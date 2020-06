La fuerza no nos acompaña: La Star Wars Celebration ha sido cancelada hasta 2022

Hace unos días la convención Comic-Con 2020 anunció que no abriría sus puertas este año debido a la pandemia de coronavirus. Ahora, como piezas de dominó, la Star Wars Celebration anunció que tampoco se llevará a cabo. Lo triste del anuncio viene con la postergación de dos años sin evento. La próxima edición se llevará a cabo hasta el 2022.

Entre el 27 y el 30 de agosto de este año miles de fanáticos de todo el mundo tenían preparado su traje de Stormtrooper, el disfraz de su Jedi favorito o su nueva espada láser para ser autografiada en la Star Wars Celebration.

Esta convención es simplemente la mejor experiencia para fanáticos del mundo que se desarrolla en una galaxia muy, muy lejana… Todos los años, en Orlando, Estados Unidos, el mundo se une para celebrar el fenómeno de la cultura pop que es Star Wars. Todo girando en torno a las nuevas películas y programas de televisión, así como en los clásicos.

La convención se expande durante 4 días llenos de cosplay, exhibiciones proyecciones, productos exclusivos, invitados famosos, paneles, sesiones de autógrafos, actividades inspiradas por los fanáticos y muchas sorpresas más. Desgraciadamente, la fiesta tendrá una pausa de dos años.

“En la Star Wars Celebration, la salud y seguridad de nuestros seguidores, asistentes, expositores, invitados y personal es siempre nuestra prioridad número uno. Debido al impacto global del virus Covid-19 y tras conversar con las autoridades locales y estatales sobre las últimas pautas de salud pública relacionadas con las convenciones en espacios cerrados, hemos tomado la decisión de cancelar Star Wars Celebration para 2020″, se lee en su comunicado oficial.

En el comunicado también hacen aviso para todos los que tengan un boleto comprado. Como debe de ser, anunciaron que hay tres opciones diferentes: usarlos en el próximo Star Wars Celebration, pedir un reembolso o usar el equivalente en mercancía de Star Wars.

En el mismo anunció y junto con las tristes noticias, anunciaron que la “Star Wars Celebration regresará al Centro de Convenciones de Anaheim del 18 al 21 de agosto de 2022”, lo que supone una cancelación también para el siguiente año. Esta sería la primera vez desde 1999 que no se lleva a cabo la celebración anual.

En el caso de Comic-Con, los organizadores no sólo lamentaron cancelar su edición 2020 sino que pusieron las manos a la obra para que sus fanáticos no se quedaran con las manos vacías. Afortunadamente anunciaron Comic-Con At Home del 22 al 26 de julio. Así es como de alguna manera llevarán la convención a todos sus fanáticos del mundo. Esperemos que la Star Wars Celebration haga lo mismo y todos podamos ir.