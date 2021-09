Jens Haaning, el artista que recibió 83 mil dólares para una obra y entregó lienzos en blanco

Políticos se chuparon los dedos y exclamaron “¡excelso!”, tras enterarse cómo Jens Haaning le bajó 81 mil dólares al Museo Kunsten, de Aalborg, Dinamarca. Sin embargo, los del museo señalan que el dinero tiene “v” de vuelta por contrato. Así que todo queda en una valiosa lección para ellos y una bonita reflexión para el público.

Haaning, conocido artista danés, recibió 81 mil dólares del mencionado museo para recrear algunas de obras ya exhibidas en 2007: “An Average Danish Annual Income” and “An Average Austrian Annual Income”; ambas, según CBS, elaboradas a partir de billetes Dinamarca y Austria (literal, se pegan los billetes a la obra). “Seee, cómo no, van ver qué chuladas”, dijo el artista de 56 años… pero a la mera hora, pues nada: puros lienzos en blanco.

La intrigante obra de Haaning lleva por título “Take the money and run”… y ni siquiera necesita mucho trabajo de interpretación por parte del espectador. En efecto, es eso: el artista tomó el dinero, no entregó nada y se echó a correr.

“El curador recibió un correo electrónico en el que Jens Haaning escribió que había hecho una nueva obra de arte y cambió el título de la obra a ‘Take the Money and Run‘”, comentó para CBS el director del Museo Kunsten, Lasse Anderson. “Posteriormente, pudimos constatar que el dinero no se había invertido en la obra”.

De acuerdo con Anderson, tampoco es que los haya sorprendido mucho el detallazo de Haaning, ya que es conocido en el medio por echarle cábula a sus obras… sin embargo, no dejó de incomodar tantito que los haya dado baje con el dinero de tal manera. “Nos dio eso [humor], pero también una pequeña llamada de atención, ya que todos se imaginan a dónde se fue el dinero”.

Jens Haaning dice que su obra cuestiona los derechos de los artistas

Como era de esperarse, Jens Haaning defendió su obra señalando que si bien las obras que le pidieron tienen como objetivo mostrar cómo se pueden utilizar los salarios para medir el valor del trabajo y mostrar las diferencias nacionales dentro de la Unión Europea… pues sus lienzos en blanco también lo hacen… sólo que al cambiarles el nombre a “Take the money and run” ahora cuestionan los derechos de los artistas.

“La obra de arte trata esencialmente sobre las condiciones de trabajo de los artistas. Es una declaración que dice que también tenemos la responsabilidad de cuestionar las estructuras de las que formamos parte. Y si estas estructuras son completamente irracionales, debemos romper con ellas. Puede ser su matrimonio, su trabajo, puede ser cualquier tipo de estructura social “.

En pocas palabras, ¿se los chin$%&? Pues no (tanto). El director del Museo Kunsten señala que, aunque no recibieron lo que esperaban, Haaning no rompió el contrato: entregó una obra… y se espera que en enero de 2022 regrese los billetes que debieron de utilizarse en las obras solicitadas… ya si eso tampoco es respetado por el artista, entonces sí se tomarán las medidas legales pertinentes.