SopitasRecomienda: Armamos tu fin de semana con 25 películas, series, discos y videojuegos

Hoy es el fin de semana para celebrar el Día de la Niñez, y por eso les armamos una enorme lista de recomendaciones (variadas) con películas, series, discos, videojuegos y canciones para disfrutar y maratonear.

PELÍCULAS

Cam de Daniel Goldhaber (2018)

Disponible en

Lola, una estrella porno de las webcams se enfrenta a una realidad aterradora: alguien duplicó su cara y está vendiendo contenido visual que no sólo implica sexo, sino violencia. Este thriller de terror psicológico, producido por Blumhouse, toma lo peor de la tecnología para convertirlo en una pesadilla que no abusa del drama, pero Cam sí explora el terror de perder el control de tu imagen.

Midsommar de Ari Aster (2019)

Disponible en Prime Video

Una película de malas relaciones y vacaciones de terror. Midsommar nos presenta a Dani, quien después de perder a su familia, decide sumarse al viaje de su novio, quien ya no quiere estar con ella. Así, ambos llegan a un pequeño pueblo sueco para celebrar las fiestas y tradiciones… a plena luz del día, las cosas saldrán muy, muy mal.

Dredd de Pete Travis (2012)

Disponible en Prime Video

En Los Ángeles viven 800 millones de personas que están acomodadas en enormes edificios marginados. Aquí la ley la imparten las pandillas hasta que llegan los jueces. El famoso juez Dredd es interpretado por Karl Urban junto a Lena Headey como Ma-Ma, líder de una pandilla de narcotraficantes que andan moviendo una nueva droga: slo-mo.

Interstellar de Christopher Nolan (2014)

Disponible en Prime Video

Interstellar es una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI. Aquí conocemos a Cooper, un granjero que ante la inevitable crisis en la Tierra que podría terminar con la humanidad, se lanza al espacio en búsqueda de otro mundo, dejando atrás a su familia, especialmente a Murph, su hija. Viajes en el tiempo, sí, pero lo más interesante de esta cinta de Nolan es la idea de que para sobrevivir, debemos abandonar nuestro planeta… ¿Y acaso así también estaríamos salvando la Tierra?

Exit Through the Gift Shop de Banksy (2010)

Disponible en Mubi

Para muchos Banksy es un artista, y para otros es un vándalo. Su nombre está en un limbo de celebración y repudio por su denuncia, y eso es innegable. Por eso resulta interesante verlo, primero, como protagonista del documental Exit Through the Gift Shop para luego reconocerlo detrás de la cámara haciendo: ¿arte, una broma, una sátira de sí mismo?

DISCOS

Fuzzybrain de Dayglow (2018)

Pongan atención a todo lo que haga Dayglow. Sí, lleva ya unos años haciendo música, pero este 2021 llega con nuevo disco. Pero para que se den una idea de lo maravilloso que es, escuchen el disco Fuzzybrain de 2018 con canciones que se van directo al indie para hacernos sonreír sin saber realmente que por dentro estamos llorando (inserte el meme de su preferencia).

Pacific Standard Time de Poolside (2012)

Con sólo ver el nombre de la banda y la portada del disco, entiendes de qué va Pacific Standard Time: una tarde soleada en el verano mientras flotas en una alberca. El debut de Poolside de 16 canciones tiene algunas instrumentales y otras en las que su voz sirve como un relajan para unas merecidas vacaciones.

Built On Glass de Chet Faker (2014)

Built On Glass es una mezcla magnífica de neo soul, trip-hop, R&B y música electrónica que transpira todo tipo de emociones: desde el romance y la sensualidad hasta la melancolía más densa. Con su disco debut, Nick Murphy se convirtió en uno de los compositores australianos más importantes de la industria.

Fall In Fall Out de The Luka State (2021)

Después de 8 años y un sinfín de singles, es que este año The Luka State liberó su álbum debut bajo el título de Fall In Fall Out. Once canciones más el outro que de manera automática te van a recordar un sonido con todo el punch de finales de los 90 y principios de milenio. Dense con “Bury Me” y decidan el resto.

Blurryface de Twenty One Pilots (2015)

Si BLVRRYFΛCE es el mejor disco de twenty øne piløts, es algo que se puede discutir (‘Vessel’ también es una maravilla). Pero lo que es innegable es que fue el álbum que los puso en el mapa con rolas como “Stressed Out” o “Ride”, pero también nos regaló “The Judge” o “Lane Boy”. Este disco permaneció por cuatro años en el Top 200 Album Chart y todas las canciones recibieron una gold certification. ¿Estamos ansiosos por escuchar lo que traen este 2021? Definitivamente.

SERIES

The Attaché – 1 temporada (2021)

Disponible en Strazplay

Avshalom, un músico israelí decide acompañar a su esposa a París, quien ha sido contratada por un año como agregada en la embajada. A los pocos meses de su llegada, su matrimonio comienza a derrumbarse cuando él se da cuenta que es imposible que él forme parte de una ciudad que le teme a su identidad, su idioma, origen y cultura. The Attaché es una historia de amor hacia una persona, pero sobre todo hacia uno mismo.

Shadow & Bone – 1 temporada (2021)

Disponible en Netflix

Antes de comenzar, les recomendamos ver Shadow & Bone no como la próxima Game of Thrones o cualquier serie de fantasía que les venga a la mente. La adaptación de las novelas de Leigh Bardugo tiene algo de fantasía mezclada con monstruos y elementos aterradores, pero es diferente y merece, eso sí, una oportunidad.

Flight of the Conchords – 2 temporadas (2007-2009)

Disponible en HBO Go

Jemaine y Bret son dos neozelandeses que llegan a Nueva York para intentar romperla en la música con su llamado “digi-folk”. Flight of the Conchords es una serie que no es una sátira, ni una parodia, ni un falso mockumentary… pero es demasiado gracioso por sus pausas, silencios y las rupturas de su realidad con canciones (videos) que relatan un periodo de su vida en NY.

Trying – 1 temporada (2020)

Disponible en AppleTV+

Trying no sólo se lleva el mérito de ser la primera producción europea para Apple, sino también de hacernos reír (de manera inteligente) con un tema bastante sensible: la infertilidad y la adopción. Nikki y Jason agotan las posibilidades biológicas para convertirse en padres, por lo que toman la decisión de adoptar. ¿Pero están realmente preparados… o su mundo lo está? Prepárense, eso sí, para la segunda temporada.

Dexter – 8 temporadas (2006-2013)

Disponible en Prime Video

Un forense experto en salpicaduras de sangre también es un asesino en serie. Pero las víctimas de Dexter Morgan “lo merecen”, hacen el mal, y eliminándolos en la única manera que encuentra para canalizar su amor por la sangre. Dexter es una de las mejores series (un final pésimo, eso sí) y este 2021 volverá para redimirse (o eso esperamos).

VIDEOJUEGOS

Doom Eternal (2020)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Plomazos, plomazos y más plomazos. Nada de hacerle al stealth en este clásico de los First-Person Shooters llevado a la nueva generación de consolas. Una vez más, la acción es imperdible mientras combates a las fuerzas del infierno.

PAKO Caravan (2021)

Disponible en Android, iOS, Nintendo Switch

¿Gratis? ¡Gratis! Es un juego móvil, claro, pero está bastante entretenido rescatando algunas mecánicas de los fabulosos juegos de viborita. La diferencia es que acá controlas una fila de carritos.

Final Fantasy XV (2016)

Disponible PlayStation, Xbox, Windows

El mundo abierto es espectacular, la historia tiene el sello de Final Fantasy y claro, las misiones serán de otro mundo. El combate es distinto a otras entregas pero vale la pena animarse. Además, a cinco años de su estreno, ya está todo el contenido extra disponible.

Shovel Knight (2014)

Disponible en Windows, Xbox, PlayStation, Switch, iOS

Desde su estreno, Shovel Knight ganó el premio a mejor juego independiente del año y no es para menos. Aunque tiene gráficos simples, la jugabilidad de este scroller en 2D vale bastante la pena. Listo para repartir palazos.

Kingdom Hearts III (2019)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows

Es Día del Niño y pues… qué mejor manera de festejarlo que con una franquicia que nos ha acompañado un buen rato. Llegamos por los mundos de Disney y nos quedamos clavados con el juego RPG de Square Enix. Si apenas llegas a Kingdom Hearts, la historia puede estar enredadita, así que tómatela con calma.

CANCIONES

“Crawling Kingsnake” de The Black Keys (2021)

Como parte de su próximo disco de covers bajo el título de Delta Kream, The Black Keys liberaron el primer sencillo: “Crawling Kingsnake”, una reversión del clásico de John Lee Hooker. Esta rola y el resto de este material fue grabado en Nashville y sí… es una gozadera llena de guitarras con la voz suave de Dan Auerbach.

“Gone” de Jorja Smith (2021)

Una vez dijeron que Jorja Smith tiene una voz que podría sanar al mundo… y sí, eso lo comprobamos con el sencillo “Gone”, el cual formará parte de Be Right Back, (saldrá el 14 de mayo) un proyecto de ocho canciones que funciona como una segunda parte para Lost & Found de 2018. Esta rola te va a sacar la lagrimita si recientemente perdiste a alguien.

“Don’t Shoot Up the Party” de BROCKHAMPTON (2021)

El colectivo de hip hop conocido como BROCKHAMPTON, lanzó hace unas semanas su sexto disco titulado ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE, el cual podemos decir es su mejor trabajo hasta ahora. Y para que se den una idea, escuchen “Don’t Shoot Up the Party” y déjense llevar por las distintas voces e ideas.

“Please” de Jessie Ware (2021)

Jessie Ware nos entregó en 2020 uno de los mejores discos del año, What’s Your Pleasure? Y este 2021 está de vuelta con la reedición The Platinum Pleasure Edition que integra canciones que se quedaron fuera el año pasado incluido “Please”, el cual nos muestra la grandeza de Ware dentro del funk y la disco.

“Rocky Trial” de Kings of Convenience (2021)

Después de casi 12 años de espera, es que Kings of Convenience está de regreso con una nueva rola, “Rocky Trial” que nos presenta un nuevo disco que llevaría por título Peace or Love. ¿La mejor noticia? Sí, pues trae de vuelta la melodía acústica acompañada por violines y la doble voz de Erlend y Eirik. Una belleza.