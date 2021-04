Acá les dejamos las recomendaciones para esta semana. Hay opciones para echarse un maratón de cinco series (o sólo una si le quieren dar variedad); o bien, echarse un maratón de cinco películas intercalados con una buena playlist o la opción de algunos discos que ya son clásicos/imperdibles o están en camino a serlo.

PELÍCULAS

Moonrise Kingdom de Wes Anderson (2012)

Disponible en Netflix

Sam y Suzy son dos adolescentes incomprendidos que se enamoran y huyen para vivir su amor. En esta comedia, Anderson nos lleva a los 60 con su estilo visual ya conocido para presentarnos una América más inocente, elegante y que reconoce el afecto, pero no por encima de la soledad en tiempos de crisis.

Divines de Houda Benyamina (2016)

Disponible en Netflix

El debut como directora de Houda Benyamina con Divines es espectacular. Dounia es una adolescente musulmana que comienza una vida de crimen a partir de su dura realidad. Pero no, no se trata de un filme sobre girl power, sino de cómo dos jóvenes mujeres se enfrentan a la pobreza para conseguir una libertad momentánea y frágil… pero libertad al final de cuentas.

The Death of Stalin de Armando Iannucci (2017)

Disponible en Netflix

Iannucci sabe hacer algo muy bien: sátiras de la realidad política. Y con The Death of Stalin se fue directo a la URSS al momento de la muerte de Stalin y cómo todos los pelagatos a su alrededor ansiaban convertirse en el líder soviético. La película es sensacional en un juego narrativo que va del humor negro al horror de personajes que temen reconocer la partida de su líder, al mismo tiempo de asumirse como traidores.

Tesis de Alejandro Amenábar (1996)

Disponible en Prime Video

Antes del éxito de Los otros, Amenábar entró al cine de las grandes ligas con el thriller Tesis sobre Angela, una estudiante que quiere hablar sobre la violencia en el cine, para encontrarse con una película snuff… Amenábar retomó el elemento hitchockiano y la adaptó a su cinta: ¿por qué nos da miedo lo que aún no vemos ni conocemos?

Night in Paradise de Park Hoon-jung (2020)

Disponible en Netflix

La mejor manera de describir Night in Paradise es como una mezcla de Eastern Promises y Oldboy con una dosis un poco más alta de acción. Park Hoon-jung, conocido como el guionista de la brutal I Saw the Devil, vuelve con una estlilizada historia de gángsters que se mezcla con un drama familiar, de romance y de soledad.

DISCOS

The English Riviera de Metronomy (2011)

Después de 3 discos, Metronomy entró en 2011 el que se convertiría en du trabajo distintivo: The English Riviera con algunas de sus canciones más populares como “The Look” o “Everything Goes My Way”. Algo de los 70 con vibras seductoras que lo hacen uno de sus discos más “disfrutables” de la primera a la última rola.

Mordechai de Khruangbin (2020)

En su tercer disco de estudio, Mordechai, los tres miembros de Khruangbin toman por primera vez el micrófono para regalarnos así las canciones más memorables de su discografía. Tal es el caso de “Time (You and I)”, “Pelota” o “So We Won’t Forget”. Un disco que demuestra que no suenan a nada y que su único objetivo fue ser ellos mismos.

Songs for the Deaf de Queens of the Stone Age (2002)

Songs for the Dead, l tercer disco de QOTSA es, quizá, el mejor de su discografía al estar plagado de muchos solos que permiten a las audiencias descubrir algo nuevo del disco conforme pasa el tiempo. Y a casi 20 años de su salida, es un material que se mantiene actual con rolas como “No One Knows” o “Go With the Flow”.

Blue Lines de Massive Attack (1991)

Un día como hoy (8 de abril), pero de 1991, Massive Attack se presentó al mundo con uno de los mejores discos debut en la historia: Blue Lines. Este álbum tiene clásicos como “Unfinished Sympathy”, “Safe from Harm” o “Be Thankful for What You’ve Got”. Un imperdible más allá del trip hop y los fans de Marshall y Del Naja.

Tourist History de Two Door Cinema Club (2010)

El disco debut de Two Door Cinema Club es una maravilla. Con 10 canciones cortesía de Trimble, el Tourist History ayudó a categorizar el sonido del indie rock al cierre de la primera década del 2000. Con este álbum, el primero, los norirlandeses se convirtieron en uno de los grupos más representativos y vigentes.

SERIES

Invincible – 1 temporada (2021)

Disponible en Prime Video

Esta serie animada es una verdadera maravilla. Invincible nos presenta a Mark, un adolescente de 17 años que descubre sus poderes (heredados de su padre Omni-Man), pero al mismo tiempo un cúmulo de violencias y corrupción en torno a la existencia de superhéroes… incluido su papá. La serie es violenta y cuenta con un elenco de voces espectacular que incluye a Steven Yeun, JK Simmons, Jon Hamm, Mark Hamill, Sandra Oh y muchos más.

Living With Yourself – 1 temporada (2019)

Disponible en Netflix

Después de una visita al spa, Miles descubre que lo clonaron y que su 2da versión es mil veces mejor que la original: divertido, sano, romántico y capaz de reconquistar a su esposa. Paul Rudd toma a un doble personaje en Living With Yourself que atraviesa una crisis existencial que es divertida, pero al mismo tiempo real y aterradora.

The Terror – 1 temporada (2018)

Disponible en Prime Video

Ridley Scott produjo la primera entrega de la antología de The Terror centrada en las historiales de una expedición al Ártico en 1845. Hombres aislados que no sólo se han de enfrentar a ellos mismos en un frío casi mortal, sino a un monstruo que protagoniza el misterio de la desaparición de 129 hombres.

Dickinson – 2 temporadas (2019-2021)

Disponible en AppleTV+

La mejor manera de describir Dickinson es si Lizzo hubiera existido en el siglo XIX y fuera la arista favorita de una de las más grandes poetas: Emily Dickinson. Hailee Steinfeld protagoniza una serie que se toma ciertas libertades históricas o biográficas, pero que funciona muy bien como una comedia coming-of-age.

The Leftovers – 3 temporadas (2014-2017)

Disponible en HBO Go

The Leftovers está ambientado en un mundo postapocalíptico en el que un porcentaje de la población ha desaparecido. Durante las tres temporadas de esta serie de Damon Lindelof, no hay ninguna respuesta, puras dudas… pero la formulación de las mismas y el suspenso, convierten a esta serie en una de las mejores en la última década.

CANCIONES

“Young Lies” de Poté con Damon Albarn (2021)

Sylvern Mathurin, mejor conocido como Poté, estará de vuelta este 2021 con el disco A Tenuous Tale Of Her, y para arrancar, nos presentó “Young Lies” en colaboración con Damon Albarn (con quien ha trabajado en remixes para Gorillaz, por ejemplo). La rola viene acompañada con un video al que le deben echar un ojo.

“Mr. Monster” de Miranda and the Beat (2021)

Lanzado como un especial de Halloween, la realidad es que “Mr. Monster” es tan genial, que funciona para cualquier momento del año. La voz de Miranda Zipse y el ritmo de Kim Sollecito nos invitan a una fiesta cuya temática se centra en el yé-yé y el surf de otras épocas… quizá mejores.

“Did My Best” – Xenia Rubinos (2021)

Xenia Rubios siempre ha sido una música visionaria y su regreso este 2021 no es la excepción. La multiinstrumentista está de vuelta con el sencillo “Did My Best”, el cual es una genialidad donde le baja al powerhouse de su voz sin quitare fuerza y potencia a su aura musical llena de influencias de soul, R&B y algo de hop-hop.

“At the River” de Groove Armada (1999)

Hay canciones que definen el sonido de una época. Sabemos que los 90 fueron del grunge y Cobain, pero el cierre de esta década, al menos musicalmente hablando, le pertenece a Groove Armada con la maravillosa “At the River” que formó parte de su disco debut Northern Star.

“Last Night a DJ Saved My Life” de Indeep (1982)

No hay nada peor que ir a una fiesta y que la música sea la culpable del aburrimiento de los asistentes. Así que cuando tomas el control de la música y pones una buena rola… las cosas se ponen mejor de lo que uno esperaba. Y eso es justamente lo que dice este clásico de Indeep: “Last Night a DJ Saved My Life”.

VIDEOJUEGOS

Pikmin 3 Deluxe (2020)

Disponible en Nintendo Switch, Wii U

Tal vez solo conoces a los personajes de esta saga por aparecer en Super Smash, pero vale la pena darle una oportunidad a la franquicia de Pikmin. Esta tercera entrega (que originalmente salió en el poco popular Wii U) es un buen momento para clavarte en estos bellos, coloridos, juegos de puzzle y aventuras.

Stardew Valley (2016)

Disponible en Xbox, PlayStation, Windows, Android, iOS, Nintendo Switch

Stardew Valley es uno de esos juegos que sabes que hicieron con amor incluso en un modo online. ¿La premisa? Heredaste una granja, así que será tu trabajo hacerla un lugar hermoso, próspero y relajante. Revisa tus cosechas, cuida a tus animalitos o platica con los vecinos.

Demon’s Souls (2020)

Disponible en PlayStation 5

Hora de hacer corajes. Si eres uno de los afortunados que tiene un PlayStation 5, Demon’s Souls es uno de los imperdibles exclusivos. Técnicamente es un remake del primer juego en la saga Souls, pero lo hicieron perfecto para transportarlo a la nueva generación de consolas de Sony. Toda la dificultad, todo el diseño y toda la aventura de este fabuloso RPG.

Genshin Impact (2020)

Disponible en Android, iOS, Windows

Gratis, con mucha acción y toda la estética japonesa. En Genshin Impact controlas un roster enorme de personajes (todos con habilidades y debilidades elementales) mientras exploras un mundo abierto. Nomás llévatela leve: como buen juego móvil gratuito se te pueden pasar los gastos tratando de desbloquear todas las posibilidades.

Kentucky Route Zero (2011)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows, Nintendo Switch

Un juego basado completamente en su historia y sus diálogos. Un point and click tradicional en donde seguirás el camino de Conway, un repartidor que fue asignado a una misteriosa ruta de Kentucky donde muchas cosas extrañas suceden. Durante 10 años han estado sacando “capítulos” y la historia se terminó en este 2020.