No va al cine: ‘Soul’ de Pixar se estrenará de manera exclusiva en Disney+

A principios de agosto, Disney dio un salto definitivo en su cartelera de estrenos, pues anunció que el live action de Mulán se estrenaría de manera exclusiva en un servicio premium de Disney+, su plataforma de streaming. Y ahora, otra de las producciones de Disney más esperadas para este 2020, correrá la misma suerte… o algo similar. Hablamos de Soul de Pixar.

Pero acá les contamos por partes. Disney dijo que Mulán se estrenaría en Disney+, pero antes de formar parte del catálogo regular de la plataforma, estaría disponible en un servicio premium por un costo de 26 dólares. Hasta diciembre de este mismo año, es que ya no tendrá ese costo extra. ¿Cómo resultó todo? No muy bien…

Soul llegará a Disney+

Y ahora sabemos que Soul, la producción de Pixar protagonizada por Jamie Foxx, llegará de manera exclusiva a Disney+. En otras palabras, no tendrá un paso por salas de cine tradicionales, sino que se irá directamente a la plataforma de streaming. De acuerdo con las publicaciones de Disney, no tendrá ningún costo extra.

Soul se estrenará el próximo 25 de diciembre de 2020. Esto es una buena noticia en general, pues significa que no la retrasarán hasta 2021 (como los grandes estrenos) y que la podremos ver en México. Recordamos que Disney+ estará disponible en nuestro territorio a partir del 17 de noviembre de este año. Sí, después de un año de espera, podremos acceder a este y otros contenidos originales de Disney.

¿Hay una mala noticia? Sí, y la respuesta corresponde al panorama de la industria del cine en cuanto a los exhibidores. Los estrenos más destacados, o taquilleros incluso, recorrieron sus fechas para 2021. Tal fue el caso de títulos de Disney como Black Widow, Eternals, West Side Story, Jungle Cruise, Shang Chi and the Legend of the Ten Rings, Cruella. Y otros tantos ni siquiera tienen fecha como The French Dispatch.

¿De qué trata Soul?

La primera fecha de estreno para Soul se programó el 19 de junio de 2020, pero con la crisis sanitaria, se movió su lanzamiento para el 20 de noviembre. Sin embargo, ahora sabemos que es el 25 el día para conocer la historia de Joe Gardner, un maestro de música en una escuela que recibe una oportunidad única: formar su propia banda.

Pero cuando está a punto de lograrlo, ocurre un accidente que lo lleva a una especie de limbo donde residen las almas de las personas: un lugar donde se preparan a estas entidades para llegar a la Tierra. Joe no quiere quedarse aquí, y en realidad, quiere regresar a su cuerpo, por lo que se une a 22, un alma que se rehúsa a ir a la Tierra. Esta relación y su aventura por este mundo, nos enseñará el significado del alma y por qué nos diferencia de todo lo demás y entre los humanos mismos.

Soul está dirigida por Pete Docter, a quien conocemos por otras producciones de Pixar como Monsters, Inc., Up, Inside Out, y su participación en la producción de otros títulos como Brave, Monsters University, Toy Story 4 y más. Acá les dejamos el tráiler de Soul, la cual llegará a nosotros el 25 de diciembre de 2020: