Ve a Superman portando su traje negro en el nuevo adelanto de ‘Justice League’, de Zack Snyder

Poco más de un mes después de que Zack Snyder nos diera a conocer el primer vistazo de su versión de Justice League –cinta que no terminó debido a una emergencia familiar y la cual quedó en manos de Joss Whedon–, el director y guionista estadounidense ha vuelto a sorprender a los fans de DC, ahora con otro adelanto de su cinta en donde nos muestra a Superman portando su emblemático traje negro.

Por fin los fans vieron a Superman portando su traje negro

Esto sucedió la tarde de este sábado durante uno de los paneles de la JusticeCon, una convención virtual de dos días enfocada en la liga de superhéroes de DC Cómics, y misma en donde Zack Snyder reveló el nuevo videoclip perteneciente a su versión de ‘Justice League’, la cual incluirá fragmentos importantes de la historia que fueron omitidos por Whedon.

En el video de 10 segundos de duración que mostrado por el mismo Snyder, podemos apreciar a Superman (Henry Cavill) regresando de la muerte (recuerden que había sido asesinado por Doomsday) y conociendo a Alfred Pennyworth (Jeremy Irons), quien queda asombrado al ver al superhéroe portando su famoso traje solar.

Pueden ver el video a continuación:

Our first look at Henry Cavill in Superman’s black suit from Zack Snyder’s #JusticeLeague. via #JusticeCon – https://t.co/Ovsm32rTAf pic.twitter.com/RKxDXECNPE — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 25, 2020

Snyder siempre quiso mostrar el traje negro de Superman

Durante el panel, Zack Snyder comentó que él siempre tuvo la intención de mostrar a Superman con el también llamado traje solar, sin embargo, el estudio no quiso tomar la idea porque creían que el traje negro de Superman le daba una atmósfera oscura y no graciosa a la cinta.

“Hicimos un montón de experimentos privados para asegurarnos de que pudiéramos cambiarlo, porque francamente [el estudio] simplemente no estaba muy de acuerdo. Sabía que era la evolución correcta para él [Superman] después de que resucitó de entre los muertos“, mencionó el director acerca de este nuevo videoclip que está dando mucho de qué hablar.

Zack Snyder no utilizará ningún material que haya sido creado por Joss Whedon

Durante su participación, Snyder dijo en tono burlón que está tratando de quedarse con el nombre de ‘Zack Snyder’s Justice League’ para esta película, sin embargo, no está seguro de que se pueda debido a razones legales.

Por otro lado, el director estadounidense también aclaro que su versión de Justice League no incluirá ningún material que no haya sido creado por él: “No habrá ninguna posibilidad en el mundo de que use una toma antes o después de dejar la película”, dijo Snyder. “Destruiría la película, la prendería fuego antes de usar un solo cuadro que no fotografié. Eso es un hecho”, agregó.

¿Y cuándo podremos ver la versión de Zack Snyder de Justice League?

Como seguro ya habrán recordado, a mediados de mayo pasado, Zack Snyder anunció que estrenaría su versión de la película en 2021 y a través de HBO Max, por lo que relativamente deberemos esperar un poco más para poder ver esta película con una historia más oscura y más duración, ya que de acuerdo con Snyder la cinta podría durar hasta cuatro horas.