias, los fans de Anne with an E no lograron que se diera una cuarta temporada. Pero a pesar de eso, las tres primeras son una maravilla. Aquí conocemos a Anne Shirley, una huérfana que llega a un hogar por accidente para descubrir que el mundo es incongruente, pero puede cambiar si nos damos el tiempo de analizarlo.

Sex Education – 2 temporadas (2019-2020)

Disponible en Netflix

Estamos ansiosos para que llegue la tercera temporada de Sex Education, una de las mejores series teen no sólo en Netflix, sino en general. Sí, hay drama adolescente, pero mantiene un equilibrio entre no es ridículo ni exagerado (cof cof 13 reasons why), pero tampoco crudo y devastador (cof cof Euphoria). Otis es el protagonista, un sujeto que sin tener experiencia sexual, da consejos a los demás.

Teherán – 1 temporada (2020)

Disponible en AppleTV+

Teherán nos presenta a Tamar, una espía israelí que debe tomar la identidad de una mujer iraní para descubrir los planes nucleares del país islamita. Filmada entre Israel e Irán, esta serie tiene buenas dosis de acción (algunas muy hollywoodenses) que le permitieron arrancar la producción de su segunda temporada.

The Twilight Zone – 2 temporadas (2019-2020)

Disponible en Prime Video

Este reboot tenía todo a su favor, sobre todo por la presencia de Jordan Peele como creador y un enorme equipo de colaboradores… sin embargo, no logró ser ni la mitad de buena que la idea original. Pero no todo es malo. Los personajes son interesantes aunque las historias o cómo se desarrollan, quedaron a deber. Pero vale la pena echarle un ojo por mera nostalgia pop.

Watchmen – 1 temporada (2019)

Disponible en HBO Go

Watchmen funciona como una continuación del cómic de los 80, y eso le permite darse algunas libertades en la historia que son SENSACIONALES. Aquí conocemos a Angela/Sister Night, quien debe enfrentar a un grupo de supremacistas que decidieron declararle la guerra a las minorías en Tulsa. Junto a ella aparecen personajes legendarios como Doctor Manhattan y Ozymandias con un elenco espectacular.

CANCIONES

“Acquiesce” de Oasis (1995)

“Acquiesce” formó parte del B-side del recopilatorio Stop the Clocks en 2006. Pero más allá de ser el lado al que menos importancia comercial se le da, en Oasis se convirtió en lo mejor del disco gracias a la curaduría del mismo Noel.

“Dirty Mouth” de Alice Phoebe Lou (2021)

Es imposible no ponerte de buenas con “Dirty Mouth”, lo más reciente de la cantante sudafricana, Alice Phoebe Lou. Una canción en la que por 3 minutos no puedes estar de otra forma mas que contenta o contento, pues es una invitación a bailar y dejar de ocultar lo que tanto odiamos de nosotros mismos. El video se grabó en su natal Kommetjie.

“Remember We Were Lovers” de Bobby Gillespie y Jehnny Beth (2021)

“Remember We Were Lovers” es el primer single de Utopian Ashes, el álbum colaborativo entre Jehnny Beth y el vocal de Primal Scream, Bobby Gillespie. La inspiración de la canción y el disco, viene de los duetos de soul y country como los de Gram Parsons y Emmylou Harris.

“Tick Tick Boom” de The Hives (2006)

Todo el punch que necesitas para levantar tu día, lo encuentras en cualquier canción de The Hives (si los has visto en vivo, sabes de lo que estamos hablando). Y la mejor para activarte, sin duda es “Tick Tick Boom” de su cuarto disco The Black and White Album con otras 13 canciones que te harán sentir con energía.

“Anseo” de Denise Chaila con Jafaris (2021)

Denise Chaila, de ascendencia zambiana e irlandesa, es una de las raperas del grime más conocidas. Y en esta ocasión se unió a Jafaris (Zimbabue) para crear “Anseo”, haciendo referencia en su sonido al gran Fela Kuti, pero en la letra toma como base la brutalidad de la era medieval. Vean también el video.

VIDEOJUEGOS

Rayman Legends (2014)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Plataformas, plataformas y más plataformas. Si eres fan del género, Rayman Legends es imperdible… aunque ya tenga sus añitos. Tiene más de 120 niveles, el diseño visual y sonoro es espectacular, el modo co-op está bien divertido y la dificultad está en su punto perfecto.

The Witcher III: Wild Hunt (2015)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Juegazo. Así. No es de a gratis que The Witcher III sea uno de los videojuegos más aclamados en la historia. Si te gustó la serie o si nomás quieres entrarle a las aventuras de Geralt de Rivia, no le dudes. Ya tiene dos expansiones y el port de Switch está mucho mejor de lo que esperarías de un RPG gigantesco de mundo abierto.

Cytus (2012)

Disponible en Android, iOS

¿Los juegos de ritmo ya pasaron de moda? Por supuesto. Sin embargo, Cytus es la compra perfecta para perder el tiempo. El precio es razonable y si lo descargas en tableta hay dos opciones: o te sientes un experto o terminas con los dedos hechos un nudo. Eso sí, todas las rolas son japonesas… si te gustan, vas.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (2020)

Disponible en PlayStation, Xbox y próximamente Switch

Uno de nuestros juegos consentidos de inicios de siglo llegó a la nueva generación. Si todavía guardas los sueños frustrados de sacar aunque sea un ollie sin reventarte los meniscos, esta es tu chance. Es un remake, pero las gráficas, los controles y los modos de juego, valen la pena.

The Stanley Parable (2013)

Disponible en Windows

¿Qué opinan de un fin de semana extraño? The Stanley Parable es uno de esos juegos independientes que reinventó el género. Tú controlas a Stanley… y solamente tienes que decidir si ignoras o aceptas las indicaciones de un narrador omnipresente. Cientos de opciones distintas, risas y muchas sacadas de onda.