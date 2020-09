¡Ohquela! Suspenden filmación de ‘The Batman’ porque Pattinson dio positivo a COVID-19

El 2020 no nos da tregua. Cuando la crisis sanitaria invadió al mundo, el cine se paralizó: se cerraron las salas de cine, se cancelaron estrenos y se suspendieron producciones. Entre las afectadas, estaba The Batman, la cinta de Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson que ha generado varias expectativas en los últimos dos años.

Finalmente, la luz al final del túnel. Warner Bros. anunció que The Batman reanudaría actividades a principios de septiembre, lo cual iba de acuerdo con el hecho de que se programó su estreno para el 1 de octubre de 2021. Ya estaban en el set, cuando se dio la mala noticia: se va a retrasar una vez más…

Robert Pattinso, positivo a prueba de COVID-19

De acuerdo con Variety, Pattinson, quien dará vida a Bruce Wayne en sus primeros años como Batman, dio positivo a una prueba de coronavirus. Hace unos días, la producción volvió al set de filmación pero deberán cerrar todo en lo que Pattinson se recupera y analizan qué otros miembros de la producción podrían estar infectados.

Warner anunció en la mañana de este jueves, que alguien de la producción había dado positivo a la prueba; sin embargó, no reveló su nombre. Fue Vanity Fair quien reportó que había sido el portagonista. “Un miembro de la producción de ‘The Batman’ dio positivo por COVID-19 y está aislado de acuerdo con los protocolos establecidos“, dijo un vocero. “La filmación se pausará de manera temporal“.

Primer tráiler y elenco

La producción de The Batman arrancó en enero de 2020, y siete semanas después, tuvo que suspender el plan. Matt Reeves y su equipo alcanzaron a filmar entre 25 y 30 por ciento del filme. Y algo de eso es lo que pudimos ver en el primer día de actividades del DC Fandome, el cual se celebró el pasado 22 de agosto de manera virtual

Aquí, Reeves habló de la historia, de cómo no se trata de un filme sobre los orígenes de Batman, sino de sus primeros años cuando no tenía su famoso código moral para actuar en defensa de Ciudad Gótica. Además, recalcó que el personaje es uno de los más grandes detectives del mundo, por lo que será presentado de esa forma en The Batman.

Además de eso, presentó un teaser tráiler espectacular donde vemos a Bruce Wayne con sus colegas, Alfred y Gordon. Pero también los villanos de la trama: The Penguin, Catwoman y The Riddler. Pattinson la protagoniza junto a Andy Serkis, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Paul Dano y Colin Farrell.

Acá les dejamos este tráiler de The Batman, el cual está musicalizado con “Something in the Way” de Nirvana: