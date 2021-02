Ya es viernes y es momento de hacer las recomendaciones para que armes tu plan este fin de semana. Sí, en los primeros 50 días de 2021, este fin de semana no se tiene preparado nada especial… y por eso, acá les dejamos una larga lista de películas y series para arrancar un maratón; discos y rolas para escuchar; y 5 videojuegos para quemar el control de tu consola.

PELÍCULAS

Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson (2009)

Disponible en Prime Video

Nadie más perfecto para adaptar una historia de Roald Dahl que Wes Anderson. Fantastic Mr. Fox es ya un clásico animado del nuevo milenio sobre un zorro sufriendo una crisis de la edad en la que debe conciliar la rebeldía de su pasado y las responsabilidades familiares del presente. En resumidas cuentas: una película de Anderson con zorros, tejones, comadrejas, ratas y un elenco espectacular en las voces.

Pájaros de verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra (2018)

Disponible en Prime Video

Ambientada durante la bonanza marimbera de Colombia, Pájaros de verano nos muestra a través de dos familias Wayúu arraigadas a sus tradiciones, que en lugar de consolidarse con la unión de dos de sus miembros, desencadenan una serie de eventos violentos. Dividida en 5 canciones, esta película de gángsters nos presenta de forma poética el inicio del negocio de la droga en aquel país.

Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras (2018)

Disponible en Prime Video

Sueño en otro idioma pone al centro de su historia, como personaje en desarrollo, a una lengua que está a punto de morir. Evaristo e Isauro son los únicos y últimos dos hablantes del zikril (ficticia), pero desde hace años no se dirigen la palabra. Esta película, fotografiada por Tonatiuh Martínez, es una historia de amor y sus formas de expresarse más allá de la palabra hablada o escrita.

District 9 de Neill Blomkamp (2009)

Disponible en HBO Go

District 9 es considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción del nuevo milenio, pues no sólo explora los elementos más conocidos del género, sino que los utiliza para hacer una crítica sobre el fenómeno del apartheid, el racismo y la marginación. Recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluido el de Mejor Película, y aunque en algunos puntos fue seriamente criticada (la representación de los nigerianos o del mismo apartheid), sigue siendo una de las propuestas más interesantes.

THE VVITCH de Robert Eggers (2016)

Disponible en Netflix

Un día como hoy, pero de hace 5 años, llegó el debut como director de Robert Eggers con THE VVICTH protagonizada por Anya Taylor-Joy. Basada en relatos y documentos reales de los juicios de Salem, esta película nos presenta a una familia que después de ser desterrada por el fanatismo religioso del padre, comienzan una nueva vida en medio de un bosque donde vive una bruja. Una verdadera maravilla.

DISCOS

Elastica de Elastica (1995)

Un disco de 15 canciones rápidas donde siempre tenía protagonismo la guitarra y las letras irreverentes de Justine Frischmann. Basta escuchar “Line Up” para reconocer todo lo que Elastica pudo haber representado para el britpop de no haber sido eclipsada por el fantasma de un par de relaciones. Otras de las imperdibles son “Stutter” y la conocida “Connection”.

Teen Dream de Beach House (2010)

Escuchar el tercer disco de Beach House, el espectacular Teen Dream, es toda una experiencia. Cada una de las canciones, te permite entrar a un espacio que tiene la nostalgia de la juventud, como su nombre lo indica, y un golpe de emociones que se potencian con las melodías pop y la voz de Legrand. “Zebra”, “Walk in the Park” y “Better Times” son especiales.

Moctezuma de Porter (2014)

Después de varios cambios, Porter nos sorprendió lanzando Moctezuma en 2015, considerado uno de los mejores disco de ese año. Esta es una colección de rolas que narra de forma casi cronológica la conquista de México, a través de un canto optimista y pasajes surrealistas.

The King of Limbs de Radiohead (2011)

En su décimo aniversario no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de The King of Limbs, el disco más corto de Radiohead y el que condensa mejor el resultado de todos los experimentos musicales que hicieron con sus siete discos anteriores (algunos dijeron que fue el abandono de lo que hacían antes).

Este álbum, supuestamente grabado en la casa de Drew Barrymore, fue uno de los más comentados, pero ahora en sus 10 años, es todo un clásico que se debe revisitar. Y también… este disco nos dio el maravilloso video de “Lotus Flower” y los sientes de memes y gifs que pueden salir de ahí.

My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West (2010)

En 2010 Obama le dijo a Kanye que era un idiota y todo el mundo se dio cuenta que de alguna manera, eso era cierto. Pero al mismo tiempo, sacó uno de los mejores discos de la época, el My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Este álbum, el cual se cuenta en forma de episodios, definió el rap y se convirtió en la base de lo que seguiría para otros nombres como los de Kendrick y Drake.

SERIES

Unorthodox – 1 temporada (2020)

Disponible en Netflix

Basada en las memorias de Deborah Feldman, Unorthodox nos presenta a Esty, una joven de 19 años que huye a Berlín tras abandonar la comunidad judía jasídica de Williamsburg en NY. La serie de 4 episodios sigue a la protagonista en su huida de la comunidad, su llegada a Berlín y su intento por entrar a una academia de música. Una de las mejores series que vimos a lo largo de 2020. Aquí la LISTA completa.

