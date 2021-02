SopitasRecomienda: Plan de fin de semana para sobrevivir al Super Bowl

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año (sino es que el más importante). Desde luego estamos hablando del Super Bowl en su edición de 2021 donde se enfrentarán Tampa Bay contra Kansas City… sí, que corran las apuestas.

Pero si de plano no le entras a nada de la NFL y literal vas a estar solo o sola mientras el resto del mundo ve la batalla entre Brady y Mahomes, entonces esta nota es para ti. Aquí te dejamos 25 recomendaciones para que te armes el maratón este fin de semana y te olvides un poco del americano o cualquier cosa que suceda y no tengas interés.

25 títulos, 5 películas, 5 series, 5 discos, 5 canciones y 5 videojuegos con un especial de ciencia ficción entre todas esas. No hay más:

PELÍCULAS

A Sun de Chung Mong-hong (2019)

Disponible en Netflix

Lean bien esto: sí o sí, A Sun estará nominado para Mejor Película Extranjera para Taiwán en los Oscar 2021. Este drama se centra en los altibajos de una familia conformada por dos hijos: uno, el orgullo de la familia, y el otro, la oveja negra que se sume más en la oscuridad mientras su hermano más brilla. Un trabajo excepcional en la creación de personajes y su desarrollo.

Ver en YouTube

Locke de Steven Knight (2013)

Disponible en HBO Go

Un poco antes de que saliera la primera temporada de Peaky Blinders, Steven Knight se reunió con Tom Hardy para la película Locke, una de las propuestas más interesantes de la última década. Es un filme que no se olvida, y no sólo por situarse en su totalidad dentro de un auto (un BMW), sino por presentar a un solo hombre que parece manejar hacia un destino.

Ver en YouTube

Moon de Duncan Jones (2009)

Disponible en HBO Go

El debut como director de Duncan Jones, es la película de ciencia ficción perfecta. Sam Bell está a punto de terminar su misión de 3 años en la Luna, pero descubre que su vida ahí es una ficción: un doble suyo aparece y le revela que no hay un viaje de regreso. Moon es tan simple, que siendo ciencia ficción puede prescindir de un espectáculo visual que siempre se agradece, pero esta vez, no fue necesario.

Ver en YouTube

Emma de Autumn de Wilde (2020)

Disponible en HBO Go

Anya Taylor-Joy recibió una nominación a los Golden Globes por su personaje de Emma Woodhouse dentro del universo literario de Jane Austen. Esta nueva adaptación triunfa en su actuación, sí, pero también en el diseño de producción y en el vestuario para conocer las aventuras amorosas de una joven rica, inteligente y bella.

Ver en YouTube

The Sound of Music de Robert Wise (1965)

Disponible en Disney+

¿Sabían que The Sound of Music salvó de la bancarrota a 20th Century Fox después del fracaso en taquilla de Cleopatra en 1963? Sin duda, es uno de los mejores musicales en la historia ambientado después del Anschluss y protagonizado Julie Andrews (Maria) y el maravilloso Christopher Plummer como el capitán Von Trapp. Un clásico que le abrió las puertas a otros tantos musicales.

Ver en YouTube

DISCOS

Forever, Ya Girl de KeiyaA (2020)

Si reconocemos que Lauryn Hill dejó una escuela en la música, entonces es esta: KeiyaA con su debut álbum Forever, Ya Girl. Su voz es suave, y eso la hace más poderosa dentro de una mezcla de R&B que pareciera retomar las improvisaciones propias del jazz para traer un trabajo único, a veces cantado a veces declamado, pero siempre importante.

A Hero’s Death de Fontaines D.C. (2020)

El segundo disco de estudio de Fontaines D.C. es una genialidad. Es divertido, inteligente, y parece no temer a los filtros. El trabajo de los irlandeses está lleno de canciones memorables que son reconocibles no por acudir a una fórmula conocida, sino porque son simplemente geniales.

The Pleasure Principle de Gary Numan (1979)

The Pleasure Principle es el disco más popular y aclamado de Gary Numan porque es la que tiene “Cars”, un clásico. Sin embargo, TODO el disco es una joya que todo fanático de la ciencia ficción debe escuchar: más allá de las letras de robots y máquinas, el disco es atmosférico y explota el sintetizador hasta hacerlo repetitivo, pero grandioso.

Trst de TR/ST (2012)

El debut de TR/ST, conformado en aquel entonces por Robert Alfons y Maya Postepski, es una de esas joyas que suenan a los 80 con una mezcla de electro-goth. Cada canción de este disco como “Sulk” o “Shoom”, es un viaje a un club donde se escucha puro coldwave.

Medicine at Midnight’ de Foo Fighters (2021)

Después de cuatro años y para festejar su 25 aniversario, los Foo Fighters regresan con Medicine at Midnight. Un disco donde Dave Grohl y compañía rinden homenaje a sus héroes (préstenle atención a “No Son of Mine”), y que llega para demostrar que la banda sigue más viva que nunca.

SERIES

Succession – 2 temporadas (2018-2019)

Disponible en HBO Go

No hace falta explicarlo, pero queremos decirlo: Succession es una de las mejores series de los últimos años dentro y fuera de HBO. Este drama (que a veces juega a sátira) se centra en la demasiado rica familia Roy, cuya riqueza tiene como base un conglomerado de medios conservadores. Grandes actuaciones y giros en su historia para retratar la existencia de una familia que existe fuera de nuestra realidad.

