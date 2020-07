‘Star Wars’ regresará con una serie animada llamada ‘The Bad Batch’

Desde que Disney compró a Star Wars, armó planes grandes para esta franquicia, pues es quizá la más grande dentro de la cultura pop. Una nueva saga, series de televisión y la conclusión de series animadas que los fans aman fueron solo algunas de las producciones que tenían bajo el brazo sobre el universo creado por George Lucas, sin embargo, eso no es todo lo que nos espera en el futuro.

Como recordarán, hace algunas semanas la casa de Mickey Mouse estrenó en Disney+ la séptima y última temporada de The Clone Wars, cerrando por completo una de las tramas más importantes que nos han presentado en los últimos años y concluyendo –al menos en la pantalla chica– la historia de Ahsoka Tano, Rex y los hechos que vinieron después de que el Emperador Palpatine ejecutara la orden 66.

Las series animadas seguirán en nuestras vidas

Muchos fanáticos de la franquicia pensaron que la saga continuaría en series live action como The Mandalorian y una más sobre Obi-Wan Kenobi, o en las películas que están planeando para dentro de algunos años. Pero al parecer, Disney quiere seguir explorando historias dentro de las series animadas, pues aún hay muchísima tela de donde cortar.

Resulta que este 13 de julio, las redes de Star Wars se reactivaron para hacer un anuncio que dejó a muchos con la boca abierta. Con tan solo una sola imagen lograron que todo el mundo se emocionara, pues le anunciaron a todos que llegará una nueva serie llamada The Bad Batch, la cual se estrenará en 2021 a través de Disney+.

¿De qué irá Star Wars: The Bad Batch’?

Y quizá se estén preguntando qué historias nos contarán ahora, y afortunadamente tenemos algunos detalles sobre esta nueva serie animada. De acuerdo con CNN, la historia de Star Wars: The Bad Batch se centra en los clones experimentales conocidos como “The Bad Batch”, que se presentaron en los últimos episodios de The Clone Wars y los cuales son muy diferentes a los que ya conocíamos dentro del canon.

La trama empezará justo cuando terminan las Guerras Clon e inicia formalmente el periodo del Imperio Galáctico, donde veremos a los miembros de este peculiar grupo usando esas habilidades únicas que tienen para trabajar como mercenarios. Por si esto no fuera suficiente para ponernos de buenas, Dave Filoni, quien ha guiado los esfuerzos de animación de Lucasfilm en The Clone Wars, Rebels y hasta The Mandalorian.