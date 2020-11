‘Soul’, Trent Reznor y por qué siempre lloramos: Una entrevista con las mentes creativas de Pixar

Cuando escuchamos el nombre de Trent Reznor, lo primero que nos viene a la mente es Nine Inch Nails. Y si le agregamos el nombre de Atticus Ross, lo primero sería una cinta de David Fincher, varias nominaciones y premios Oscar, y un ambiente un tanto oscuro con historias pesadas, quizá algo similares a la música de NIN. Si les decimos Trent Reznor, jamás imaginarían en una película de Pixar, ¿cierto?

Pues bien. Eso está a punto de cambiar en este extraño y atípico 2020, pues Reznor y Ross fueron seleccionados, y aceptaron, trabajar en el score de Soul, la próxima película de Pixar (la primera que de plano no se estrenará en cines y se irá directo a Disney+) dirigida por Pete Docter, el genio detrás de otras producciones como Monsters Inc., Up e Inside Out.

Trent Reznor y Atticus Ross en Soul

Y justamente nos sentamos con Pete Docter para platicar sobre el proceso creativo de Soul, cuya historia está protagonizada por Joe Gardner, un maestro de música que sufre un “accidente”, por lo que su alma se desprende de su cuerpo y llega al mundo de las almas que están esperando un cuerpo al que adherirse. Sin embargo, en su viaje por volver al cuerpo de Joe, se encuentra con 22, un alma que simplemente se niega a convertirse “en humana”.

Las voces de estos dos protagonistas corrieron a cargo de Jamie Foxx y Tina Fey. Y la música, como les platicamos, vino del trabajo de Trent Reznor y Atticus Ross. En una entrevista, Reznor dijo que había sido una decisión arriesgada para ellos el entrarle al score de una película de Pixar. Así que le preguntamos por qué, desde Pixar, decidieron también dar un giro de 180 grados:

“Su trabajo siempre es maravilloso y evocador. Creo que en la película es muy emocionante porque se vuelve parte del tapiz de la banda sonora. Va más allá de la música, se convierte en una especie de ambiente y sientes que estás viviendo en el espacio. Y ese es exactamente el tipo de sensación que queremos que tenga en el mundo de ‘Soul’“, nos comentó Pete Docter.

¿Por qué siempre nos hacen llorar con las películas de Pixar?

Aprovechando que estábamos con el jefe creativo de Pixar (Docter tomó la cabeza de los estudios en 2018 con la salida de John Lasseter), y que también nos dieron chance de platicar con Jonas Rivera (productor de Up, Inside Out y Toy Story 4), les quisimos preguntar sobre el proceso creativo dentro de Pixar Animation Studios.

“Hacemos un trabajo bastante decente al apagar nuestras mentes analíticas y cinematográficas, y simplemente poder reaccionar a las cosas como público“, nos contó Rivera. “Somos una primera audiencia bastante decente… Yo digo que nuestro trabajo es ser el primer público de las películas… y si nos hace reír o nos hace llorar, entonces lo ponemos en la película“.

Pete Docter nos contó: “Lo que yo quiero es sólo tener diversión, quiero entretenerme, quiero enamorarme de personajes y eso es lo que siempre hemos pedido de nuestros artistas: sólo dame algo que me interese y que con suerte haya algo más profundo debajo que pueda llevarme a casa para pensar en ello más tarde“.

Entrevista con Pete Docter y Jonas Rivera de Pixar

Chequen la entrevista completa que tuvimos con Pete Docter y Jonas Rivera ahora que todo el contenido de Pixar está disponible en Disney+: