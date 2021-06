SopitasRecomienda: Estas son 25 recomendaciones con películas, series, música y videojuegos para que lo pases genial

¡Por fin! Llegamos a un fin de semana más para descansar un poco del trabajo, de la escuela o de lo que sea que anden haciendo a lo largo de la semana. ¿Y qué onda? ¿Aún no tiene plan para estos días? Pues llegaste al artículo indicado porque, como siempre, por acá tenemos preparadas unas buenas recomendaciones para que la pases de lujo.

Música, películas, videojuegos, series… No hay manera de pasarla mal con todo este compilado de contenido que tenemos para ti. Va calado y garantizado. Pasa a checar la lista a continuación.

PELÍCULAS

Edward Scissorhands de Tim Burton (1990)

Disponible en Disney+

Es debatible cuál es la mejor película de Tim Burton. Sin embargo, estamos [email protected] que [email protected] consideran que Edward Scissorhands es la que define su estilo, estética y por tanto, la digna representante de su filmografía. Aquí conocemos a un creación que ante la muerte de su “padre”, no queda terminado y por lo tanto, tiene manos de tijera. La gente de los suburbios primero siente curiosidad para luego convertirlo en miedo.

The Nest de Sean Durkin (2020)

Disponible en Prime Video

Jude Law es un actor que actúa mejor con cada película que protagoniza. Y su participación en The Nest no ha sido la expresión junto a la increíble Carrie Coon. Aquí interpretan a los O’Hara, un matrimonio que se muda de NY a una mansión del siglo XVII en Surrey por una supuesta nueva oportunidad laboral. Pero esto sólo es el principio del fin ante las mentiras compulsivas de Rory, el cansancio de Allison y el descontento de sus dos [email protected]

Alps de Yorgos Lanthimos (2011)

Disponible en MUBI

Un grupo de actores, llamados Alps, se dedican a suplantar personas que han perdido la vida para que las familias puedan sobrellevar la pérdida. Nuestra protagonista, una enfermera, poco a poco va perdiendo su identidad para meterse en la piel de una mujer que murió y en la que pretende convertirse para ayudar a su padres a superar el dolor. Yorgos Lanthimos regresó con esta cinta después de la brutal Dogtooth de 2009.

The Road de John Hillcoat (2009)

Disponible en HBO Go

Cormac McCarthy puede decir que dos de sus obras más importantes, se convirtieron en dos grandiosas adaptaciones: No Country for Old Men de los hermanos Coen y The Road de John Hillcoat con Viggo Mortensen en el protagónico. Después de una catástrofe, el mundo pierde todo halo de civilización, por lo que un hombre y su hijo deben recorrer el país intentando escapar de sobrevivientes que apelan al salvajismo y la brutalidad inherente de las sociedades.

Luca de Enrico Casarosa (2021)

Disponible en Disney+

Luca y Alberto son dos criaturas marinas que cuando se secan, lucen como humanos. En su forma natural, representan una amenaza para los habitantes de una pequeña villa Italiana, por lo que deciden humanizarse y entrarle a una competencia para poder comprarse una Vespa y viajar por el mundo. Luca es una animación de Pixar que critica las mentes cerradas a la diversidad y al amor.

DISCOS

Louder Than Bombs de The Smiths (1987)

Quizá Louder Than Bombs está en tendencia por k-pop… pero lo primero que nos vino a la mente a [email protected] fue The Smiths con una recopilación pensada para el público americano con aquellos temas que no salieron en EUA. ¿Los mejores? “Heaven Knows I’m Miserable Now”, “William, It Was Really Nothing” o “Please, Please, Please…”.

In Blue de The Corrs (2000)

Quizá el segundo disco de The Corrs, el In Blue, sea el más pop y el que más éxitos tenga (a nivel comercial, incluso). Pero eso no significa que sea malo (dejemos de pensar que lo radio friendly es nocivo). Y este álbum es el mejor ejemplo con canciones que van más allá de “Radio” como “Give Me A Reason” y “Somebody for Someone”.

Automatic de VNV Nation (2011)

Si hay un digno representante del llamado futurepop, es VNV Nation. Y su octavo disco, el Automatic, es una joya del género al dejar de lado sus tracks más intensos y entrarle a rolas más melódicas como “Space & Time” y “Nova”. “Control” es aquella que vuelve a sus orígenes, así que hay de todo un poco… y es sensacional.

Alvvays de Alvvays (2014)

De Toronto para el mundo. Alvvays (se pronuncia como “always”) debutó en 2014 con un álbum homónimo que le vino a dar luz al inde pop que parecen llegar a un pico de felicidad o de nostalgia, pero que nunca sucumben ante ninguno. “Adult Diversion” abre el disco, seguida de intensos tracks como “Party Police” y algunos románticos como “Archie, Marry Me”.

Peace Or Love de Kings Of Convenience (2021)

Después de 12 años de espera, finalmente Kings of Convenience regresó con un disco de estudio que muestra que este dúo noruego se la pasa de lo más tranquilo mientras compone su música… y aunque a veces parezca demasiado smooth, la realidad es que ya hacían falta. El disco abre con “Rumours”, y es perfecto todo lo que sigue…

SERIES

Homecoming – 2 temporadas (2018-2020)

Disponible en Prime Video

Homecoming representó el debut de Julia Roberts en la televisión. Y de ninguna manera le quedó corto al interpretar a Heidi, consejera de un nuevo programa del gobierno para ayudar a los soldados a recuperar su vida en EUA después de años de servicio. La segunda temporada está protagonizada por Janelle Monáe… y si bien no alcanza el nivel de calidad de la primera entrega, vale la pena echarle un ojo: el misterio sigue siendo interesante.

Maniac – 1 temporada (2019)

Disponible en Netflix

Emma Stone y Jonah Hill tuvieron una reunión desde Superbad para ponerse bajo la dirección Cary Fukunaga. Esta serie nos presenta a Annie y Owen, dos sujetos que bajo distintas circunstancias, se ofrecen como voluntarios para un extraño experimento farmacéutico que promete curarles la mente o un corazón roto (que sabemos bien de dónde viene el dolor).

The Girlfriend Experience – 3 temporadas (2016-2021)

Disponible en Starzplay

Esta serie producida en su primera temporada por Steven Soderbergh, está basada en su película de 2009, The Girlfriend Experience, sobre las relaciones de escoras de alto nivel y sus relaciones con los clientes que no sólo se reducen a intercambios sexuales. Siempre hay algo más. La primera entrega es la mejor de todas gracias al protagónico de Riley Keough.

The Hollow – 2 temporadas (2018-2020)

Disponible en Netflix

Las series animada siempre vienen a alivianar todo y ahora es el turno de recomendar una joya oculta de Netflix: The Hollow en sus dos temporadas con una primera entrega simplemente sensacional. Esta animación es una mezcla de fantasía con mitología en la que unos adolescentes quedan atrapados en un distintos escenarios enfrentando criaturas míticas.

The Kominsky Method – 3 temporadas (2018 – 2021)

Disponible en Netflix

Ver a dos leyendas en la pantalla chica siempre es un placer, y desde 2018 tenemos el gusto de tener en una misma serie a Alan Arkin y Michael Douglas en The Kominsky Method. Sandy es un actor retirado que funda su estudio de actuación, y continúa su amistad con Normal, quien fuera su agente y quien ahora enfrenta la pérdida de su esposa… Ambos demuestran que no hay edad para enfrentar la soledad, pero tampoco para vivir la vida.

CANCIONES

“Terrace” de boy pablo y Shelter Boy (2021)

Este es un verdadero combo musical con dos de las promesas más interesantes de la música (aunque suene cursi): el alemán, Shelter Boy y el chileno-noruego, boy pablo. Esta colaboración bajo el nombre de “Terrace” se construyó completamente a la distancia cuando los artistas se evitaban sus propuestas por e-mail. ¿El resultado? El primer sencillo del disco debut de Shelter Boy y una maravilla del dream pop.

“I’m Not In Love” de Kelsey Lu (2019)

El disco debut de Kelsey Lu titulado Blood es una verdadera maravilla. Sin embargo, estamos aquí por el maravilloso cover que hizo de “I’m Not In Love”, original de 10cc en los 70. Esta canción explotó a partir de que formó parte del maravilloso soundtrack de Euphoria.

“Free” de Parcels (2021)

Después de tres años de espera, la banda australiana conocida como Parcels, está de regreso con un nuevo sencillo titulado “Free”. Esta rola la construyeron en completo aislamiento, y representa un estallido de libertad, alegría y nostalgia por volvernos a encontrar. No podíamos esperar menos de Parcels después de su maravilloso debut homónimo de 2018.

“Motorbike” de Leon Bridges (2021)

Debemos estar agradecidos por existe un artista como Leon Bridges. Y si creen que estamos exagerando, escuchen lo que ha liberado en el último mes previo a la salida de su próximo disco. Así que háganse un favor y escuchen “Motorbike” con video dirigido por Anderson .Paak. Es maravilloso.

“Passing Afternon” de Iron & Wine (2005)

En los 2000, Iron & Wine era uno de los grupos que le comenzaba a dar forma a la nueva era del indie-folk. Así lo hicieron con el disco Our Endless Numbered Days, del que destaca la melancólica rola “Passing Afternoon”. Incluso, este temazo sirvió de soundtrack para Dr. House en uno de los momentos más tristes al final de la 4ta temporada. A ver si lo recuerdan escuchando la canción.

VIDEOJUEGOS

Darksiders III (2018)

Disponible en Microsoft, Windows, PS4, Xbox One

La tercera parte de la franquicia Darksiders es uno de esos juegos que han sido infravalorados pero que sin duda son geniales. En esta historia de acción y aventura, la Tierra ha sido devastada por la guerra y en medio del distópico escenario, Furia – hermana de los Jinetes del Apocalipsis- persigue a los 7 pecados capitales para hacerlos desaparecer.

Mario Kart 8 Deluxe (2017)

Disponible en Nintendo Switch

La reciente revelación del Nintendo Direct nos dejó picados, así que en esta ocasión queremos recomendar Mario Kart 8 Deluxe. Esta versión mejorada del juego original para Wii U, nos amplia las opciones de manejo y combate sobre la pista, e incorpora skins nuevas para los automóviles. Los amantes de la franquicia disfrutarán al máximo esta joyita edición especial del ahora clásico juego de Nintendo.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (2019)

Disponible en Nintendo Switch

Ya que andamos en la antesala de los Juegos Olímpicos, hay que entrarle con todo a este juego donde una vez más, Mario y Sonic compiten para llevarse el oro –y el corazón de los gamers. La nostalgia por lo retro y la emoción de ver una vez más a los queridos personajes de Nintendo y SEGA competir en más de 30 diferentes escenarios deportivos, es una experiencia que no puedes dejar pasar.

Tekken 7 (2015)

Disponible en PS4, Xbox One, Microsoft Windows

Todo buen amante de los videojuegos de combate sabe que Tekken es una franquicia icónica del género. Para la ocasión, queremos recomendar la más reciente entrega, Tekken 7, la cual se destaca por su amplio catálogo de personajes y por ser el primero de la saga que utiliza el motor gráfico Unreal Engine. Las batallas cambiaron para siempre.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition (2018)

Disponible en PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows

Cuando se trata de videojuegos de rol, la saga de Neverwinter Nights tiene un brillo especial. Si bien el juego original salió en 2002, esta versión remasterizada de 2018 te llevará por los ya clásicos escenarios de la franquicia, además de nuevas expansiones y épicas expansiones basadas en el estilo del icónico Dungeon & Dragons.