‘Reservation Dogs’: La nueva serie de Taika Waititi sobre adolescentes delincuentes

Un nuevo proyecto se vislumbra en la futuro para Taika Waititi. El cineasta viene de haber experimentado el éxito tras el estreno de Jojo Rabbit en 2019, pero ahora probará suerte en la televisión de la mano de la cadena FX.

El cineasta, a quien además recordarás por su incursión en el universo cinematográfico de Marvel como Korg en Thor: Ragnarok (cinta que también dirigió), se unirá al staff de producción de Reservation Dogs que FX ha pedido comenzar a rodar.

Taika Waititi le entra a una nueva serie en FX

Taika Waititi fue confirmado como un nuevo miembro de la producción de Reservation Dogs, una serie que retratará la historia y vivencias de “cuatro jóvenes nativo americanos de Oklahoma que pasan los días combatiendo delitos… o provocándolos”, de acuerdo con lo que señala Variety.

El realizador neozelandés se une al escritor y director de ascendencia nativo americana Sterlin Harjo. Ambos escribieron el guión y dirigieron el episodio piloto de la serie que, según indican las fuentes, durará media hora. Ellos también serán productores ejecutivos y estas funciones las compartirán con Garrte Basch, productor de What We Do In The Shadows (otra serie de FX en la que trabaja Waititi).

Los miembros del elenco

La nueva seria de Taika Waititi y Sterlin Harjo contará con al participación protagónica de D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis y Lane Factor como los cuatro jóvenes antes mencionados. Según Variety, el episodio piloto también tendrá las apariciones de Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth y Lil Mike estrellas invitadas.

Nick Grad, presidente ejecutivo de FX, señaló la importancia que tiene la dirección de Harjo en este nuevo contenido. “Sterlin Harjo se basa profundamente en sus experiencias como nativo de Oklahoma para hacer de ‘Reservation Dogs’ una historia realista e increíblemente divertida de juventud, coraje y desventuras”.

De la misma manera, el ejecutivo detalló la valía creativa de Waititi en esta oportunidad. “Taika Waititi presta su considerable talento a la serie, ayudando a Sterlin y su socio creativo Garrett Basch a producir una serie única y original que no podemos esperar a que el público vea”. Por el momento, no se ha fijado una fecha de estreno, aunque el episodio piloto ya fue grabado. Habrá que esperar al anuncio oficial del estreno.