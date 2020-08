¡’Space Jam: A New Legacy’ revela a LeBron James en el uniforme del Tune Squad!

Hacer una segunda parte de Space Jam, remplazando a Michael Jordan por LeBron James para acompañar a Bugs Bunny, al Pato Lucas, al Demonio de Tasmania, a Silvestre y al Gallo Claudio entre muchos más, fue desde un inicio una noticia que emocionó a millones de personas. Ahora, los ánimos suben una vez más con el primer vistazo al uniforme que usará James y el Tune Squad en sus próximas aventuras.

La nueva película se titulará Space Jam: A New Legacy, haciendo referencia a la notable carrera que ha tenido LeBron James a lo largo de los años. En la vitrina, se cuelga dos medallas de oro, tres campeonatos de la NBA y más de 23 mil puntos.

¿Qué sabemos de ‘Space Jam: A New Legacy’?

En cuanto a los detalles de la película, aún son muy escasos. Asumiendo que seguirá la misma línea que su semejante de 1996, veremos a James entrar al mundo de los Looney Tunes para jugar un partido de basketball y ayudar a Bugs Bunny y compañía a salvar su estilo de vida salvaje. Lo que sí se sabe es que en la película estarán Sonequa Martin-Green como su esposa, y Don Cheadle como el villano de la historia.

“Voy a ser completamente honesto con ustedes, cuando me enteré del proyecto, me quedé como: ‘¡es Space Jam!'” dijo LeBron a TMZ cuando habló con el elenco y el equipo en el último día de filmación. “Es una película que crecí viendo. Personas en la película que idolatrado. Pensé absolutamente, tengo que hacerlo. No hay forma de que pueda rechazar ‘Space Jam'”.

La próxima película que protagonizará a LeBron James en el papel que anteriormente tenía Michael Jordan será dirigida por Malcolm D. Lee y producida por Ryan Coogler, Duncan Henderson, Carter y el mismo LeBron James. Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Eric Bauza y Kath Soucie también protagonizarán Space Jam: A New Legacy. Los escritores Coogler y Sev Ohanian se encargaron de hacer el guión para esta segunda entrega.

Space Jam: A New Legacy está programado tentativamente para ser estrenado en cines el 16 de julio de 2021. Así que la espera no será larga. Por lo pronto, disfruten del uniforme que usaran todos los Looney Tunes y LeBron James: