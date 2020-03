Sin duda estamos viviendo momentos sumamente complejos en medio de la pandemia del COVID-19, mejor conocido por todos como coronavirus. En gran parte las noticias que vemos todos los días y los videos que rondan por las redes sociales, se ha creado un escenario caótico digno de una novela de terror, aunque como ya lo hemos visto con autores como George R.R. Martin, la realidad supera la ficción, pero Stephen King se acercó un poco a esta situación (sin saberlo) cuando publicó en 1978 The Stand.

En dicha novela y a grandes rasgos, King cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes de un mundo el cual fue arrasado por una epidemia incurable, ¿les suena familiar? Cuando comenzó toda esta situación alrededor del coronavirus, ‘el maestro del terror’ comentó en su cuenta de Twitter que no quería que su trabajo fuera relacionado con el gran problema que vivimos en la actualidad gracias al coronavirus, porque ni de chiste se compara a lo que se está enfrentando el planeta.

Tal cual, esto fue lo que escribió Stephen King a cerca de las similitudes entre The Stand y la situación mundial: “No, el coronavirus NO es como ‘The Stand’. No es ni de lejos tan grave. Es eminentemente sobrevivible. Mantén la calma y toma todas las precauciones razonables”. Si no nos creen, a continuación les dejamos la prueba:

No, coronavirus is NOT like THE STAND. It’s not anywhere near as serious. It’s eminently survivable. Keep calm and take all reasonable precautions.

