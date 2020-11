Es oficial: ¡Sylvester Stallone se une al reparto para la secuela de ‘Suicide Squad’!

Con todas las dificultades que la pandemia por coronavirus acarreó para la la industria cinematográfica en este 2020, los cinéfilos de hueso colorado han puesto sus expectativas en las producciones venideras de 2021. Ahora, aquellos amantes del universo extendido de DC también pueden ir calentando motores porque hay nuevas noticias sobre el elenco de The Suicide Squad.

James Gunn, director de la próxima película, reveló en los recientes días que el legendario Sylvester Stallone formará parte del reparto de la secuela en la que veremos al equipo de anti-héroes nuevamente. Sin dar muchos detalles, tanto el cineasta como el actor se mostraron muy entusiasmados en redes sociales. Por ahí, se especula que Stallone tendría una aparición como antagonista.

James Gunn anuncia a Stallone en redes

El combo Gunn-Stallone volverá a la gran pantalla dentro de un universo superheroico, pero esta vez lejos de Marvel Studios. Luego de haber trabajado juntos en Guardians of the Galaxy Vol.2, el director y el actor pasan momentáneamente ‘del otro lado’ para unir sus talentos en The Suicide Squad, la secuela independiente de la película de 2016.

James Gunn subió este domingo una fotografía a su cuenta de Instagram con la que confirmó la aparición de Sylvester Stallone para la próxima cinta de DC. “Siempre me ha encantado trabajar con mi amigo Sylvester Stallone (@officialslystallone) y nuestro trabajo actual en #TheSuicideSquad no es la excepción”, escribió el director.

Y es que Gunn no solo reveló que su entrañable amigo formará parte del elenco junto Margot Robbie e Idris Elba, entre otros. James también señaló la admiración que siente por el interprete de Rocky Balboa diciendo que “a pesar de que es una estrella icónica del cine, la gente no tiene ni idea de lo increíble que es este sujeto como actor”.

También puedes leer: DC FANDOME: JAMES GUNN REVELA CADA UNO DE LOS PERSONAJES DE ‘THE SUICIDE SQUAD Y MUESTRA UN DETRÁS DE CÁMARAS

Stallone reafirma su participación de ‘The Suicide Squad’

Tras la revelación de Gunn en sus redes sociales, Sylvester Stallone también le comenzó a dar vuelta a la noticia con un anuncio en su cuenta oficial de Instagram. El actor subió un screenshot tomado del portal noticioso Deadline y agradeció a James por la oportunidad de participar en el proyecto producido por Warner Bros.

“Trabajar con este increíble director en este asombroso proyecto ha hecho de este un año maravilloso. Soy un hombre muy afortunado por estar rodeado de gente con tanto talento”, detalló Stallone en su posteo. Así, la mancuerna conformada por James y Sylvester volverá a los cines con una nueva historia salida de los cómics y, por qué no, en futuras producciones.

The Suicide Squad se estrenerá el próximo 6 de agosto de 2021 y no contará con varios miembros del reparto anterior como Will Smith, aunque regresan Margot Robbie coomo Hayley Quinn, Viola Davies como Amanda Waller y Joel Kinnaman como Rick Flag. Además, el actor mexicano Joaquín Cosío interpretará al personaje Major General Suárez. De acuerdo con Deadline, Sylvester Stallone podría prestar su voz para King Shark.