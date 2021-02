SopitasRecomienda: películas, series, videojuegos y discos para este fin de semana

Acá les dejamos estas recomendaciones de fin de semana para que armen su plan:

Película

Eden de Mia Hansen-Løve (2014)

Disponible en Prime Video

En su 4to largometraje y basándose en el ascenso y caída del DJ Sven Løve, la directora de Eden nos entrega un recorrido por el french touch movement de los 90 en París a través de los ojos de Paul, un aspirante a DJ. Desde luego, si hablamos de electrónica, techo y la disco modern, entonces hablamos de la llegada de Daft Punk. En una escena, aparecen unos jóvenes Thomas y Guy Man como DJs en una fiesta donde tocan, por primera vez, “Da Funk”.

Nightcrawler de Dan Gilroy (2014)

Disponible en HBO Go

Jake Gyllenhaal nos entregó en Nightcrawler uno de los mejores personajes de su carrera y nos demostró que es un genio. Aquí, interpreta un sujeto que comienza a cazar noticias (accidentes o crímenes) para tener la primicia y venderla al mejor postor. Louis Bloom no sólo empieza a obsesionarse con esto por dinero, sino porque se revela como un psicópata que disfruta al ejecutar crímenes para grabarlos. Dan Gilroy trabajó un guion alucinante junto a un actor impresionante = un filme sensacional.

Mandy de Panos Cosmatos (2018)

Disponible en Netflix

Mandy, protagonizada por Nicolas Cage, es una suerte de interpretación gore del viaje iniciático, en este caso, el de Orfeo en el Inframundo en busca de su amada Eurídice. Red, nuestro héroe tráfico, no debe descender a una espiral de violencia para intentar recuperar a su amor, sino para vengar la injusta muerte de Mandy en manos de unas criaturas grotescas lideradas por Jeremaiah. El score, el cual es genial y brutal, corrió a cargo de Jóhann Jóhannsson antes de su trágica muerte.

La haine de Mathieu Kassovitz (1995)

Disponible en Mubi

Una extraordinaria y perturbadora película que en 1995 denunciaba la violencia cultural y racial de Francia, y que 26 años después, sigue demasiado vigente en su denuncia. Filmada en blanco y negro, La haine sigue a Saïd, Vinz y Hubert en su búsqueda de balance entre los marginados y la policía (en representación dell sistema): uno de ellos debe morir.

It Comes at Night’ de Trey Edward Shults (2017)

Disponible en Netflix

Protagonizada por Joel Edgerton, It Comes at Night es una interesante cinta de suspenso postapocalíptica en la que se han de enfrentar dos familias por la supervivencia. Ambos deben compartir casa para evitar que la muerte entre, pero lo que no saben, es que el mal ya está dentro de sus paredes.

Disco

Tron: Legacy OST (2010)

Lo sabemos. Tron: Legacy de Joseph Kosinski no es una maravilla, pero lo que no podemos negar es que el score es uno de los mejores, pues corrió a cargo de Daft Punk, y hasta se dieron el lujo de salir unos cuantos segundos. Escuchen la Complete Edition del soundtrack, el cual recibió una nominación al Grammy, y sus más de 20 canciones de poco más de 3 minutos cada una.

Linea Aspera de Linea Aspera (2012)

La presentación de Linea Aspera con su disco homónimo es perfección en sintetizador que no le pide nada a los veteranos del synth wave, sino todo lo contrario. La voz de Alison Lewis (Zanias) y sus letras apocalípticas, se mezclan en un sonido post industrial cortesía de Ryan Ambridge para entregarnos uno de los mejores discos de Dark Entries de los últimos años.

Primary Colors de The Horrors (2009)

The Horrors siempre ha sido y será una banda imposible de definir. Y cada uno de sus discos corren la misma suerte, especialmente el Primary Colors, el cual dio el giro de 180 grados en su sonido para entregarnos un material cinemático y especial. Ese disco fue producido por Geoff Barrow de Portishead y una de sus mejores canciones, sino es que la más conocida, es “Sea Within a Sea”.

Untitled (Black Is) de SAULT (2020)

Los mejores 56 minutos de su día están acumulados en el disco Untitled (Black Is) en un total de 20 canciones que van del funk, al afrobeat y a algo similar al gospel que no termina de ser religioso, sino que se identifica con la musicalidad afrodescendiente. Este es el segundo de dos discos liberados en 2020 por este colectivo, pero es el que presenta mejor lo que son capaces de hacer con un sonido y un mensaje.

Gemini de Wild Nothing (2010)

‘Gemini’ es uno de los mejores discos de la década pasada. Es un álbum de ensueño cortesía de Wild Nothing, el cual recupera los sonidos del dream pop de la década de los 80, y los combina con escenarios abiertos que nos recuerdan a las bandas más originales de la misma época como los Cocteau Twins.

Serie

I May Destroy You – 1 temporada (2020)

Disponible en HBO Go

Toca hablar de I May Destroy You no porque los Golden Globes la hayan dejado fuera, sino porque dentro de su soundtrack (el cual es grandioso), aparece una de las mejores canciones de Daft Punk: “Something About Us”. Es la canción que Arabella le muestra a Biagio mientras ven el amanecer en una playa (y antes de descubrir que el italiano era lo peor del mundo). Una gran escena con una gran canción en una de las mejores series del 2020.

Love, Death & Robots – 1 temporada (2019)

Disponible en Netflix

Esta antología de 18 episodios (mini filmes de menos de 20 minutos) producidos por Tim Miller y David Fincher, son de especial belleza visualmente hablando en un trabajo impresionan de varios animadores de todo el mundo. Sin embargo, no sólo es eso, sino que lo mejor radica en sus historias, las cuales están cargadas de violencia pero mucha humanidad incluso cuando no hay ni un personaje humano en la conversación.

Dublin Murders – 1 temporada (2019)

Disponible en Starzplay

Dublin Murders no es la serie policiaca perfecta, de ninguna manera, pero es bastante buena en términos de ambientación: espacios abiertos y desolados que provocan una sensación de encierro y terror. La historia sigue a 2 detectives de homicidios que deben investigar el hallazgo del cuerpo de una mujer en el mismo lugar donde 20 años atrás, aparecieron dos niños asesinados en un aparente ritual.

Luther – 5 temporadas (2010-2019)

Disponible en Starzplay

Idris Elba ha interpretado Luther por casi 10 años, y así, ha construido una relación de amor y odio entre sus cinco temporadas. Dicho esto, esperamos que la última de 2019 sea eso: la última. Elba ha sido lo mejor durante todo este tiempo, por lo que creemos que es razón suficiente para darle una oportunidad considerando, además, que sus temporadas nunca pasan de los seis episodios. Corta y efectiva.

Behind Her Eyes – 1 temporada (2021)

Disponible en Netflix

Seremos honestos con ustedes: Behind Her Eyes tiene uno de los peores finales, pero el camino a ese final es bastante entretenido, interesante y te obliga a llegar al último episodio aunque ya anticipes una cosa horrenda. La serie sigue a un escocés en Londres que junto a su esposa, esconde un terrible secreto que ha de ser revelado.

Canciones

“Rectum” de Thomas Bangalter (2002)

Thomas Bangalter trabajó en el soundtrack original de Irreversible de Gaspar Noé en 2002. Y una de las canciones más perturbadoras para una de las escenas más brutales es “Rectum”. Aquí, Marcus y Pierre entran al Rectum en busca del violador de Alex.

La escena es vomitiva a partir de los movimientos de la cámara, las luces del lugar, la desesperación de los protagonistas y la brutalidad del cierre de la escena con un extintor y un hombre con el rostro destruido. Si lo que quieren ea algo más Daft Punk y menos aterrador, entonces sólo escuchen “Spinal Scratch” o “Outrun”.

“Something” de Dayglow (2021)

Después de hacerse viral en TikTok, Dayglow nos presenta “Something”, una divertida rola de indie pop donde el músico estadounidense nos sobre lo abrumadora que puede ser la vida moderna en este momento, entre la realidad y estar presente en las redes sociales.

“goosebumps” de Travis Scott con Kendrick Lamar (2016)

En un concierto, Travis Scott reveló que escribió “goosebumps” en la oscuridad de su cuarto en uno de los peores momentos de su vida. La canción se convirtió en el sencillo más exitoso del Birds in the Trap Sing McKnight, su segundo disco y recuperó su fama este 2021 gracias a un remix. Sin duda, una de sus mejores canciones que además formó parte del tracklist de su impresionante presentación en Fortnite.

“Hymn For a Droid” de Psychedelic Porn Crumpets (2019)

En Australia, la neo-psicodelia tiene en Psychodelic Porn Crumpets a una de sus bandas más importantes de la actualidad. “Hymn For A Droid” es un tema enérgico, lleno de guitarras estridentes y ritmos frenéticos que no te dejarán mantenerte quieto.

“Cadillac Girl” – Only Real (2015)

Si andas en el mood romántico, esta canción de Only Real que salió en su disco Jerk At The End Of The Line es perfecta para ti. En cuanto a la música, es como tener a Beck con Mac DeMarco en un solo proyecto. Dale oído y disfrútala.

Videojuegos

DJ Hero (2009)

Disponible en PlayStation, Xbox, Wii

Nuestros robots consentidos fueron avatares digitales en este título que llegó en la mera época de los juegos de ritmo. DJ Hero nos da varias oportunidades de intentar llenar sus zapatos (cascos). Pero si tuviéramos que elegir, recomendamos jugar en loop el remix que hizo Activision de “Television Rules the Nation”.

Subnautica (2018)

Disponible en Windows, PlayStation, Xbox y próximamente Switch

¿Cómo andan de los nervios? Subnautica no es para cualquiera y menos para quienes, como nosotros, le tienen “un poquito” de miedo a las profundidades. Una aventura para explorar y sobrevivir en un océano futurista. Si quieren ponerse extremos, se puede jugar en VR.

Guacamelee! 2 (2018)

Disponible en PlayStation, Xbox, Switch

La esperada y entretenida secuela del exitoso metroidvania basado en las aventuras de Juan Aguacate. La verdad es que sí está divertido y los cates se ponen interesantes —más— si estás en modo multiplayer. Eso sí, avisados: Guacamelee agarra de cotorreo a la cultura mexicana y puede que no a todos se les haga gracioso.

Monster Hunter World (2017)

Disponible en PlayStation, Xbox, Windows

La franquicia de Monster Hunter es, merecidamente, uno de los juegos más aclamados de la historia reciente y World es un verdadero espectáculo: el combate es profundo, las posibilidades de customización son eternas, los monstruos son imponentes y por ahí te encontrarás momentos de introspección.

Death Squared (2017)

Disponible en Windows, Switch, Xbox, PlayStation, iOS, Android

Un juego de puzzle para poner a chambear al hámster. La premisa es simple: lleva cada una de las piezas al color que le corresponde. Sin embargo, los niveles son más complejos de lo que te imaginas. Además tiene un modo multiplayer fabuloso para compartir el sillón y algunas carcajadas.