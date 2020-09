De qué trata y cómo ver Schitt’s Creek: La gran sorpresa que arrasó en los Emmys 2020

“Y el ganador es…. Schitt’s Creek” esa fue la frase que se repitió una y otra vez durante la septuagésima segunda entrega de los Emmy Awards la noche del domingo arrasando con todas las categorías de comedia en las que estuvo nominada: Mejor actriz, mejor actor, mejor guión, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor director y por supuesto, mejor serie cómica.

Schitt’s Creek ha sido la gran sorpresa en la entrega de los Emmy 2020 para muchos, pasando encima por series favoritas y consentidas como The Marvelous Mrs. Maisel, Ramy, Curb Your Enthusiasm, Will & Grace y hasta Modern Family. Podríamos decir que la primera hora de la ceremonia, fue dedicada exclusivamente a premiar todas las nominaciones que tenía a esta serie canadiense, producida por Pop TV y que llegó a su fin en este 2020.

“Oh, no, no, internet está a punto de ponerse en mi contra, lo siento mucho” dijo Daniel Levy, actor, director, guionista y co-creador de Schitt’s Creek (junto con su padre, Eugene Levy) tras ganar el tercero de los cuatro Emmys que ganó, precisamente en las categorías de guión, dirección, mejor actor de reparto y mejor serie cómica, para convertirse en uno de los máximos ganadores de los premios en un sólo año.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

¿De qué trata Schitt’s Creek?

Tenemos que ser muy honestos, Schitt’s Creek no es una serie que de esas que te atrapa inmediatamente. Tampoco lo hace después de tres, cuatro, cinco o seis capítulos. Personalmente, confieso que no pasé de la primera temporada, donde la historia que retrata es una que hemos visto muchas veces: Una familia adinerada, que de la noche a la mañana pierde toda su fortuna y se ve obligada a mudarse a un modesto pueblito en los Estados Unidos.

Así que la serie transcurre con diversas situaciones que nos muestran la manera en la que los cuatro integrantes de esta familia (padre, madre y dos hijos) se van acoplando a la “realidad” de vivir en un Motel descuidado -que en algún momento de su riqueza decidieron comprar como una broma de mal gusto- aprendiendo a lidiar con personajes como la recepcionista Stevie Budd, la camarera Twyla Sands, el grupo a Capella de esta localidad llamado los Jazzagals, así como al alcalde del pueblo: Roland Schitt quién es interpretado por Chris Elliot.

Ver en YouTube

La serie fue creada por Eugene Levy al lado de su padre padre, Eugene Levy (Sí, el papá de Jim en American Pie), inspirados por el fiasco de Kim Basinger quién en 1989 decidió comprar todo un pueblo de Georgia (Braselton) con la idea de convertirlo en una atracción turística.

Para ser honestos, las primeras temporadas de Schitt’s Creek pasaron sin pena ni gloria, pero en el 2017 Netflix compró lo que en los últimos años se convertiría en uno de los fenómenos de la televisión estadounidense, en donde figuras como Stephen Curry, Elton John, Paula Abdul, Helen Hunt, Paul Rudd, Ashton Kutcher, Mariah Carey, Nicole Kidman y hasta Michelle Obama se rindieron a sus pies.

¿Por qué todos hablan de esta serie?

Diversos críticos respetados como Stuart Hermitage de The Guardian, señalan a Schitt’s Creek como una “serie cálida y tolerante, perfeccionando el arte de hacer comedia a partir de la superación personal”. Al mismo tiempo, otras voces la señalan como una serie familiar que te hace sentir bien, debido a la forma en la que retrata problemas reales y contemporáneos.

Así mismo, críticos, periodistas y fanáticos coinciden en que Schitt’s Creek es una serie a la que se le debe de tener paciencia, cuyas primeras temporadas no son las mejores y que por el contrario, va mejorando y creciendo poco a poco.

Sin embargo, las mejores críticas y la verdadera razón por la que Schitt’s Creek se ha ganado el corazón de millones de televidentes en los Estados Unidos es por su apertura, inclusión y sobre todo, atinada representación de la comunidad LGBTQI, comenzando con David, un personaje que se asume como Pansexual, pasando de ser un niño rico a un adulto con relaciones genuinas con sus amigos, familia y pareja.

¿Dónde y cómo ver Schitt’s Creek en México y Latinoamérica?

Schitt’s Creek está compuesta por seis temporadas y lo sentimos: no habrá una séptima pues los creadores decidieron que este -el momento en el que más popularidad han alcanzado- es el mejor momento para decir adiós. La buena noticia es que las primeras cinco temporadas ya están disponibles para verse en México y Latinoamérica a través de Paramount + el sistema de streaming de Paramount Networks que se puede contratar ya a través de otras plataformas como Amazon Prime Video o Claro Video.

La mala noticia es que la sexta y última temporada de la serie aún no se ha estrenado en estas plataformas, aunque es probable que la veamos llegar durante las próximas semanas.