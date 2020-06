Vienen mejores días: ¡South Park llega a HBO Max!

Por si no hubiera suficiente contenido que ver estos días, hoy, 24 de junio, nos llega la noticia de que la serie animada de Comedy Central, South Park, encontró en HBO Max un nuevo hogar. Las 23 temporadas estarán disponibles a excepción de cinco episodios.

Los cinco episodios que no llegarán a HBO Max –”Super Best Friends” de la temporada cinco, “Cartoon Wars Parte I y Parte II” de la temporada diez, y “200” y “201” de la temporada catorce–, serán omitidos por presentar o hacer referencia a un personaje basado en el Profeta Mahoma.

HBO Max acordó excluir los cinco episodios de su plataforma cuando adquirió los derechos de su transmisión a Verizon, según The Hollywood Reporter. Estos mismos cinco episodios también fueron excluidos de la transmisión anterior de South Park en Hulu así como para la televisión.

¿Cómo que nos quitan capítulos de South Park por censura?

Cuando lees eso las cosas como que no cuadran. Pero esta decisión se debe específicamente a “preocupaciones de seguridad”, ya que los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, fueron amenazados por extremistas islámicos debido a su interpretación de Mahoma. Inicialmente se mostró el personaje sin censura en el episodio “Super Best Friends” pero luego fue censurado con una barra negra.

A los creadores Parker y Stone se les prendió el foco y encontraran una solución al colocarlo dentro de un traje de mascota de oso. Sin embargo esto fue demasiado tarde y Comedy Central decidió sacar los cinco episodios para su disgusto.

En cuanto a esta decisión, el ex director de Comedy Central, Doug Herzog, le dijo a The Hollywood Reporter en 2016 las razones por las cuales era mejor optar por la censura, algo que sabemos que no es algo que se tomen a la ligera en Comedy Central. “Estábamos protegiendo a todos los que trabajan aquí. Esa fue la decisión que necesitábamos tomar”, dijo. “Eso fue lo más difícil que hemos nos hemos retraído (sobre el contenido del programa)”.

El cocreador de Show, Trey Parker, dijo anteriormente que estaba furioso por la censura. “Lo que me molestó de los episodios ‘200’ y ‘201’ fue que pensé que los episodios terminaron siendo realmente buenos”, dijo. “Estábamos tan exhaustos por todo eso que pensamos: ‘Al diablo, solo pasa al próximo episodio'”.

Aunque estos cinco episodios permanecen ausentes de HBO Max, otros 282 episodios de South Park están en transmisión, con muchos más en camino. En septiembre pasado, Comedy Central renovó la serie por otras tres temporadas.