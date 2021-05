Les dejamos esta enorme lista de recomendaciones para que tengan variedad a la hora de selecciones las películas o series con las que quieran maratonear este fin. Y de paso, también les dejamos una lista de videojuegos imperdibles además de cinco discos que valen la pena escuchar entre clásicos y nuevas propuestas.

Y por si no fuera suficiente, también les armamos una pequeña playlist de canciones variadas para que las escuchen en lo que eligen con cuál de todos estos títulos quieren arrancar:

PELÍCULAS

El planeta salvaje de René Laloux (1973)

Disponible en Mubi

El planeta Ygma está habitado por draags (gigantes azules) y sus mascotas conocidos como kms, seres humanos que sobrevivieron a la destrucción de la Tierra, y sirven como entretenimiento en este lugar. Le planète sauvage es un clásico de la animación (a base de recortes) basada en la obra de Stefan Wul.

Constantine de Francis Lawrence (2005)

Disponible en HBO Go

Constantine fue un fracaso en críticas al momento en que salió… y le debemos una disculpa porque en realidad, es una gran película. Keanu Reeves interpreta a John Constantine, una especie de detective que debe mantener el equilibrio entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios que visitan la Tierra. Un gran filme de DC que no salió en la era de los superiores, pero arrancó con una propuesta que vale la pena recordar.

Mama de Andy Muschietti (2013)

Disponible en Netflix

Producida por Guillermo del Toro, el debut de Andy Muschietti con Mama no sorprendió a muchos, pero con el tiempo encontró su valor dentro del género de terror hasta convertirse en una de las favoritas. Unas hermanitas quedan asiladas en una cabaña donde Mama, una entidad, las cuida. Su rutina sólo se altera cuando su tío y su novia las encuentran y las llevan a vivir con ellos.

Climax de Gaspar Noé (2018)

Disponible en Netflix

“La muerte es una experiencia extraordinaria”, se puede leer en texto a la mitad de Climax, la última cinta de Gaspar Noé que logra incomodar a las audiencias, pero de una manera, quizá, demasiado obvia. Prepárate para el estrés al seguir a un grupo de bailarines aislados que después de beber sangría alterada, descienden a una especie de infierno.

Naked Lunch de David Cronenberg (1991)

Disponible en MUBI

Una adaptación que parecía imposible de la novela homónima de Borroughs. David Cronenberg nos muestra cómo luce la Interzone, un espacio donde los escarabajos hablan y toman el control mientras otros insectos se convierten en máquinas de escribir. Un mundo aterrador que nos muestra el límite del cuerpo humano y la fragilidad de nuestras mentes.

DISCOS

With Sympathy de Ministry (1983)

Un día como hoy, pero de 1983, Ministry lanzó su álbum debut, With Sympathy, un clásico de los 80 y el dark synthpop. Este disco, y su mala recepción, dio paso a que Al Jourgensen forjara más el industrial, reescribiendo la historia del género sino es que convirtiéndose en pioneros. “Say You’re Sorry” es una genialidad con ese saxofón.

Seek Shelter de Iceage (2021)

Bajo la producción de Peter Kember, Iceage vuelve con su quinto disco de estudio, Seek Shelter el cual los pone en la cima de su carrera, la cual cumple una década de variaciones sensacionales. El sonido es una mezcla de rock clásico, de britpop y hasta de gospel, lo que lo hace único hasta hablando de Nick Cave en una de sus rolas.

No Mythologies to Follow – MØ (2014)

Justo antes de brillar junto a Major Lazer con la rola “Lean On”, la danesa Karen Marie Ørsted -mejor conocida como MØ- lanzó su álbum debut y la rompió en Europa. Este disco es una combinación estupenda de R&B, alternative dance e indie pop que nos muestra el lado más melancólico y complicado del amor. Canciones como “Fire Rides”, “Waste Of Time”, “Walk This Way” y “Slow Love” son la joya de la corona.

Oh Land de Oh Land (2011)

Este disco está lleno de apropiaciones musicales, pero no es algo malo, sino todo lo contrario. Oh Land, con su segundo material de estudio y homónimo, demostró que es capaz de dominar distintos géneros que tenemos bien ubicados con otros nombres que van desde Massive Attack hasta Florence. Escuchen “Wolf & I” y dense una idea.

Daddy’s Home de St. Vincent (2021)

Annie Clark es una de las mujeres más importantes e imponentes en la industria de la música que en sus casi 15 años de carrera, no ha necesitado seguir tenencias, sino proponerlas. Este 2021 con Daddy’s Home no es la excepción al hacer un homenaje al pop de los 70 y 80 que no se niegan a canciones tristes y enérgicas. Además, el cambio de imagen también es sensacional.

SERIES

Mr. Robot – 3 temporadas (2015-2019)

Disponible en Prime Video

Mr. Robot es una serie compleja y fascinante que mezcla los alcances de la tecnología con la forma en la que subestimamos nuestras emociones. Elliot Anderson (Rami Malek) es un hacker que forma parte de un grupo liderado por Mr. Robot, quienes buscan tirar el sistema. Elliot es el narrador de la historia, pero mientras más lo conocemos, menos confiable se hace su historia… y es es genial para el espectador.

See – 1 temporada (2019)

Disponible en AppleTV+

See pudo convertirse en una gran serie en su primera temporada, pero se quedó a la mitad. Sin embargo, vale la pena revisarla (es del creador de Peaky Blinders). Aquí vemos un futuro en donde las personas no pueden ver. Por lo que seguimos a Baba Voss, líder de una tribu que ha de enfrentar la oscuridad, la brujería y la posibilidad de que alguien pudiera ver.

Black Sails – 4 temporadas (2014-2017)

Disponible en Starzplay

La primera temporada de Black Sails recibió críticas mixtas, pero conforme fue avanzando, se convirtió en una de las producciones más emocionantes, con buen drama y una gran edición de sonido además de efectos especiales. La representación de piratas que se alejan de la cómica versión que vimos en el cine, para dar un retrato más oscuro en la televisión.

For All Mankind – 2 temporadas (2020-2021)

Disponible en AppleTV+

¿Qué habría sucedido si la carrera lunar la hubieran ganado los rusos? Esa es la pregunta principal de For All Mankind, presentando un posible escenario en el que comunismo tomara a ventaja junto a una mayor diversidad en la ciencia. Así, ¿habría sido tan malo? Del creador de Battlestar Galactica.

Halston – 1 temporada (2021)

Disponible en Netflix

Protagonizada por Ewan McGregor como Halston, en esta serie limitada conocemos la vida del diseñador de sombreros más famoso del siglo XX. Un sujeto que se reinventó a sí mismo a partir de un pasado roto, un presente prometedor gracias a Jackie Kennedy y la necesidad de escapar de sí mismo cuando nadie usaba ya sombreros. Cinco episodios que agradecerán por su diseño de producción y actuaciones.

CANCIONES

“Who’s Your Money On?“ de Inhaler (2021)

Los tuvimos en el Corona Capital y este 2021 (julio) estrenarán su álbum debut bajo el título de It Won’t Always Be Like This. Si se quieren dar una idea de lo bueno que Inhaler es (más allá de su lazo familiar con U2), escuchen su nueva rola “Who’s Your Money On?”. Sí, esperamos su disco con muchas ansias.

“Lost” de Jake Bugg (2021)

Iniciaremos aquí preguntándoles si les gustó el cambio (radical) de Jake Bugg con el lanzamiento de “Lost”, canción que formará parte de su próximo disco Saturday Night, Sunday Night. Acá le entró al pop electrónico, dejando de lado el folk y el acústico que lo ha definido. Los cambios son buenos…

“Damaged” de Leo Bhanji (2021)

Si les gustan las rolas que de repente suenan a declamación y R&B, entonces “Damaged” de Leo Bhanji es su artista ideal. La canción forma parte de su Birth Videos EP, el cual emula un sonido que nos recuerda a King Krule, pero no como una imitación, sino como una recuperación. Vale la pena hacerle un espacio en la playlist a este londinense.

“Get Lost in the Music” de Ambar Lucid (2021)

Ambar Lucid, de ascendencia dominicana y mexicana, liberó el sencillo “Get Lost in the Music”, el cual no sólo le da nombre a su próximo EP (junio), sino que nos invita a olvidar lo sucedido en 2020 y perderse –no hay mejor lugar– que en la música. Una canción de latin soul que revela su realidad. Échense, de paso, “A Letter to My Younger Self” sobre la deportación de su padre.

“Headphones Baby” de The Vaccines (2021)

The Vaccines están listos para liberar su nuevo disco este 2021, y justo liberó el primer sencillo de este material: “Headphones Baby”. ¿Nos gustó? Sí, pues mantiene la misma línea de “All My Friends Are Falling In Love” que, a su vez, parecía formar parte de ‘Combat Sports’. Le jugaron a la segura y nosotros encantados.

VIDEOJUEGOS

Overwatch (2016)

Disponible en Windows, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch

Sí, recomendar este exitazo de Blizzard no es inventar el hilo negro, pero en este 10 de mayo la recomendación es que sólo jueguen sus partidas con Ana Amari, la francotiradora, support y por supuesto, mamá de Pharah.

Star Wars: Knights of the Old Republic II (2004)

Disponible en Android, iOS

Este videojuego de Star Wars fue originalmente lanzado para Xbox y ahora, a más de 16 años, el icónico juego fue adaptado para dispositivos móviles. Esta historia nos coloca en el momento en que los Jedi están al borde de la extinción en manos de los Sith, y tú podrás escoger a qué lado de la Fuerza te quieres unir.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas (2013)

Disponible en OS, Android, Windows, Nintendo Switch

Si te gusta Legend of Zelda, notarás que Oceanhorn es un clarísimo homenaje —siendo amables— pero la jugabilidad es bastante buena, la aventura está entretenida, el mundo es encantador y sobre todo… ¡el precio ayuda a la cartera!

Resident Evil 7: Biohazard (2017)

Disponible en PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Windows

Acaba de salir una nueva entrega y nos morimos de ganas de jugarla, pero el Resident Evil 8: Village es una continuación narrativa así que, antes de entrarle, hay que conocer a Ethan Winters y la tétrica historia que les espera en Biohazard.

Dirt 5 (2020)

Disponible en Windows, PlayStation, Xbox

Les debíamos una recomendación de juegos de carreras. La preocupación principal de ‘Dirt 5’ no es el realismo, sino una experiencia divertida, colorida y emocionante. Además aprovechamos que justo están estrenando juego online cruzado entre plataformas.