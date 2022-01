¿Reunión de ‘The Office’? Steve Carell se une a la próxima película de John Krasinski

Cada vez que escuchamos los nombres de John Krasinski y Steve Carell, es casi inevitable que salte a nuestra memoria el recuerdo de The Office. Y bueno, aunque ya pasaron unos añitos desde que terminó esa serie, este par sigue rifándosela en la industria del entretenimiento con todo tipo de trabajos… de hecho, ellos están listos para compartir nuevamente set de filmación.

Este martes 25 de enero, se dio a conocer que Michael Scott, digo Carell se une al elenco de IF, la nueva cinta que en la que Krasinski trabaja como director. Y la cosa pinta bien, al menos en lo que respecta al elenco pues se ha conformado una lista de actores y actrices de primer nivel. Acá les contamos todo el asunto.

Si hay algo que The Office nos dejó, fue a esos personajes entrañables interpretados por Steve Carell y John Krasinski. Pasan los años y la verdad es que tanto las ocurrencias de Michael Scott como los momentos de Jim Halpert, nos siguen divirtiendo. Por eso es que resulta emocionante verlos de nuevo juntos.

Pero ahora, no serán parte de una sitcom como tal… todo indica que el par de viejos compañeros de Dunder Mifflin volverán a hacer equipo para la película IF de Paramount Pictures que, como dijimos, está dirigiendo Krasinski. Este martes 25 de enero, el también director de A Quiet Place hizo un posteo en su Twitter donde escribió: “¿Qué pasaría si un día pudiera conformar al elenco de mis sueños?”.

Chequen acá el tuitazo con el que John mostró a parte del reparto de su nuevo proyecto.

Ah, what if one day I could assemble my dream cast? What… IF pic.twitter.com/KAEWdzmn9Y

