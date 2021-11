‘Stranger Things 4’ libera nuevo tráiler y la lista completa de los títulos de temporada

Parte del misterio está a punto de terminar. Netflix liberó nuevo tráiler y la lista completa de los títulos de los episodios de ‘Stranger Things 4’. Aunque los fans de la serie de mayor referencia a la década de los 80’s, tendrán que poner en práctica la virtud de la paciencia, pues tendremos que esperar hasta el verano del 2022 para que llegue a las pantallas.

Pero, si lo vemos por el lado positivo, ha pasado más tiempo desde que dejamos de ver la tercera temporada en julio del 2019, que lo que nos falta para volver a retomar la serie de misterio y ciencia ficción, protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp.

La pandemia estuvo implicada en parte de la espera, pero ahora, la plataforma de streaming está dispuesta a revelar todos los detalles y a dar respuesta a todas las interrogantes que ha abierto la serie desde que se convirtió en un fenómeno de la televisión. Tal es el caso de la cosa verde en los botes, cómo funcionan los imanes o algo tan simple como saber la manera en que parte del elenco aprendieron a hablar en ruso.

‘Stranger Things 4’ será la mejor temporada

El actor David Harbour, reveló durante la Comic-Con que “Estamos introduciendo cosas nuevas, pero también estamos ajustando y terminando en una determinada dirección para que tenga un final claro, limpio, específico y definido en algún momento, del que realmente no puedo hablar “. [La temporada 4] es realmente mi temporada favorita. Simplemente me encanta. Los guiones siempre mejoran y la primera temporada es tan ajustada, buena e íntima de cierta manera, es tan buena”

Añadiendo que “Estos muchachos van en diferentes direcciones, de las cuales los fanáticos tienen múltiples tomas, pero diré que la escritura sigue siendo de su género particular y específico, lo que sea que estén haciendo en cada temporada es simplemente extraordinario. Y esto, de nuevo, lo rematamos. Siento que es una gran y hermosa temporada. No puedo esperar a que la gente lo vea”.

Lo que sabemos

Tal como vimos en la tercera temporada, ‘Eleven’ y su madre abandonan Indiana para comenzar una nueva vida en California, donde se centrará gran parte de la última entrega. No obstante, de acuerdo con un teaser liberado en 2019, Netflix nos dejó en claro que las sorpresas continuarán en ‘Stranger Things 4’, con el regreso de Hopper quien aparece en Rusia y la posible reaparición de Martin Brenner.

Como si no fuera suficiente, Netflix también reveló los títulos de los nueve episodios con los cuales estará cargada la cuarta temporada de ‘Stranger Things’, los cuales son por orden cronológico: “The Hellfire Club”, “Vecna’s Curse”, “The Monster and the Superhero”; “Dear Billy”; “The Nina Project”; “The Dive”; “The Massacre at Hawkins Lab”; “Papa”, así como “The Piggyback”.

Por supuesto, hay algunos títulos bastante interesantes, especialmente una referencia a ‘Vecna‘ ​​en el segundo capítulo y, naturalmente, “The Massacre at Hawkins Lab” parece un título bastante siniestro para un episodio de ‘Stranger Things 4’. Mientras aterriza la nueva temporada en los televisores, bien podríamos organizar un maratón nocturno para ver todas las precuelas.