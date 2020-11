Steve Carrell se convierte en Santa Claus y salva la Navidad en un nuevo comercial de Comcast

Aún estamos en noviembre, pero las celebraciones decembrinas ya se sienten en todos lados. Por ello, no es nada extraño que desde este momento ya se vean anuncios navideños en varios espacios publicitarios. Steve Carrell, bajo esa consigna, es hoy el gran invitado que se une a los adelantos de Navidad.

Con todo el buen humor que le caracteriza, el actor participó en un comercial para Comcast con motivo de las vísperas navideñas. Y no hizo cualquier papel: el buen Steve se disfrazó de Santa Claus para promocionar algunos de los servicios de dicha compañía, la cual parece estar cimentando una tradición de entregar anuncios bastante entretenidos con figuras del espectáculo.

Steve Carrell se convierte en Santa Claus

La situación de contingencia actual no solo afectó nuestra vida cotidiana; también le complicó las cosas a Santa Claus (Steve Carrell) y su equipo de duendes jugueteros. Luego de un año complicado, el barbón del traje rojo le pide a sus ayudantes que piensen en una manera de renovar la experiencia navideña de la gente del mundo pues las cosas materiales no tendrán el mismo impacto tras un año desastroso.

El equipo de duendes, bastante preocupados, pasan algunos días pensando en algo innovador. Justo cuando parecían secos de ideas, uno de ellos ve a unos niños jugando en la calle aventándose bolas de nieve. Ahí está el plan: recordarle a las personas el verdadero espíritu navideño a través de acciones cotidianas como la elaboración de la cena, las historias de los abuelos y más.

A pesar de que Santa Claus se muestra reacio a la propuesta diciendo que no funcionará, termina convencido luego de que recibiera una bola de nieve en la cara, provocándole una sonrisa. “Este año ha sido más duro que nunca y, sin embargo, todos ustedes encontraron la manera de sobrellevarlo. Nos recordó que no se trata de los juguetes o los adornos, sino de las pequeñas cosas… Solo quería decir ‘gracias’. Gracias por creer“, dice el Santa Steve al final.

La dirección del comercial corrió a cargo del cineasta Craig Gillespie, conocido por su trabajo en I, Tonya (2017). A continuación, te dejamos el anuncio completo para que lo disfrutes.

Ver en YouTube

También puedes leer: MÁS COMEDIA MILITAR: NETFLIX ANUNCIA QUE ‘SPACE FORCE’ TENDRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA

Comcast lo hace de nuevo

A lo largo del comercial con Steve Carrell, vemos a Santa y a sus duendes utilizando todo tipo de tecnología como smartphones, drones, televisiones, computadoras y hasta videollamadas. Estos artefactos son algunos de los artefactos que Comcast Corporation promociona de su subsidiaria Xfinity, la cual se dedica a ofrecer servicios de televisión por cable, internet y a la venta de dispositivos como TV’s, celulares y más.

La idea de lanzar anuncios navideños de este tipo no es nueva. Comcast compartió el año pasado un comercial protagonizado por Henry Thomas quien retomó su papel de Elliot en E.T. the Extra-Terrestrial. En ese clip, el pequeño extraterrestre regresó a la Tierra y se encontró con su viejo amigo ya adulto y con una familia. Sí, fue muy nostálgico y te lo mostramos también para que sientas lo que nosotros.