Ver en YouTube

The Great – 1 temporada (2020)

Disponible en Starzplay

Por primera vez, Elle Fanning pasa a la televisión con una serie de época. En The Great da via a Catherine, quien se convertiría en la emperatriz de Rusia y una de sus más grandes monarcas. Pero no todo fue perfecto, sino absurdo y tonto… o al menos así se plantea en esta serie donde hay mucho sexo descontrolado y situaciones que sólo podrían reflejarse en las cúpulas más altas de un poder irreconocible.

Ver en YouTube

Tales from the Loop – 1 temporada (2020)

Disponible en Prime Video

Esta antología fue una sorpresa. En un pueblo rural de Ohio, los seres humanos conviven con las máquinas al mismo tiempo que se revelan situaciones sobrenaturales. Ese contraste es maravilloso en cada una de las 8 historias que aparecen en Tales from the Loop protagonizadas por nombres como el de Jonathan Pryce, dirigidas por varios personajes como Jodie Foster y producidas por algunos como Matt Reeves.

Ver en YouTube

Servant – 1-2½ temporadas (2019-2021)

Disponible en AppleTV+

Shyamalan volvió a la televisión con Servant, una de las originales de AppleTV+ y una de las mejores series de misterio de los últimos años. Una pareja contrata a una niñera para que cuiden de sus bebé Jericho… el cual es un muñeco. La pregunta que te haces en los 10 episodios de la primera temporada de Servant y los cuatro que llevamos de la segunda, es: ¿Qué diablos sucede aquí?

Ver en YouTube

The Spy – 1 temporada (2019)

Disponible en Netflix

Sacha Baron Cohen es un gran actor. Y no, no lo decimos sólo por Borat o The Trial of the Chicago 7 (y sus dos nominaciones a los Golden Globes), sino por una serie limitada titulada The Spy. Aquí, Cohen interpreta a un egipcio judío que se convierte en un espía… asumiendo tanto su nueva identidad, que se olvida de quién es. Esta serie es divertida, con una buena dosis de misterio, acción e inteligencia.

Ver en YouTube

CANCIONES

“Cat On My Tongue” de Sophia Kennedy (2021)

Como parte de su próximo disco titulado Monsters (7 de mayo), Sophie Kennedy liberó un sencillo que define bien su estilo: una mezcla novelera de géneros que van desde el R&B, al hip-hop, la electrónica y el dream pop. “Cat On My Tongue” es una buena opción para presentar a una oriunda de Baltimore criada en Alemania.

Ver en YouTube

“The River Bend” de Subculture con Rachel Chinouriri (2019)

Les confesamos que esta gran canción salió del soundtrack de I May Destroy You de Michaela Cole. Sin embargo, destacamos esta rola de entre todas por la presencia de Rachel Chinouriri, quien se perfile para convertirse en una de las voces más reconocibles del R&B británico.

Ver en YouTube

“Alien Babies” de EASTER (2012)

Un dúo alemán y noruego que lo único que han hecho desde hace más de 10 años, es divertirse. The Softest Hard es la mejor manera de entrarle a Easter, sobre todo con una de sus canciones que parecen no tener sentido en nada de lo que dice: “Alien Babies”. Y ya que andan por aquí, vean el video de la rola.

Ver en YouTube

“Can’t Believer” de The Bullseyes

The Bulleyes es un dúo que coquetea con el blues de manera pegajosa, y su rola “Can’t Believer” es un gran ejemplo. Si tuviéramos que dar una referencia, este tema podría ser el hijo no deseado de Jack White y The Black Keys. Una joya.

Ver en YouTube

“Talks” de PVA (2020)

Si estás en busca de una banda que le entre de lleno al funky dance con algo de rock en sus venas, entonces PVA es la respuesta. Y para iniciarte con estos londinenses, la mejor canción es “Talks”, la cual, si escuchas bien, tiene una influencia de Talking Heads con algo de LCD Soundsystem… Mezcla rara, pero prometedora.

Ver en YouTube

VIDEOJUEGOS

Life is Strange (2015)

Disponible en PlayStation, XBox, Windows, Mac

Una joya de los videojuegos basados en historia, y un ejemplo de lo lejos que se puede llegar en términos artísticos. Life is Strange y sus efectos mariposa son una apuesta segura para pasar un excelente rato.

Ver en YouTube

Alto’s Odyssey (2018)

Disponible en Android y iOS

Nada de ningunear a los juegos móviles. En esta aventura para cualquier celular controlaremos a nuestro surfista consentido en una secuela hermosa y adictiva.

Ver en YouTube

Control (2019)

Disponible en PlayStation, XBox y Switch

Agencias gubernamentales secretas, entidades de planos astrales y lo mejor de todo, tú controlarás los poderes telequinéticos de Jesse.

Ver en YouTube

Snake Pass (2017)

Disponible en PlayStation, Xbox y Switch

Quedamos enamorados de los controles en el juego de Snake Pass. Controlas a Noodle, una tierna serpiente que —obvio— no salta. Entonces tendrás que aprender a enrollarte y moverte como todo un reptil.

Ver en YouTube

A Way Out (2018)

Disponible en PlayStation, Xbox

A Way Out es un juegazo cooperativo. Escapa de la cárcel y apóyate en tu mejor amigo en esta aventura que mezcla un gameplay sencillo con una historia sorpresivamente entretenida.