SopitasRecomienda: Arma tu plan de fin de semana con estas 25 películas, series, videojuegos, discos y canciones

¡Llegó el fin de semana y es momento de armar el plan! Como cada viernes, por acá recopilamos algunas recomendaciones con buena música, películas, series, y videojuegos para que disfrutes de tus días de descanso (o hasta en tus tiempos libres si es que chambeas sábado y domingo). Por acá te dejamos el #SopitasRecomienda de la última semana de mayo.

PELÍCULAS

The Banker de George Nolfi (2020)

Disponible en AppleTV+

Los 60 fueron la década de la lucha por la igualdad de los derechos civiles. Sin embargo, era apenas el comienzo y los cambios vendrían después. Por eso es interesante The Banker, la primera película producida por AppleTV+ que nos muestra a dos hombres negros siendo emprendedores en los 60. Samuel L. Jackson y Anthony Mackie protagonizan este drama basado en hechos reales.

The Last Days de James Moll (1998)

Disponible en Netflix

Steven Spielberg produjo este documental ganador del Oscar para presentarnos cinco testimonios de húngaros judíos que sobrevivieron a los intentos nazis de exterminarlos. Aquí se narran atrocidades que nos hacen cuestionarnos como individuos y [email protected] de una sociedad. Pero al mismo tiempo nos brindan la oportunidad de reconocer que en las peores crisis o tragedias, encontramos lo mejor de nosotros sin importar el origen e ideologías.

Oxygen de Alexandre Aja (2021)

Disponible en Netflix

#Oxygen es un thriller psicológico que llevará tu tensión al límite. Una mujer despierta atrapada en una cápsula criogénica médica de la que parece imposible escapar. Ella no recuerda nada, pero deberá hacer lo posible por reconstruir sus recuerdos para salir de ahí antes de que el oxígeno se termine.

The Mitchells vs. the Machines (2021)

Disponible en Netflix

Podemos decirlo con seguridad: esta es una de las mejores películas animadas del año. The Mitchells Vs The Machines no es solo visualmente genial; también es muy divertida y emotiva pues nos muestra cómo una familia extraña -pero que se quiere mucho- puede salvar al mundo.

Cruella (2021)

Disponible en cartelera y Disney+ (Premier Access)

Uno de los estrenos más esperados de Disney para este año. Emma Stone la da vida a la icónica villana de 101 Dalmatas en esta historia de origen donde vemos cómo una joven llamada Estella se convierte en la siniestra y elegante Cruella de Vil. El diseño de vestuario te volverá [email protected] y el soundtrack captura toda la esencia de la década de los 70.

DISCOS

It’s Never Been Like That de Phoenix (2006)

El tercer disco de Phoenix, It’s Never Been Like That, cumplió 15 y no deja de ser uno de los mejores lanzamientos del 2000 que permitió a la banda francesa liberarse de sus propias tendencias y entrarle a la escuela, por decirlo de alguna manera, neoyorquina. ¿El resultado? Joyas como “Consolation Prizes” o “Courtesy Laughs”.

Lodger de David Bowie (1979)

Un día como hoy, pero de 1979, David Bowie liberó su disco número 13 bajo el título de Lodger. Este material, producido por Brian Eno y tiny Visconti, parece salido de la improvisación de sus continuos viajes… y el resultado es tan genial, que sólo un genio como Bowie podría lograrlo. “Fantastic Voyage” abre el álbum y cumple lo que dice en su título.

Segunda Piel de Beta (2019)

El rock alternativo mexicano tiene en Beta a una de las mejores bandas de los últimos años. Con Segunda Piel, la banda originaria de Puebla nos entregó un vertiginoso paseo sonoro lleno de poder y abrazador al mismo tiempo. “Fantasma”, “Salvador”, “Firmamento” y “Yo, Fugaz” son algunas de las rolas que no puedes dejar pasar.

Hills End de DMA’s (2016)

DMA’s debutó en la escena musical local australiana con Hills End, álbum debut que los llevó a recorrer algunos festivales y que los puso en el mapa para nunca irse. Se nota aquí la influencia que la banda tiene del britpop y el rock alternativo inglés de la vieja guardia, pero traído a nuestros días. “Too Soon“, “Lay Down” y “In The Moment” y “Step Up The Morphine” son las joyas de la corona.

Parcels (2018)

Luego de algunos EP’s y diversos lanzamientos en los años previos, Parcels lanzó su álbum debut homónimo en 2018 lleno de fusiones funk, disco y electro-pop que los han llevado a ser considerados una de las bandas más prometedoras de Australia. Y es que es imposible resistirse a menear el cuerpo cuando suenan “Lightenup”, “Iknowhowifeel” o “Everyroad”. Por algo Daft Punk colaboró con ellos en su momento.

SERIES

Outlander – 5 temporadas (2014-2020)

Disponible en Netflix

Una enfermera felizmente casada durante la Segunda Guerra Mundial, viaja al pasado a la Escocia del siglo XVIII para conocer a los ancestros (nada agradables) de su esposo y enamorarse de un joven que la hace dudar sobre sus intentos de volver a su presente. Quizá un poco repetitiva, pero Outlander tiene una historia fascinante de amor que nos envuelve en la y su historia.

