Les hablan, cinéfilos: Subastarán guiones originales de ‘El padrino’ y ‘Chinatown’

Si te vas a la década de los 60 y 70 para recordar algunas de las mejores películas de esa época, entonces escucharás un mismo nombre: Robert Evans. Este señor, quien falleció en octubre de 2019, fue uno de los productores más exitosos de la segunda mitad del siglo XX. Y si no nos creen, basta mencionar que estuvo detrás de los enormes éxitos fílmicos como Love Story, Serpico, Rosemary’s Baby, Chinatown y las dos primeras entregas de El padrino de Francis Ford Coppola.

Sí, fue un nombre pesado en Hollywood, sobre todo cuando se convirtió en uno de los ejecutivos más destacados para Paramount Pictures entre 1967 y 1974. ¿Se imaginan todas las historias que tenía sobre estas filmaciones, o bien, todos los tesoros que seguro tenía? Pues bien. Se llevará a cabo una subasta donde habrá objetos que pertenecían a Evans como algunos guiones en sus primeras versiones.

El guion original de ‘El padrino’

Entre las cosas que se subastarán con mayor valor, está el guion original de El padrino de Francis Ford Coppola. Estas son unas verdaderas joyas, pues contiene anotaciones del mismo Robert Evans sobre el casting, o bien, sugerencias para cambiar algunas de las escenas en el filme. Se espera que esto se venda entre 3 mil y 5 mil dólares.

Curiosamente, el guion de El padrino II es el más barato de todos. Costará unos mil o dos mil dólares, y se trata de la tercera versión del escrito. Al parecer, no tiene nada especial (sólo la maravillosa historia que vemos en pantalla entre lo que sucede con Michael Corleone ya una vez que es el líder de la familia, y los orígenes de Vito Corleone).

El tercer guion que se subastará, es el de Chinatown. Es el más caro de los tres con un precio estimado de 8 mil o 10 mil dólares. ¿La razón? No sólo el hecho de que es una de las películas más destacadas de los 70 bajo la dirección de Roman Polanski y el protagónico de Jack Nicholson, sino porque la tercera versión del guion de Chinatown tiene una nota dirigida hacia Robert Towne, ganador del Oscar en 1974 a Mejor Guion Original.

El padrino III

La subasta la realizará Julien’s Auctions bajo el nombre de “Property from the Estate of Robert Evans”. La fecha, para que la apunten y vayan ahorrando, es el sábado 24 de octubre en Beverly Hills y en el sitio oficial de la casa de subastas.

Y todos podríamos preguntarnos sobre el guion de la tercera parte de El padrino. Como bien sabemos, a Ford Coppola le tomó unos 16 años en cerrar la historia de los Corleone… pero no lo hizo de manera exitosa, pues la película fue duramente criticada. El director ha dicho que la razón se encuentra en que este proyecto se realizó con fines comerciales y de dinero, no por una razón artística.

Así que no. Además, Robert Evans ya no tuvo participación en este filme, por lo que el guion no formará parte de la subasta. Sin embargo, hace unos días el mismo Ford Coppola anunció que a finales de este 2020, se proyectará una “nueva versión” de El padrino III: no una versión restaurada, sino un nuevo corte de la cinta.

Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, nombre de este nuevo corte, irá más acorde a la visión de Mario Puzo, autor de la novela de El padrino.