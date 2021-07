SopitasRecomienda: Checa estas 19 geniales recomendaciones con música, películas, series y videojuegos

Llegó el fin de semana y es momento de armar un buen plan para pasarlo relax en casita o donde quieras. Por eso, como cada viernes, sábado y domingo, te traemos nuestra recopilación con las mejores películas, series, canciones, discos y videojuegos que día con día traemos para ti. Ahora sí, échale un vistazo a lo que tenemos para ti en esta ocasión para nuestro #SopitasRecomienda semanal. Como siempre, va calado y garantizado. 🙌🎼📽🎮

PELÍCULAS

Almost Famous de Cameron Crowe (2000)

Disponible en Paramount+

Almost Famous nos presentó a William, un joven aspirante a periodista que como primer encargo para una revista musical, acompaña a una banda en su gira por Estados Unidos. Crowe se inspiró en su época adolescente y en cómo siguió bandas como The Allman Brothers Band y Led Zeppelin.

While You Were Sleeping de Joe Turteltaub (1995)

Disponible en Disney+

Cualquier romcom de Sandra Bullock debería venir incluida en las recetas médicas. Verla es sensacional, y verla a un lado de Bill Pullman es aún mejor. While You Were Sleeping nos presenta a una vendedora de boletos enamorada de un sujeto que siempre aborda la estación. Cuando este tiene un accidente y pierde la memoria, dice ser su prometida. Lo que sigue, desde luego, es puro caos y confusiones divertidas y románticas.

Amour de Michael Haneke (2012)

Disponible en MUBI

Amour le dio a Haneke su segunda Palma de Oro al retratar, con una impresionante dulzura y crueldad, la crisis que atraviesa una pareja en sus 80 años. Anne sufre un accidente y queda imposibilitada para comunicarse, quedando al cuidado de su esposo Georges, quien se frustra ante la posibilidad de la muerte del amor de su vida.

Cinema Paradiso de Guiseppe Tornatore (1988)

Disponible en HBO Max

Toto es un niño que viene en una pequeña villa siciliana donde para escapar de la curda realidad de la guerra, va al cine conocido como Cinema Paradiso. El proyeccionsita es Alfredo, quien lo ve crecer mientras desarrolla un amor profundo por el séptimo arte. Toto, ya de grande, deberá decidir si se va de aquel lugar para nunca volver y perseguir sus sueños.

DISCOS

Lungs de Florence + The Machine (2009)

La voz de Florence Welch, nos atrevemos a decir, es la que ha llevado alto a su proyecto musical desde su debut con Lungs, el cual tiene varias de sus canciones más conocidas como “Dog Days Are Over” o “Cosmic Love”.

Antics de Interpol (2004)

A dos años de uno de los mejores discos debut para una banda, es que Interpol remató con otro grandioso disco bajo el título de Antics que no necesitó compararse con su predecesor. “Slow Hands”… “Evil”… “Narc”. Repasar las 10 canciones siempre es una delicia, además de reafirmar nuestro amor por Banks y compañía.

Return to the Cookie Mountain de TV on the Radio (2006)

Uno de los mejores discos de 2006 es Return to the Cookie Mountain, el tercer material de TV on the Radio que presenta la genialidad de la dupla que forman Adebimpe y Sitek. “Wolf Like Me”, quizá la rola más popular del álbum, es todo un logro que se disfruta en cualquier momento.

good kid, m.A.A.d City de Kendrick Lamar (2012)

El segundo disco de Kendrick Lamar, el good kid, m.A.A.d City, es uno de los mejores materiales musicales de la década pasada. El rapero hace una especie de oración para dar paso a un vistazo de su adolescencia, la juventud, los malos pasos, la violencia, su familia, su vida entera.

SERIES

Raised by Wolves – 1 temporada (2020)

Disponible en HBO Max

Raised by Wolves tiene la bendición (sci-fi) de Ridley Scott para presentarnos a dos androides, Madre y Padre, programados para cuidar a un grupo de niñ@s en un nuevo planeta y así establecer una nueva civilización pacífica y atea. Al mismo tiempo, una enorme arca espacial llena de [email protected] [email protected], buscan su tierra prometida en este mismo planeta.

Animals – 3 temporadas (2016-2018)

Disponible en HBO Max

Animales (animados) con problemas existenciales no es nuevo. Sin embargo, la diferencia de Animals con otras grandiosas producciones como BoJack Horseman, es que son animales en su rutina diaria atravesando crisis propias de humanos. No animales en representación de individuos. Además, la ciudad de Nueva York le agrega un toque único y divertido.

Young Royals – 1 temporada (2021)

Disponible en Netflix

Young Royals es una serie sueca coming-of-age que bien podría ser descrita como una mezcla entre ‘Elite’ y ‘The Crown’. Aquí conocemos al joven príncipe Wilhelm, quien no va heredar la corona pero debe comportarse como todo un royal a pesar de que su único interés es tener una vida normal. Así que al ingresar a un internado de la clase alta, debe decidir entre su felicidad o los deberes familiares.

Lisey’s Story – 1 temporada (2021)

Disponible en Apple TV+

Esta adaptación de la novela de Lisey’s Story, escrita por Stephen King, cayó en manos del director chileno Pablo Larraín y el protagónico de Julianne Moore. Aquí interpreta a Lisey, una mujer que se debate entre la dolosa realidad de haber pedido a su marido (un famoso escritor), y la locura en visiones del mundo que él creó.

CANCIONES

“Fell in Love with a Girl” de The White Stripes (2001)

“Fell in Love with a Girl” es quizá la canción más popular del White Blood Cells, tercer disco de estudio de The White Stripes que cumple 20 años de haber establecido el sonido del rock a principios del nuevo milenio. El video musical, animado con base en bloques de LEGO, fue dirigido por Michel Gondry y es una verdadera maravilla.

“Polaris” de Damon Albarn (2021)

El 12 de noviembre, Damon Albarn sacará su nuevo disco solista titulado The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Entre sus 11 canciones está “Polaris”, la cual juega con varios sonidos derivados de un piano, un conjunto de cuerdas y hasta un saxofón. ¿Diferente? Completamente, pero sigue siendo sensacional la voz y el trabajo de Damon.

“Out of Space” de The Prodigy (1992)

Si extrañas los raves y esas fiestas intensas llenas de luces y música electrónica (buena), entonces este golpe de nostalgia es para ti. “Out of Space” de The Prodigy, la cual formó parte del debut en Experience, se construye a partir de distintos sampleos que la convierten en una de las mejores rolas de la banda.

“Radio Free Europe” de R.E.M. (1981)

Un día como hoy, pero hace 40 años, R.E.M. estrenó su single debut titulado “Radio Free Europe”. Una segunda versión, la más popular, entró en el tracklist de su primer disco, el Murmur. Y por primera vez desde 1981, el próximo 23 de julio podremos escuchar la canción original. ¡Joya!

VIDEOJUEGOS

Little Nightmares II (2021)

Disponible en Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Windows

Nunca antes el suspenso había sido tan divertido… Así podríamos definir la saga se Little Nightmares y su segunda entrega lo demuestra. En este juego de aventura y terror, controlaremos a Mono, un chico que por azar del destinto se une a la pequeña Six para intentar sobrevivir y escapar de un mundo caótico de pesadilla. Para hacerlo, te encontrarás con varios inquietantes puzzles, misiones y otros retos misteriosos.

Desperados III (2020)

Disponible en PS4, Xbox One, Windows

La franquicia de Desperados nos sorprendió en 2020 cuando lanzaron su tercera entrega, la cual sirve como precuela para conocer los origen de su protagonista, John Cooper. El Viejo Oeste y la temática western de este juego de táctica te capturará en esta misión donde el icónico cazarrecompensas va detrás de la pista del bandido que asesinó a su padre.

The Outer Worlds (2019)

Disponible en Microsoft Windows, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

El sociedad ha cambiado en el mañana… En The Outer Worlds, nos despertamos después de una larga hibernarción para encontrarnos con un futuro alternativo donde grandes y poderosas corporaciones han colonizado planetas alienígenas. ¿Cómo llegamos aquí? Y más importante, ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta extraña colonización? Eso te toca descubrirlo en este fabuloso juego de rol futurista