Never I Have Ever – 1 temporada (2020)

Disponible en Netflix

Producida por Mindy Kaling, empieza como cualquier otra serie coming-of-age con una adolescente en un mundo despiadado. Sin embargo, Never I Have Ever es más diversa en su elenco ([email protected], [email protected]) y en su historia al mostrar una joven que quiere ser normal bajo circunstancias que no le permiten serlo. Eso la hace divertida y honesta.

Paradise City – 1 temporada (2021)

Disponible en Prime Video

Esta serie es una secuela directa de la película ‘American Satan’. Paradise City sigue la historia de una estrella de rock quien convive con un chico que lo idolatra, pero el lado oscuro de la ciudad de Los Ángeles les mostrará que la fama no es del todo buena.

Love Alarm – 2 temporadas (2021)

Disponible en Netflix

Love Alarm es uno de los dramas surcoreanos más populares de los últimos años. Esta producción nos entrega una magnífica historia donde una joven se enfrenta a sus primeras relaciones amorosas y los conflictos personales, esto en medio de un mundo donde una aplicación tecnológica es capaz de decirnos quien siente atracción por nosotros.

The Mosquito Coast (2021)

Disponible en Apple TV+

Justin Theroux protagoniza esta serie basada en la obra literaria que su tío Paul Theroux escribió en 1981. En The Mosquito Coast, un inventor y genio idealista, crítico acérrimo del estilo de vida consumista, escapa del gobierno estadounidense con su familia. La travesía los llevará a refugiarse en diversas ciudades de México para poder llegar a un lugar donde comenzarán una nueva vida… si es que no los interceptan las autoridades.

CANCIONES

“Common People” de Pulp (1995)

En 1994, Pulp liberó una de las canciones más destacados de la época: “Common People”. 26 años después, sigue siendo relevante para una generación que se definió con el relato de Jarvis Cocker y los deseos de una chica de su escuela de vivir en un barrio rodeada de personas comunes. Fue votada en 2014 como el himno indiscutible del britpop.

“Racist, Sexist Boy” de The Linda Lindas (2021)

The Linda Lindas es una banda de punk de L.A. conformada por cuatro adolescentes de ascendencia asiática y latina. Durante una presentación en la biblioteca pública de la ciudad, tocaron “Racist, Sexist Boy” a partir de una experiencia: un niño le pidió a la baterista que se alejara por ser asiática. La rola se hizo viral y The Linda Lindas terminaron firmando con Epitaph Records. Para tenerlas en el radar.

“Everything Now” de Arcade Fire (2017)

Esta, podríamos decirlo, es una de las canciones más infravaloradas de Arcade Fire , pero no deja de ser genial. Esta rola de 2017 lo tiene todo: encanto, ritmo, es pegajosa, su melodía te llega al corazón y una vez más, nos demuestra la maestría que los canadienses manejan a la hora de ejecutar su música.

“Asos” de Dava (2020)

Dava es una artista emergente que de a poco, comienza a sorprender al mundo con su propuesta pop llena de toques urbanos y R&B. Su canción “Asos” comenzó a circular en redes sociales y la ha colocado en diversas listas -algunas de la BBC, por ejemplo- donde la señalan como una cantante a tener en el radar para el futuro inmediato.

“Method To The Madness” de The Wombats (2021)

The Wombats rompe una ausencia de tres años con ”Method to the Madness” y aunque no han confirmado nada aún, ya huele a nuevo disco en camino. Además, el video musical de esta relajada y abrazadora canción lo grabaron en Puebla. Obvio ya los queremos ver de vuelta en México para escucharlos en vivo.

VIDEOJUEGOS

Xenoblade Chronicles Definitive Edition (2020)

Disponible en Nintendo Switch

Salió hace casi una década, pero el remake de Xenoblade Chronicles resultó maravilloso. La historia de Shulk y las mejoras para la nueva generación están en el Olimpo de los JRPG y del catálogo del Switch.

Return of the Obra Dinn (2018)

Disponible en Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Un inspector de seguros que debe de averiguar qué sucedió con la tripulación del Obra Dinn. Para resolver este misterio, cuentas con un reloj de bolsillo que te transportará al momento de la muerte de cada individuo. Es uno de los juegos contemporáneos de investigación más imaginativos y con una propuesta visual inspirada en las primeras computadoras Macintosh.

Resident Evil Village (2021)

Disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One

Este año, la franquicia de Resident Evil celebra su 25 aniversario y RE: Village es una de los títulos que lanza Capcom para celebrar el momento. El modo de juego ‘Mercenarios’ para llevar su supervivencia al límite. Ten cuidado con la seductora pero peligrosa Lady Dimitrescu.

Sonic the Hedgehog Classic

Disponible en Android y iOS

SEGA celebra en este 2021 los 30 años del icónico Sonic The Hedgehog y ya hasta anunciaron algunos lanzamientos especiales. Pero mientras llegan, puedes disfrutar en tu celular de su juego más clásico que nunca pasará de moda. Diversión asegurada.

Final Fantasy VII Remake (2020)

Disponible para PlayStation 4

PlayStation ha sabido recoger lo mejor de su repertorio de antaño y traerlo a la actualidad. Tal es el caso de Final Fantasy VII Remake, uno de los juegos más emblemáticos de la franquicia. La historia se divide en 18 capítulos cada uno con sus misiones ya conocidas (y actualizadas), además de que vemos nuevo contenido que hecho para volarnos la cabeza. Una bomba en la que vale la pena pasar unas cuantas horas del día.