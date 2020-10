¡El elenco de ‘Superbad’ tendrá una reunión virtual y te contamos cómo verla!

La elecciones presidenciales estadounidenses del próximo 3 de noviembre mantienen a todos con gran expectativa sin excepción. En ese sentido, la industria del entretenimiento y diversos están participando activamente en campañas para apoyar a la causa demócrata. El último grupo en sumarse fue el elenco de Superbad.

Así es: Jonah Hill, Michael Cera y compañía se reunirán en un evento en favor del Partido Demócrata de Wisconsin. Los actores y actrices que protagonizaron la exitosa comedia adolescente de 2007 convivirán con sus seguidores, con quienes además disfrutarán una vez más de la película.

El próximo martes 27 de octubre, el reparto de Superbad mantendrá una convivencia con fanáticos en Estados Unidos mediante la que verán la película. Los asistentes podrán hacer comentarios y platicar con el elenco en tiempo real, sobre la misma cinta además de la jornada electoral que se aproxima para su país.

Por supuesto, esta reunión busca apoyar al Partido Demócrata en el estado de Wisconsin. El asunto es que dicho partido y los miembros del elenco buscan que los votantes apoyen al candidato Joe Biden, esto en un intento de que Wisconsin no sea uno de los estados que apoye el actual presidente Donald Trump para su posible reelección.

Ver en YouTube

“Estamos encantados de que el elenco de Superbad se una a nosotros en la lucha para derrotar a nuestro terrible presidente”, dijo Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata en Wisconsin, de acuerdo con unas declaraciones recogidas en Deadline.

También puedes leer: ¡Wayne Knight revive a Newman de ‘Seinfeld’ para un anuncio contra Trump!

Los personajes principales de aquella película estarán presentes en el evento junto con otros miembros de la producción. De esta manera, los interesados en acceder al evento podrán platicar con Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen, Christopher Mintz-Plasse, Bill Harder. Martha MacIssac, Evan Goldberg, además del director Greg Mottola y el productor Judd Apatow.

A través de sus redes sociales, tanto Seth Rogen -el oficial Michaels- como Jonah Hill -Seth- compartieron el enlace y una imagen promocional de esta reunión que comenzará a las 8 PM en la hora central de Estados Unidos -7 de la tarde en México-.

It’s on – a Superbad Reunion & Watch Party to benefit @WisDems in the homestretch! RSVP and join us on Tuesday, Oct 27! #SuperbadWatchParty https://t.co/FbdpkYEGdi

— Jonah Hill (@JonahHill) October 23, 2020