Top Boy – 3 temporadas (2011-2013-2019)

Disponible en Netflix

Gracias a Drake, es que se realizó en 2019 la tercera temporada de Top Boy después del éxito de sus primeras dos entregas en 2011 y 2013. Esta gran serie nos presenta a Dushane y Sully, dos traficantes de Summerhouse que quieren escalare en el mundo de las drogas, y del otro lado conocemos a Ra’Nell, un niño de 13 años que es convocado para formar parte de la pandilla. Un drama lleno de violencia, crimen y mucho contexto londinense.

Narcos: México 2 temporadas (2018-2020)

Disponible en Netflix

Grandes actuaciones por parte de Diego Luna y Michael Peña en la primera entrega de Narcos sobre el inicio del negocio de las drogas en México. La serie en sus dos entregas, se mantiene fiel a la narrativa, pero con una perspectiva mucho más intensa en cuanto al drama y la acción en cada uno de sus episodios.

True Detective – 3 temporadas (2014-2015-2019)

Disponible en HBO Go

La primera temporada de True Detective con Woody Harrelson y Matthew McConaughey, es una de las producciones para la televisión más destacadas por su guion, actuaciones, narrativa y dirección cortesía de Fukunaga. La segunda temporada fue una caída en picada. Y la tercera entrega volvió grandiosa con Mahershala Ali y un juego de tiempos sensacional.

Fleabag – 2 temporadas (2016-2019)

Disponible en Prime Video

Escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (una tenia), Fleabag una serie que es igual de devastadora como divertida. El rompimiento de la cuarta pared (no es algo nuevo, sin duda) en esta producción es distinto a partir de que ña protagonista lo hace en cada escena, con o sin palabras, sólo una mirada o una mueca… haciendo cómplice a la audiencia de sus desastres, un mecanismo de defensa. Ella nos hace a nosotros, los personajes de su propia ficción.

CANCIONES

“Ziggy Stardust” de Bauhaus (1982)

Es complicado, sino es que imposible, encontrar covers que superen al maestro. Pero uno de los mejores y/o más arriesgados, es “Ziggy Stardust” en voz de Peter Murphy y Bauhaus. La versión de David Bowie es una obra maestra, y la versión de Bauhaus está colgada a un lado con el mérito de ser una maravilla. ¿Y el video? Murphy siendo un showman…

“Gospel for a New Century” de Yves Tumor (2020)

Yves Tumor es todo un tema. Es un artista que no le da miedo experimentar en sus sonidos, mucho menos con la imagen. Y la prueba de ello está en la canción y los visuales de “Gospel for a New Century”, en la cual toma algo de Prince y le agrega una estética perversa, aterradora y sensacional. Vean el video, la producción es genial.

“Popscuro” – Clubz (2017)

Clubz lleva un rato rompiendo la escena musical mexicana y esta rolita es la muestra de la versatilidad de esta banda regia. “Popscuro” es la canción perfecta para bailar y para dejarse llevar por su sinfín de pegajosas melodías.

“Design” de Gustaf (2020)

Bajo la producción de Chris Coady, las chicas neoyorquinas de Gustaf nos sorprendieron con la rola “Design”, la cual es una mezcla perfecta entre post punk y algo de groove. La banda juega con el sonido de “design” y “desire” para hablar de cómo todo lo que deseamos, siempre viene con ideas ya planteadas, y no por nosotros mismos.

“Static Cold” de The Frozen Autumn (2005)

Todos los amantes del dark wave sabrán que The Frozen Autumn es una de las bandas más icónicas desde los 90. Y por eso les queremos recomendar una de las mejores canciones del género y de la banda italo-germana, “Static Cold”: perfecta para bailar y para entrarle, de una, también a lo mejor del cold wave.

VIDEOJUEGOS

Fire Emblem Three Houses (2019)

Disponible en Nintendo Switch

Una profunda historia con diferentes opciones (más de 100 horas de juego si se ponen curiosos), personajes entrañables y un sistema espectacular que combina escuelas, guerras y combates tácticos por turnos.

Two Point Hospital (2018)

Disponible en Xbox, PlayStation, Nintendo Switch

Divertido y sorprendentemente adictivo. Un memorable sucesor a los juegos “tycoon” que tanto jugábamos en nuestros años mozos. ¿Ahora? Tienes que construir, mantener y operar toda una cadena de hospitales. Bastante atinado para la época, ¿no creen?

Neon City Riders (2020)

Disponible en Xbox, PlayStation, Steam y Nintendo Switch

Desarrollado en México por Mecha Studios, Neon City Riders es un juego de acción-aventura en 2D repleto de personalidad. Basado en un mundo abierto, en una ciudad cyberpunk llena de colores y secretos.

Tomb Raider (2013)

Disponible PlayStation, Xbox, Windows

Si eras un fanático de las aventuras de Lara Croft en las primeras consolas, no te puedes perder el reinicio de la saga de nuestra arqueóloga consentida. Si no le has dado una oportunidad, seguro te avientas la trilogía en una sentada con Rise (2015) y Shadow (2018).

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019)

Disponible en Nintendo Switch

Este fin de semana, la franquicia de Zelda cumple 35 años de habernos enamorado. Qué mejor que celebrarlo con una entrega que catapulta sus raíces a las nuevas consolas y generaciones. Esta moderna iteración de un clásico juego es prácticamente perfecto: no le falla nada.